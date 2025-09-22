newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;
22 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:06

Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον κίνδυνο να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Επικαλούμενος τα δημοσιεύματα για την επιστολή-τελεσίγραφο της Κομισιόν, με την οποία απειλεί με «κόψιμο» των αγροτικών επιδοτήσεων, ο Αλέξης Χαρίτσης υπέβαλε επίκαιρη ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την επιστολή, που εστάλη στον απόηχο του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σχέδιο που προτείνει η χώρα μας για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Και αν έως τις 2 Νοεμβρίου δεν έχει υποβάλει νέο, η χώρα κινδυνεύει να απωλέσει πόρους.

Η ερώτηση του Αλέξη Χαρίτση

Ο Αλέξης Χαρίτσης, απευθυνόμενος στον Κώστα Τσιάρα, επισημαίνει ότι «από τις 10 Σεπτεμβρίου 2024 ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης για 12 μήνες λόγω σοβαρών ελλείψεων στη συμμόρφωση του οργανισμού πληρωμών με τα κριτήρια του Κανονισμού 2022/127».

Και προσθέτει ότι, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της DG AGRI, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίαζε σοβαρές αδυναμίες στη δομή, στην εξειδίκευση του προσωπικού, στο σύστημα εσωτερικών ελέγχων, με καθυστερήσεις και έλλειψη σαφήνειας στις αρμοδιότητες, καθώς και ανεπαρκείς ελέγχους σε δαπάνες». Παράλληλα, εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση οφειλών, με καθυστερήσεις και λάθη στη διαδικασία ανάκτησης σημαντικών ποσών.

Ο κ. Χαρίτσης υπογραμμίζει ότι «η χώρα είχε υποχρέωση να υποβάλει Σχέδιο Δράσης για την αποκατάσταση των ελλείψεων έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η DG AGRI έκρινε ότι το Σχέδιο και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν στις 2 Ιουνίου 2025 είναι ανεπαρκείς, θέτοντας σε κίνδυνο τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων».

«Επιπλέον», προσθέτει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη κοινοποίηση του σχετικού νομικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγκριση της συμβατότητάς του με την Κοινή Αγροτική Πολιτική».

Έπειτα από όλα αυτά, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ερωτά τον αρμόδιο υπουργό:

– Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και διορθωτικά μέτρα θα προβεί προκειμένου να καλυφθούν όλες οι σοβαρές ελλείψεις που επισημαίνει η DG AGRI και να αποφευχθεί η αναστολή πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων, και εντός ποιας προθεσμίας;

– Έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ;

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»
22.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»

«Ο συντάκτης του δεν είναι στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά συνεργάτης μας στη προεδρεία κυβέρνησης. Είναι ένα είδος non paper», είπε στη Βουλή ο Γιώργος Μυλωνάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία
22.09.25

Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις απειλές στην ειρήνη και ασφάλεια.

Σύνταξη
Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής
22.09.25

Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής

Η νομικός και πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, Αικατερίνη Παπανικολάου, γράφει περί του αιτήματος εκταφής από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, σχολιάζει την απορριπτική στάση της Δικαιοσύνης και καταλήγει στην κάθαρση, ως μονόδρομο απέναντι στην ύβρι....

Αικατερίνη Παπανικολάου
Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
22.09.25

Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και την αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμματα οι Τσίπρας και Σαμαράς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
22.09.25

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη»: Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο
22.09.25

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο

«Ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας» τονίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης που στις κλήσεις μαρτύρων - όπως είπε - συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Τέμπη: Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση – Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση
22.09.25

Στοιχειώνουν την κυβέρνηση τα Τέμπη - Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη και την μη ικανοποίηση της απαίτησης συγγενών των θυμάτων για εκταφή τον σορών.

Σύνταξη
Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
21.09.25

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά
21.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά

Ο Κυρ. Μητσοτάκης με «μασάζ» στους βουλευτές του προσπαθεί να τους πείσει να βάλουν πλάτη για να σωθεί η παρτίδα που φαίνεται χαμένη, ενώ αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά που μετά την εμφατική επιστροφή του στις πολιτικές παρεμβάσεις φαντάζει πιο κοντά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
Ο Τραμπ παρουσιάζει σε ηγέτες αραβικών κρατών την πρότασή του για τη Γάζα, γράφει το Axios
23.09.25

Ο Τραμπ παρουσιάζει την πρότασή του για τη Γάζα σε ηγέτες αραβικών κρατών

Ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών θα ενημερώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόταση των ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνησή της, γράφει το Axios.

Σύνταξη
Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
23.09.25

Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Drones μεγάλου μεγέθους, πιθανόν πολεμικά, επιμένουν να κινούνται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι ερασιτεχνικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
22.09.25

Οι ΗΠΑ Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47

Η Μπόινγκ ξεκίνησε την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς των ΗΠΑ, F-47, με το πρώτο αεροσκάφος να αναμένεται να παραδοθεί το 2028. Ονομάστηκε έτσι από τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη
22.09.25

Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη.

Σύνταξη
Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ
22.09.25

Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ

Η πανέξυπνη στρατηγική μάρκετινγκ πίσω από την επιστροφή της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαιώνει το φαινόμενο της ποπ και το μυστικό στη θηριώδη επιτυχία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)
22.09.25

«Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)

Ο πατέρας και προπονητής του Εμμανουήλ Καραλή, Χάρης μίλησε σε εκπομπή της ΕΡΤ με αφορμή την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και συγκινήθηκε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής
22.09.25

Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής

Στην πρεμιέρα τηλεοπτικής εκπομπής που «που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα» παρουσιάστηκε ο Πύρρος Δήμας, με τη δάδα που κρατούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το 2012.

Σύνταξη
Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»
22.09.25

Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να απελευθερώσουμε τους 48 ομήρους, να σταματήσουμε τις σφαγές» στη Γάζα, είπε ο Μακρόν. «Τίποτα δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τον πόλεμο στη Γάζα»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς» [Βίντεο]
22.09.25

Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαίν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ανταμοιβή για τη Χαμάς

Σύνταξη
Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»
22.09.25

Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την απόφασή του να υποστηρίξει το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», κάνοντας λόγο για «σύγχρονη σκλαβιά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
