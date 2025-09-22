newspaper
Η σκοτεινή υπόθεση του Τομ Χόμαν και το κλείσιμο της έρευνας διαφθοράς
Ένα φάκελο με 50.000 δολάρια φέρεται να παρέλαβε ο «τσάρος των συνόρων» του Τραμπ, Τομ Χόμαν, σε μυστική επιχείρηση του FBI, όμως η έρευνα μπήκε άδοξα στο αρχείο

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Μια τσάντα γεμάτη με 50.000 δολάρια, ένας κορυφαίος αξιωματούχος του Τραμπ και μια μυστική επιχείρηση του FBI.

Η υπόθεση του Τόμ Χόμαν θυμίζει σενάριο πολιτικού θρίλερ, μόνο που διαδραματίστηκε στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον. Παρά τις αποκαλύψεις για μίζες και υποσχέσεις κρατικών συμβολαίων, η έρευνα κατέληξε  στο αρχείο, αφήνοντας πίσω της ερωτήματα για το πώς η δικαιοσύνη και η πολιτική διαπλέκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπόθεση Τομ Χόμαν: Μία έρευνα που δεν ολοκληρώθηκε

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν ανώνυμα, ο Τόμ Χόμαν – κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ και επικεφαλής της πολιτικής μαζικών απελάσεων – κατηγορήθηκε πως έλαβε 50.000 δολάρια σε μετρητά από μυστικό πράκτορα του FBI.

Η συναλλαγή καταγράφηκε σε μυστική επιχείρηση που οργανώθηκε το 2024, στα τελευταία στάδια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Υποσχέσεις για συμβόλαια

Όπως αναφέρει το Reuters που βασίστηκε σε δημοσίευμα του MSNBC, η καταγγελλόμενη συμφωνία αφορούσε την υπόσχεση ανάθεσης κρατικών συμβάσεων σχετικών με τη μετανάστευση, σε περίπτωση που ο Χόμαν εντασσόταν εκ νέου στην κυβέρνηση Τραμπ.

Το χρήμα παραδόθηκε μέσα σε τσάντα γνωστής αλυσίδας εστιατορίων, ενώ οι πράκτορες κατέγραψαν τη στιγμή.

Ο Χόμαν φέρεται να δήλωσε ότι θα κρατούσε τα χρήματα σε «λογαριασμό εμπιστοσύνης» έως ότου ολοκληρώσει τη θητεία του.

Η απρόσμενη λήξη της έρευνας

Παρά τα στοιχεία, η έρευνα έκλεισε αιφνιδιαστικά το καλοκαίρι, ύστερα από απόφαση του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, και του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα Τοντ Μπλανς.

Σε κοινή δήλωσή τους ανέφεραν πως «δεν υπήρξαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία» και πως οι υπηρεσίες πρέπει να επικεντρωθούν σε «πραγματικές απειλές».

Πολιτικές εντάσεις και «βαθύ κράτος»

Η υπόθεση πυροδότησε πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Ο τότε υπηρεσιακός αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Εμίλ Μποβ χαρακτήρισε την έρευνα «παράδειγμα επιχείρησης του βαθέος κράτους», δείχνοντας προς την κατεύθυνση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί Μπάιντεν στοχοποιούσε συνεργάτες του Τραμπ.

Η στάση αυτή προκάλεσε αναταράξεις εντός της δικαστικής κοινότητας, με έμπειρους εισαγγελείς να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους.

Στο πλευρό του Χόμαν ο Λευκός Οίκος

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η εκπρόσωπος Άμπιγκεϊλ Τζάκσον υποστήριξε ότι ο Χόμαν είναι «ένας αφοσιωμένος δημόσιος λειτουργός που προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στον Πρόεδρο Τραμπ και στη χώρα».

Επιπλέον, τόνισε πως δεν είχε καμία εμπλοκή στην ανάθεση συμβάσεων.

Η διαδρομή του Χόμαν

Ο Χόμαν δεν είναι άγνωστος στις αμερικανικές αρχές: υπήρξε ανώτατος αξιωματούχος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) επί Ομπάμα και αργότερα ανέλαβε επικεφαλής επί Τραμπ.

Στο διάστημα που ο τελευταίος βρισκόταν εκτός εξουσίας, ο Χόμαν ίδρυσε εταιρεία συμβούλων για την εξασφάλιση κρατικών συμβολαίων στον τομέα της μετανάστευσης.

Ένα σκάνδαλο που αφήνει ερωτηματικά

Παρότι η έρευνα τερματίστηκε, οι αποκαλύψεις αφήνουν πίσω τους σκιές.

Η ανάμειξη ανώτατων στελεχών, οι πολιτικές παρεμβάσεις και το γεγονός ότι η υπόθεση έμεινε χωρίς δικαστική συνέχεια, τροφοδοτούν εικασίες για το αν το «φακελάκι» των 50.000 δολαρίων ήταν μεμονωμένο περιστατικό ή μέρος ενός μεγαλύτερου δικτύου.

Πηγή: ΟΤ

