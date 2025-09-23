Κίνδυνος φυλάκισης για πρώην σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται ο πρώην διεθνής Βραζιλιάνος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άντερσον. Δημοσιεύματα του Τύπου στην χώρα του καφέ αναφέρουν, ότι δικαστήριο διέταξε την φυλάκιση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή σε περίπτωση που δεν καταβάλει τις επόμενες μέρες την διατροφή που έχει οριστεί για ένα από τα παιδιά του.

Ο Άντερσον φέρεται να χρωστάει πολλούς μήνες καθώς τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι πρέπει να δώσει μέσα στις επόμενες μέρες το ποσό των 143.000 λιρών, αλλιώς θα εκτίσει ποινή φυλάκισης στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Πόρτο Αλέγκρε.

Το 2015 ο Άντερσον είχε τέσσερα παιδιά αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν πως στις αρχές του 2025 είχε εννιά.

Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος μέσος έκανε καλή καριέρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παίζοντας την περίοδο που ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήταν στον πάγκο της αγγλικής ομάδας.

Ο Άντερσον κατέκτησε το Champions League και τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας με την φανέλα της Γιουνάιτεντ αλλά κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι σταμάτησε το ποδόσφαιρο σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Η απόφαση του δικαστηρίου λήφθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου αλλά το θέμα έγινε γνωστό μόλις σήμερα, μετά τα ρεπορτάζ του βραζιλιάνικου Τύπου. Ο πρώην άσος της Γιουνάιτεντ δεν θέλησε να σχολιάσει τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ενώ και ο δικηγόρος του, απέφυγε να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Σύμφωνα με τα όσα γράφουν οι βραζιλιάνικες εφημερίδες, αν ο Άντερσον δεν δώσει τα χρήματα θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στην φυλακή αλλά θα έχει κάποια προνόμια, καθώς θα μπορεί να βγαίνει κατά την διάρκεια της μέρας για να κάνει κοινωφελή εργασία αλλά θα είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει το βράδυ στο κελί του.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έντερσον έχει προβλήματα με το νόμο στην πατρίδα του, καθώς πριν από πέντε χρόνια βρέθηκε στο «στόχαστρο» των Αρχών, κατηγορούμενος για «ξέπλυμα» 4,7 εκατομμυρίων λιρών μέσω κρυπτονομισμάτων.

Η εφημερίδα O Globo είχε αναφέρει το όνομα του Άντερσον στο μεγάλο αυτό θέμα, αλλά κανείς αυτή την στιγμή δεν γνωρίζει αν η έρευνα για το συγκεκριμένο ζήτημα συνεχίζεται ή αν η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο.