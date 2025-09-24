Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Στην προκήρυξη 24ωρης απεργίας στο λιμάνι του Πειραιά σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας, που θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα, προχώρησαν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ απαιτώντας «όχι άλλο αίμα ναυτεργατών για τα κέρδη των εφοπλιστών».

Η απεργία προκηρύχθηκε καθώς ένας 20χρονος ναυτικός σκοτώθηκε εν πλω, ενώ έκανε εργασίες στο πλοίο «Blue Star Χίος». Ο εργαζόμενος ήταν καθαριστής μηχανής και εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισόγειο γκαράζ του πλοίου.

«Όχι άλλο αίμα εργατών»

Τα σωματεία προχώρησαν και σε τοποθέτηση πανό στον καταπέλτη του πλοίου «Blue Star Χίος στο οποίο αναγράφεται: «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εφοπλιστών».

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, ήδη προκήρυξαν για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του συνάδελφου τους Α.Α. και επισημαίνουν: «Μακραίνει ο αιματοβαμμένος κατάλογος ναυτεργατών που χάνουν τη ζωή τους λόγω της εργοδοτικής ασυδοσίας, που μπροστά στα κέρδη της δεν διστάζει να θυσιάζει ανθρώπινες ζωές.

Τα συνεχή θανατηφόρα περιστατικά με θύματα τους ναυτεργάτες, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, επιβεβαιώνουν τις επανειλημμένες καταγγελίες των σωματείων μας για τις συνθήκες γαλέρας που διαμορφώνονται στα πλοία, με τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους να μην διστάζουν να υπονομεύουν διαρκώς ακόμα και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Οι καταγγελίες

Έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς, με τα εξαντλητικά ωράρια, ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, η ελλιπής εκπαίδευση και εξοικείωση και συνολικά οι συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών στα πλοία της ακτοπλοϊας, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους».

Απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Ναυτιλίας «τον ενδελεχή έλεγχο των μέτρων ασφαλείας του πλοίου, τις συνθήκες εργασίας των μελών του πληρώματος, την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και την έγγραφη ενημέρωσή μας».

Τα σωματεία διεκδικούν τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πρόβλεψη για επαρκή χρόνο σε εξειδικευμένη εκπαίδευση και ουσιαστική εξοικείωση των ναυτεργατών στη λειτουργία των πλοίων, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο βωμό της κερδοφορίας.

Επίσης, καλούν καλούν την ΠΝΟ και τα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία, να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία, που προκήρυξαν.