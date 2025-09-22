newspaper
22.09.2025 | 17:22
Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
Δημογραφικό: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να »αγοράσουν» περισσότερα παιδιά»
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:39

Δημογραφικό: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να »αγοράσουν» περισσότερα παιδιά»

Το «πακέτο Μητσοτάκη» που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ προσπαθεί να «κοιτάξει στα μάτια» το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι όμως αρκετό; Μπορεί να ανατρέψει τους αρνητικούς δείκτες; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Με το δημογραφικό να χαρακτηρίζεται «μεγάλο εθνικό πρόβλημα» που «απαιτεί άμεση και πολυδιάστατη προσέγγιση» η κυβέρνηση, δια του πρωθυπουργού, ανακοίνωσε ένα αμφιλεγόμενο πακέτο μέτρων, με στόχο την ενίσχυση των νέων οικογενειών.

Τα οικονομικά κίνητρα δεν επαρκούν και ότι οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα

Πολλοί αναλυτές αλλά και απλοί πολίτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το «πακέτο Μητσοτάκη» αναφέροντας πως δεν αρκεί για να λύσει ένα τόσο βαθύ πρόβλημα.

Για να μπει ένα «φρένο» στη συρρίκνωση του πληθυσμού

Χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις

Οι κύριοι λόγοι για αυτή την κριτική είναι οι εξής:

  • Το δημογραφικό δεν λύνεται μόνο με επιδόματα και φοροελαφρύνσεις. Είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα που απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικών. Εκτός από την οικονομική στήριξη, χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις σε θέματα όπως οι υποδομές (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, κέντρα υγείας), η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (άδειες μητρότητας/πατρότητας), και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών στην περιφέρεια.
  • Πολιτικές που εστιάζουν αποκλειστικά στην ενίσχυση της γεννητικότητας ενδέχεται να μην επαρκούν. Το πρόβλημα της Ελλάδας έχει και άλλες διαστάσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η μετανάστευση νέων ανθρώπων στο εξωτερικό (brain drain). Ειδικά για το τελευταίο, οι λύσεις θα έπρεπε να περιλαμβάνουν κίνητρα για την επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και μια ολοκληρωμένη και οργανωμένη μεταναστευτική πολιτική που θα μπορούσε να συμβάλει στην αναπλήρωση του εργατικού δυναμικού.

Μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένης αμφισβήτησης, «πόντους» σε αυτούς που πιστεύουν ότι δεν αρκούν μόνο τα χρήματα για να μπει ένα «φρένο» στη συρρίκνωση του πληθυσμού δίνει η πρόσφατη ανάλυση της Allianz Trade.

Tα οικονομικά κίνητρα δεν επαρκούν

Ο τίτλος που επέλεξαν οι συγγραφείς της ανάλυσης (Michaela Grimm και Arne Holzhausen) είναι χαρακτηριστικός: «Τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν περισσότερα παιδιά».

Αποδομεί τις πολιτικές αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος στη Δύση -και φυσικά στην Ελλάδα- υποστηρίζοντας ότι τα οικονομικά κίνητρα δεν επαρκούν και ότι οι δημόσιες δαπάνες, σε σημαντικούς τομείς, αποτελούν κρίσιμο παράγοντα.

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που αριθμούν 38 μέλη, αντιμετωπίζουν κοινό δημογραφικό πρόβλημα: χαμηλή γεννητικότητα, γήρανση πληθυσμού και συρρίκνωση εργατικού δυναμικού, που απειλούν την οικονομική ανάπτυξη και τα κοινωνικά συστήματα. Σύμφωνα με την έκθεση Society at a Glance 2024 του ΟΟΣΑ, τα ποσοστά γονιμότητας (Total Fertility Rate – TFR) έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ τα τελευταία 60 χρόνια, φτάνοντας σε μέσο όρο 1,5 παιδιά ανά γυναίκα το 2023 – πολύ κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης των 2,1. Αυτό οδηγεί σε προβλέψεις για μείωση του πληθυσμού σε 14 χώρες έως το 2040 και αύξηση του λόγου εξάρτησης γήρανσης (old-age dependency ratio) από 31% το 2023 σε 52% έως το 2060.

Φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδόματα

Αυτό παρά το γεγονός πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις, τα χρηματικά επιδόματα και οι υπηρεσίες που χορηγούνται για οικογένειες και παιδιά αντιστοιχούσαν στο διόλου ευκαταφρόνητο 1,8% (μ.ο.) του ΑΕΠ το 2021 με αυξητική τάση ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (27), το μέσο ποσοστό των κρατικών δαπανών που κατευθύνεται προς την οικογένεια και τα παιδιά αυξήθηκε από 1,6% το 2001 σε 1,9% του ΑΕΠ το 2023.

Η άνευ προηγουμένου μείωση των ποσοστών γονιμότητας, παρά την αύξηση των κρατικών δαπανών, θέτει υπό αμφισβήτηση τους στόχους των κυβερνήσεων, υποδηλώνοντας ότι η δαπάνη περισσότερων χρημάτων δεν οδηγεί απαραίτητα σε υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας.

Οι κρίσιμοι παράγοντες

Όπως σχολιάζει η Allianz, θα ήταν ίσως πιο σημαντικό οι οικογενειακές πολιτικές να εστιάσουν στο πώς θα διασφαλίζεται η ισότητα ευκαιριών για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως του εισοδήματος των γονιών. Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προωθήσουν εγκαίρως μέτρα για την προσαρμογή των αγορών εργασίας και των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε αυτή τη νέα κοινωνική πραγματικότητα.

Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού ομίλου τονίζεται ότι πέρα από τους αμιγώς οικονομικούς παράγοντες όπως η εργασιακή ασφάλεια και το κόστος ζωής, το κόστος για την εκπαίδευση των παιδιών είναι μια ακόμη διάσταση που επηρεάζει την απόφαση να αποκτήσει κανείς περισσότερα από ένα παιδιά.

Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας αφορά τη στέγαση. Σύμφωνα με την Allianz, μελέτες δείχνουν ότι η πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια και η προσιτή στέγαση έχουν θετική επίδραση στο μέγεθος της οικογένειας, ενώ η αύξηση του κόστους στέγασης επηρεάζει αρνητικά τους δείκτες γεννητικότητας.

Τι γίνεται όμως με το κόστος στέγασης; Στις πόλεις που υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας η άνοδος των τιμών των κατοικιών είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Συνεπώς, οι τιμές κατοικιών στις μητροπολιτικές περιοχές πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές προκαλώντας ένα επιπλέον «πονοκέφαλο» στα νέα ζευγάρια δεδομένων των αναγκών που υπάρχουν και μετά την απόκτηση στέγης.

Η ηλικιακή ομάδα 25-39 ετών και το «φάντασμα» της ανεργίας

Εκτός από τους παράγοντες που επηρεάζουν την υπογεννητικότητα δεν θα μπορούσε να μείνει η ανεργία κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 25-39 ετών. Σύμφωνα με την ανάλυση της Allianz, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η γονεϊκότητα συχνά να αναβάλλεται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και αυξανόμενης ανεργίας.

Η Ελλάδα, Η Ιταλία και η Ισπανία αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα υψηλών ποσοστών ανεργίας στην ηλικιακή ομάδα 25-39 ετών.

Σήμερα ζουν στην Ελλάδα λίγο πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι (βάσει των στοιχείων του 2023). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, αναμένεται να μειωθούν κατά 14% μέχρι το 2050

Αρνητικά φυσικά ισοζύγια στην Ελλάδα

Ο πληθυσμός της Ελλάδας έφτασε στο μάξιμουμ το 2011, με 11,1 εκατομμύρια κατοίκους. Έπειτα, άρχισε να μειώνεται και σήμερα ζουν στην Ελλάδα λίγο πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι (βάσει των στοιχείων του 2023).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, αναμένεται να μειωθούν κατά 14% μέχρι το 2050 και να φτάσουν τα 7,3 εκατομμύρια έως το 2100 – μια συνολική μείωση της τάξης του 30%.

Στη Ελλάδα από το 2011 έως το 2024 καταγράφονται σταθερά αρνητικά φυσικά ισοζύγια (γεννήσεις μείον θάνατοι), τα οποία – μαζί με τα επίσης αρνητικά μεταναστευτικά ισοζύγια της περιόδου – προκάλεσαν τη μείωση του πληθυσμού κατά σχεδόν 500 χιλιάδες ανθρώπους. Η Ελλάδα θεωρείται πλέον μια γερασμένη χώρα.

Οι αναλυτές της Allianz εκτιμούν ότι οι προσπάθειες αύξησης του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, του αυξανόμενου κόστους ζωής, των περιορισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας, των προβλημάτων στέγασης, και ενός αυξανόμενου ποσοστού νέων που σκοπεύουν να παραμείνουν άτεκνοι, είναι πιθανό να διατηρήσουν τον παγκόσμιο δείκτη γονιμότητας χαμηλά στο άμεσο μέλλον.

Κατασκευές
Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέβηκε με τραπεζικό άλμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέβηκε με τραπεζικό άλμα

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
Αιματηρή συμπλοκή στο Άργος Ορεστικό – Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του
Ελλάδα 22.09.25

Αιματηρή συμπλοκή στο Άργος Ορεστικό – Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του

Η άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στη λαϊκή αγορά προκαλώντας πανικό - Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αλλά εντοπίστηκε λίγο αργότερα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία
Παραβίαση διεθνούς δικαίου 22.09.25

Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις απειλές στην ειρήνη και ασφάλεια.

Σύνταξη
«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν
Διπλή ζωή 22.09.25

«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν

Ο Τσάρλι Σιν επανέρχεται στο προσκήνιο με μία σειρά από συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω της νέας του αυτοβιογραφίας και ενός ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον ίδιο να εξομολογείται ότι οι εθισμοί του ήταν τέτοιοι που οδήγησαν ένα καρτέλ να διακόψει την προμήθεια ναρκωτικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής
Πολιτική 22.09.25

Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής

Η νομικός και πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, Αικατερίνη Παπανικολάου, γράφει περί του αιτήματος εκταφής από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, σχολιάζει την απορριπτική στάση της Δικαιοσύνης και καταλήγει στην κάθαρση, ως μονόδρομο απέναντι στην ύβρι....

Αικατερίνη Παπανικολάου
ΣτΕ: Οχι στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς σύμφωνη γνώμη των ενοίκων
Ελλάδα 22.09.25

Οχι του ΣτΕ στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ενοίκων

Η υπόθεση που έφτασε στο ΣτΕ αφορούσε σε αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει στους ελεύθερους ανοικτούς κοινόχρηστους  χώρους  ισόγειου πολυκατοικίας (πιλοτή και τμήμα του οικοπέδου) στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)

Πως ο διαιτητής Ντενίζ Αϊτεκίν και η αβλεψία του VAR αλλοίωσαν το πρώτο ελληνικό ντέρμπι της χρονιάς - Τα 1+2 μεγάλα λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού που άλλαξαν την ιστορία στην Λεωφόρο, το σοκ του Ρεμί Καμπελά και η ατάκα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Η εμμονή της αδερφής του με την καθαριότητα και το τηλεφώνημα της συζύγου του – «Θόλωσα» λέει ο 50χρονος
Ελλάδα 22.09.25

Θεσσαλονίκη: Η εμμονή της αδερφής του με την καθαριότητα και το τηλεφώνημα της συζύγου του – «Θόλωσα» λέει ο 50χρονος

Στους διαδοχικούς καυγάδες που τον εξόργισαν αποδίδει την αποτρόπαια πράξη του ο 50χρονος που έπνιξε την 59χρονηξ αδερφή του στη Θεσσαλονίκη - «Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει» είπε στους αστυνομικούς

Σύνταξη
Τέμπη: 80 συγγενείς θυμάτων ζητούν να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση – Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο
Οι παραλείψεις 22.09.25

Τέμπη: 80 συγγενείς θυμάτων ζητούν να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση – Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο

Τονίζουν ότι δεν εξετάστηκαν κρίσιμα έγγραφα, όπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν
Αντιφατικά συναισθήματα 22.09.25

Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν

«Είναι σχεδόν αδύνατο να ενδιαφερθείς για τον Τζουντ Λο και τον Τζέισον Μπέιτμαν σε αυτή την τηλεοπτική μιζέρια του Black Rabbit» γράφει η Lucy Mangan στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ – Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν
Ουκρανία 22.09.25

Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ - Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν

Η ανακατάληψη του «βασικού αυτού ουκρανικού οχυρού» αποτελεί κύριο στόχο της Μόσχα στην περιφέρεια του Χάρκοβο - Νέα προώθηση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
On Field 22.09.25

Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming
Game on 22.09.25

Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming

Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ κάνει τολμηρό βήμα για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην παραδοσιακή ακαδημαϊκή γνώση και τη σύγχρονη ψηφιακή ψυχαγωγία χρησιμοποιώντας το Grand Theft Auto

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
«Εγώ και Εσύ» 22.09.25

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας
Υβριδική επίθεση 22.09.25

Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας

Για υβριδική επίθεση μιλάει η Κομισιόν. Τα προβλήματα από την κυβερνοεπίθεση παραμένουν σε ορισμένα αεροδρόμια. Επιβεβαιώθηκε ότι οι χάκερ έπληξαν το σύστημα check-in ζητώντας λύτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Πεθερά 22.09.25

«Ντρεπόμουν» - Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη – Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια
Νέα εγκληματολογία 22.09.25

Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη - Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια

Μια υπόθεση βιασμού στις ΗΠΑ που έμεινε ανεξιχνίαστη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες βρήκε τελικά τη λύση της χάρη σε μια πρωτοποριακή τεχνική DNA

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Ρευστό σκηνικό 22.09.25

Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και την αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμματα οι Τσίπρας και Σαμαράς

Σύνταξη
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
