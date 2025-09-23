Στην σύλληψη ενός 54χρονου Ουκρανού απατεώνα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος είχε εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα αποσπώντας το ποσό των 50.000 ευρώ.

Ο δράστης εμφανίστηκε ως γιατρός και τηλεφώνησε στην 90χρονη από την περιοχή της Μεσσαράς, ισχυριζόμενος ότι το παιδί της είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και απαιτούνταν άμεσα μεγάλα χρηματικά ποσά για τη φροντίδα του.

Η γυναίκα συγκέντρωσε το διαθέσιμο ποσό και το παρέδωσε στον απατεώνα σε συνάντηση έξω από το σπίτι της. Ο δράστης φέρεται να δήλωσε ότι ήταν Γερμανός. Η ηλικιωμένη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία με γρήγορα αντανακλαστικά συνέλαβε τον 54χρονο λίγο πριν αναχωρήσει από το Ηράκλειο με πλοίο για τον Πειραιά.

Και προηγούμενα θύματα

Όπως προέκυψε από την αναλυτική έρευνα των αστυνομικών των ανωτέρω Υπηρεσιών, ο 54χρονος εντάχθηκε ως μέλος σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη τηλεφωνικών απατών και προσποιούμενοι γιατρό ή αστυνομικό με το πρόσχημα του τραυματισμού συγγενικού προσώπου των παθόντων ή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος αντίστοιχα, ζητούσαν την καταβολή χρηματικού ποσού ή κοσμημάτων για τη διευθέτηση της υπόθεσης τους, ενώ ο 54χρονος είχε το ρόλο του εισπράκτορα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο δράστης είχε εξαπατήσει συνολικά τρία θύματα στην Κρήτη, αποσπώντας περίπου 65.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 30.000 έως 35.000 ευρώ.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για περαιτέρω λεπτομέρειες και καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί σε τηλεφωνήματα που ζητούν χρήματα με ψευδείς ισχυρισμούς. Η σύλληψη αυτή αναδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος της τηλεφωνικής απάτης και την ανάγκη για αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα από ηλικιωμένα άτομα.