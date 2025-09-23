Άρης – Μαρκό 1-0: Δεύτερη νίκη για τους «κίτρινους» στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson

Με τον Μανόλο Χιμένεθ να κάνει ολικό ροτέισον, ο Άρης πήρε αυτό που ήθελε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόντρα στη Μαρκό. Οι «κίτρινοι» νίκησαν δύσκολα με σκορ 1-0 και έγιναν έτσι η πρώτη ομάδα που κάνει το 2 στα 2 στη League Phase του Κυπελλου Ελλάδος Betsson για φέτος.

Μόλις στο 16′ κατάφερε ο Άρης να προηγηθεί στο σκορ. Ο Μισεουί… πετάχτηκε μπροστά στον αντίπαλο τερματοφύλακα, έπειτα από πάσα του Φατιγκά, σκοράροντας με δεύτερη προσπάθεια. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρει ο Αυγερινός, ο οποίος δεν βγήκε καλά, αποτυγχάνοντας να καθαρίσει τη φάση.

Το Μαρκό είχε τις ευκαιρίες του για την ισοφάριση, αλλά ο Αθανασιάδης κράτησε το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους, αλλά ο Άρης ήταν φανερά επηρεασμένος από τις 10/11 αλλαγές του Χιμένεθ στην ενδεκάδα. Στο 80′ ο Αυγερινός αποβλήθηκε για χέρι εκτός περιοχής και έτσι το Μαρκό -που έχει έναν βαθμό σε δύο αγώνες- ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δέκα ποδοσφαιριστές.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Άρης: Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Φαντιγκά, Γαλανόπουλος (46′ Μόντσου), Βοριαζίδης (31′ Παναγίδης), Νινγκ (46′ Ράσιτς), Γιαννιώτας (89′ Ντουντού), Σίστο, Μισεχουί (60′ Μορόν)

Μαρκό: Αυγερινός, Μπουσάι (46′ Ντέτλερ), Τσακνής, Στάμου, Σμαλής, Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης, Παυλίδης (67′ Μπλανκ), Μούλερ (54′ Μεντόζα), Αλεξόπουλος (78′ Χαϊκάλης), Οικονομίδης (78′ Αντονί)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson:

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Καβάλα – Κηφισιά 1-1 (45’+4′ Δημοσθένους – 90’+4′ Πατήρας)

Άρης – Μαρκό 1-0 (16′ Μισεχουί)

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

15:00 | Βόλος – Ατρόμητος (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

15:00 | Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)

15:00 | Π.Ο.Τ. Ηρακλής – Ηλιούπολη (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

15:00 | Athens Kallithea – ΟΦΗ (Δημ. Στ. Καλλιθέας “Γρ. Λαμπράκης”)

17:00 | Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης “Θ. Κολοκοτρώνης”)

19:00 | ΑΕΛ – Λεβαδειακός (AEL FC Arena)

19:00 | ΑΕΚ – Παναιτωλικός (OPAP Arena)

Η επόμενη (3η) αγωνιστική:

Ηλιούπολη – ΑΕΚ

ΟΦΗ – Ηρακλής

Αιγάλεω – Άρης

Λεβαδειακός – Αστέρας

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Βόλος

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Κηφισιά – Athens Kallithea