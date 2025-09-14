newspaper
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες
Κόσμος 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:52

Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Δεν έχει αρχίσει να συμβαίνει ακόμα, αλλά η τάση φαίνεται ασταμάτητη: η ανθρωπότητα θα συρρικνωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε.

Μέχρι το 2050, πολλές χώρες του κόσμου θα έχουν τόσο χαμηλά ποσοστά γονιμότητας που δεν θα είναι σε θέση να διατηρήσουν το μέγεθος του πληθυσμού τους.

Αντί, η ανθρωπότητα να σκαρφαλώσει μέχρι το 2084, όπως προβλέπει σήμερα ο ΟΗΕ στα 10,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, μπορεί να σταματήσει να αυξάνεται τη δεκαετία του 2050 και να μην ξεπεράσει ποτέ τα 9 δισεκατομμύρια.

Σε εκείνο το σημείο, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας.

Τα ποσοστά γονιμότητας μειώνονται εδώ και αιώνες. Αυτό που είναι εντυπωσιακό και απροσδόκητο είναι ότι η μείωση της γονιμότητας επιταχύνεται. Ο ρυθμός της παγκόσμιας μείωσης διπλασιάστηκε μεταξύ της δεκαετίας του 2000 και του 2010 και έχει διπλασιαστεί ξανά αυτή τη δεκαετία, μειώνοντας, κατά μέσο όρο, σχεδόν 2% ετησίως.

Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται

Ο ρυθμός της παγκόσμιας μείωσης διπλασιάστηκε μεταξύ της δεκαετίας του 2000 και του 2010 και διπλασιάστηκε ξανά αυτή τη δεκαετία, μειώνοντας κατά μέσο όρο σχεδόν 2% ετησίως.

Σε πολλά μέρη, το ποσοστό γονιμότητας μειώνεται πολύ πιο γρήγορα. Επίπεδα που κάποτε θα ήταν αδιανόητα χαμηλά γίνονται πλέον ρουτίνα. Η Νότια Κορέα έχει δείκτη γονιμότητας κάτω του ενός εδώ και επτά χρόνια. Αν αυτό συνεχιστεί, ο πληθυσμός της θα μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ σε μια μόνο γενιά.

Ο ΟΗΕ είχε προβλέψει ότι οι γυναίκες της Ταϊλάνδης θα καταγράψουν δείκτη γονιμότητας 1,2 το 2024. Ο πραγματικός αριθμός ήταν μόλις 1. Στην Κολομβία, αναμενόταν συνολικός δείκτης γονιμότητας 1,63 και η πιθανότητα να πέσει κάτω από 1,4 ήταν μόλις 2,5%. Ωστόσο, η εθνική στατιστική υπηρεσία εκτιμά ότι η Κολομβία έχει ήδη πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, με 1,2 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2023.

Mήπως η συρρίκνωση του πληθυσμού θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει προβλήματα;

Ο Jesús Fernández-Villaverde, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, πιστεύει ότι ο δείκτης γεννητικότητας της Κολομβίας μπορεί να έχει πέσει στο 1,06 το 2024. Πέρυσι γεννήθηκαν λιγότερα από 2 εκατομμύρια μωρά στην Αίγυπτο, ένα όριο που δεν αναμενόταν να ξεπεραστεί πριν από το 2100.

Σημάδια συρρίκνωσης σε όλο τον κόσμο

Η πτώση των γεννήσεων δεν περιορίζεται στις παραπάνω χώρες. Σε όλο τον κόσμο, τόσο στις φτωχές και μεσαίου εισοδήματος χώρες όσο και στις πλούσιες, η γονιμότητα μειώνεται πολύ περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι περισσότερες προβλέψεις.

Το Συνολικό Ποσοστό Γονιμότητας (TFR) στην Ελλάδα το 2025 εκτιμάται σε 1,27 παιδιά ανά γυναίκα. Η μείωση των δεικτών γονιμότητας στην Ελλάδα, από το 2,23 που ήταν το 1980, αποτελεί σημαντική δημογραφική μεταβολή.

Πέρυσι, το συνολικό ποσοστό γονιμότητας (TFR) της Τουρκίας, ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε στο 1,48. Αυτό είναι πολύ κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για να διατηρηθεί ο πληθυσμός σταθερός μακροπρόθεσμα, το οποίο είναι περίπου 2,1.

Ήταν επίσης κάτω από τις προσδοκίες των δημογράφων. Η Υπηρεσία Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών πίστευε ότι το TFR της Τουρκίας δεν θα μειωνόταν τόσο χαμηλά τουλάχιστον μέχρι το έτος 2100.

Το ποσοστό γονιμότητας — ο αριθμός των παιδιών που μια γυναίκα μπορεί να περιμένει να αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της — έχει μειωθεί δραματικά.

Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας στην Ινδία έχει μειωθεί κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για να διατηρηθεί ο πληθυσμός της σταθερός μακροπρόθεσμα.

Ο πληθυσμός της Κίνας ήδη συρρικνώνεται. Ο πληθυσμιακός δείκτης tfr του Μεξικού ανέρχεται στο 1,6, περίπου στο ίδιο επίπεδο με αυτόν του πλουσιότερου βόρειου γείτονά του, των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κόσμος  δεν αποκτά τόσα μωρά όσα πίστευε ο ΟΗΕ

Για το 2024, ο ΟΗΕ είχε προβλέψει 701.000 γεννήσεις στην Κολομβία. Είχε υπολογίσει την πιθανότητα ο αριθμός των γεννήσεων να είναι μικρότερος από 553.000 σε μόλις 2,5%. Τελικά, η Κολομβία είδε μόνο 445.000 γεννήσεις το 2024. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό γονιμότητας 1,06 γεννήσεων ανά γυναίκα, μειωμένο περισσότερο από το μισό από το 2008.

Το αντίστοιχο ποσοστό της Χιλής είναι ακόμη χαμηλότερο: Με τους τρέχοντες ρυθμούς, 100 Χιλιανοί αναπαραγωγικής ηλικίας μπορούν να περιμένουν να έχουν 52 παιδιά και μόνο 27 εγγόνια. (Οι δημογράφοι γενικά θεωρούν ένα ποσοστό γεννήσεων περίπου 2,1 ως «επίπεδο αντικατάστασης» ή το σημείο στο οποίο μια κοινωνία δεν συρρικνώνεται από τη μία γενιά στην άλλη.)

Το 2024, οι γεννήσεις στην Πολωνία ήταν επίσης κάτω από το όριο πιθανότητας του 2,5%, όπως και στην Εσθονία, την Κούβα, το Αζερμπαϊτζάν, τη Σρι Λάνκα και την Αίγυπτο. Αυτά τα υποτιθέμενα ακραία αποτελέσματα δεν είναι καθόλου ακραία – ο κόσμος απλώς δεν αποκτά τόσα μωρά όσα πίστευε ο ΟΗΕ.

Το 2024 η Γαλλία κατέγραψε λιγότερες γεννήσεις από ό,τι το 1806, όταν ο πληθυσμός ήταν λιγότερος από το μισό του σημερινού μεγέθους του. Η Ιταλία κατέγραψε τον χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων από την ενοποίηση το 1861.

Οι λόγοι…

Σύμφωνα με τον Economist, οι λόγοι για τους οποίους τα ποσοστά γονιμότητας μειώνονται εδώ και αιώνες, δεν είναι απαραίτητα κακοί.

Οι άνθρωποι πλέον δεν χρειάζεται να βασίζονται στους απογόνους τους για να τους συντηρήσουν στα γηρατειά τους. Επίσης η παιδική θνησιμότητα είναι πολύ χαμηλότερη, δεν αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν περισσότερα παιδιά.

Μετά το 1960 στην Αμερική, και σε πολλά μέρη του κόσμου σήμερα, η μείωση της γονιμότητας αντανακλούσε την απελευθέρωση των γυναικών, οι οποίες άρχισαν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εκπαίδευση και να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στις επαγγελματικές τους επιλογές και στη χρήση αντισυλληπτικών. Οι εγκυμοσύνες εφήβων έχουν γίνει πιο σπάνιες.

Μόνο το ένα τρίτο περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες όπου η γονιμότητα είναι αρκετά υψηλή ώστε να διατηρείται η αύξηση του πληθυσμού. Ωστόσο και σε αυτές τις χώρες, τα ποσοστά μειώνονται ραγδαία.

Η Αφρική εξακολουθεί να παράγει πολύ περισσότερα μωρά από τον παγκόσμιο μέσο όρο, αλλά δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα της ταχύτερης από την αναμενόμενη μείωσης. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι πιθανό να φτάσει στο αποκορύφωμά του πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλέπουν οι ειδικοί, και σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο.

Τεράστιες επιπτώσεις για την ανθρωπότητα

Η χαμηλότερη από την αναμενόμενη κορύφωση του πληθυσμού και η πιο επικείμενη μείωση έχουν τεράστιες επιπτώσεις για την ανθρωπότητα. Δεν είναι απλώς θέμα σχεδιασμού, αν και η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και πολλές κυβερνήσεις βασίζονται στις στατιστικές του ΟΗΕ για αυτό.

Η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να δυσκολευτεί να αντιμετωπίσει μια παρατεταμένη συρρίκνωση του πληθυσμού, αν και οι προφήτες της καταστροφής μάλλον υπερβάλλουν.

Η διεθνής ισορροπία δυνάμεων, το περιβάλλον, οι κοινωνικές και πολιτικές δομές: όλα είναι πιθανό να αναδιαμορφωθούν ριζικά.

Όσο ανησυχητικό και αν ακούγεται αυτό, είναι επίσης περισσότερο ή λιγότερο αναπόφευκτο.

Οι -μάλλον- υπερβολικές εκτιμήσεις

Πολλές προβλέψεις για τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ΟΗΕ, είναι υπερβολικές λόγω μη αληθοφανών υποθέσεων, όπως θα δείτε και στο παρακάτω διάγραμμα.

Οι δημογράφοι είναι φυσικά απρόθυμοι να προβλέψουν ότι ο τρέχων ρυθμός μείωσης των ποσοστών γονιμότητας θα συνεχιστεί μακροπρόθεσμα, καθώς αυτό θα οδηγούσε τελικά σε μηδενικό παγκόσμιο πληθυσμό. Ωστόσο, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι τα ποσοστά γονιμότητας θα σταθεροποιηθούν ή θα ανακάμψουν σε κάποιο σημείο, είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί η επιλογή ενός συγκεκριμένου έτους ως της στιγμής που θα συμβεί αυτή η μεταβολή.

Κατά την άποψη των δημογράφων του ΟΗΕ, η λιγότερο αυθαίρετη λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να υποθέσουμε ότι η ανάκαμψη θα ξεκινήσει αμέσως.

Ως εκ τούτου, ο ΟΗΕ προβλέπει ότι όλες οι χώρες που έχουν μεταβεί σε χαμηλή γονιμότητα θα ακολουθήσουν μία από τις δύο μόνο πορείες: σταθεροποίηση ή αύξηση των γεννήσεων.

Για παράδειγμα, τοποθετεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρώτη πορεία. Ο δείκτης συνολικής γονιμότητας της χώρας έχει μειωθεί σχεδόν συνεχώς από 1,9 γεννήσεις το 2010 σε 1,6. Και εκεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θα παραμείνει για το υπόλοιπο του αιώνα.

Στη δεύτερη πορεία βρίσκεται η Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης γονιμότητας έχει πέσει από 1,2 σε 0,72 την τελευταία δεκαετία. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι θα αυξηθεί αργά ξανά στο 1,3 τα επόμενα 80 χρόνια.

Σε καμία από αυτές τις χώρες ο ΟΗΕ δεν προβλέπει ότι τα ποσοστά γονιμότητας θα συνεχίσουν να μειώνονται. Η απίθανη συνέπεια είναι ότι η χαμηλή γονιμότητα είναι ένα πρόβλημα που διορθώνεται από μόνο του και ότι η διόρθωση θα ξεκινήσει αμέσως σε ορισμένες από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Είναι πράγματι πιθανό να φανταστεί κανείς ότι η γονιμότητα θα ανακάμψει σε ορισμένες χώρες. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν, με την αύξηση της γονιμότητας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Ευρώπης, καθώς οι γυναίκες που είχαν αναβάλει την απόκτηση παιδιών αποφάσισαν τελικά να το κάνουν.

Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σαφές ότι ο κόσμος είναι προορισμένος να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα και, σε κάθε περίπτωση, τα ποσοστά γεννήσεων στα περισσότερα μέρη που φαινόταν γόνιμα μειώνονται και πάλι. Έχουν μειωθεί κατά ένα πέμπτο στις σκανδιναβικές χώρες από το 2010.

Διίστανται οι εκτιμήσεις των ειδικών

Ο John Wilmoth της Διεύθυνσης Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών εξηγεί έναν από τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι τα ποσοστά γονιμότητας θα ανακάμψουν: «η προσδοκία για συνεχή κοινωνική πρόοδο προς την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών».

Εάν εξαλειφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει η απόκτηση παιδιών στην καριέρα και τα οικονομικά των γυναικών, η γονιμότητα μπορεί να αυξηθεί. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα στοιχεία για την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλο τον κόσμο δείχνουν ότι αυτή οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας. Δεν είναι «απόλυτα σίγουρο», παραδέχεται ο κ. Wilmoth.

Η Anne Goujon του iiasa, ενός ινστιτούτου στην Αυστρία που δημοσιεύει ανταγωνιστικές προβλέψεις για τον πληθυσμό, χαρακτηρίζει την προσδοκία για ανάκαμψη της γονιμότητας «λίγο ευσεβή σκέψη».  Άλλοι δημογράφοι αμφισβητούν επίσης αυτή την άποψη. Η κ. Goujon αναφέρει ότι το ινστιτούτο ετοιμάζεται να συμπεριλάβει σενάρια στα οποία η μείωση της γονιμότητας θα συνεχιστεί στον επόμενο γύρο των προβλέψεών του.

Πράγματι, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να υποθέσουμε ότι τα ποσοστά γονιμότητας θα μειωθούν περαιτέρω σε πολλές χώρες. Στην Ινδία, για παράδειγμα, η γονιμότητα ποικίλλει σημαντικά. Στο Δελχί, οι γυναίκες μπορούν να αναμένουν να αποκτήσουν μόλις 1,2 παιδιά.

Στις φτωχότερες βόρειες πολιτείες Ουτάρ Πραντές και Μπιχάρ, όπου ζουν συνολικά περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι, το ποσοστό γονιμότητας είναι υπερδιπλάσιο, αλλά και αυτό μειώνεται.

Στην πραγματικότητα, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της βόρειας Ινδίας ακολουθεί την ίδια δημογραφική πορεία με τις πλουσιότερες περιοχές της χώρας, με μια καθυστέρηση περίπου μιας δεκαετίας. Αυτό έχει σημασία επειδή ο εθνικός μέσος όρος, που σήμερα είναι 1,9, συνδυάζει περιοχές που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια μείωσης της γονιμότητας.

Ακόμη και αν τα ποσοστά σταθεροποιηθούν στις πλουσιότερες περιοχές, το εθνικό ποσοστό θα συνεχίσει να μειώνεται καθώς οι φτωχότερες περιοχές θα καλύψουν τη διαφορά.

Οι απίθανες προβλέψεις και τα σενάρια

Μια παρόμοια λογική ισχύει σε πολλές άλλες χώρες, από την Κολομβία έως την Τουρκία. Αν μη τι άλλο, η ιδέα ότι η σύγκλιση των κοινωνικών τάσεων που έχουν μειώσει τη γονιμότητα θα αντιστραφεί σε όλο τον κόσμο ακριβώς την ίδια στιγμή είναι απίστευτη. Ωστόσο, ακόμη και μικρές καθυστερήσεις κάνουν μεγάλη διαφορά στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Για να δείξει πόσο ευαίσθητη είναι η προβλεπόμενη ημερομηνία της παγκόσμιας αιχμής σε αυτές τις υποθέσεις, το περιοδικό The Economist ανέλυσε μερικά σενάρια.

Ο ΟΗΕ προβλέπει ότι σε 182 από τις 210 χώρες η ετήσια μεταβολή της γονιμότητας κατά τα επόμενα 75 χρόνια θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν από το 2013. Στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, όπου ο δείκτης συνολικής γονιμότητας (TFR) έχει μειωθεί, αυτό σημαίνει ότι η μείωση αυτή είτε θα επιβραδυνθεί, είτε θα σταθεροποιηθεί εντελώς, είτε θα αρχίσει να αντιστρέφεται. Στις λίγες περιοχές όπου ο δείκτης συνολικής γονιμότητας έχει αυξηθεί, αυτό σημαίνει ότι η πρόσφατη αύξηση θα επιταχυνθεί.

Διατηρήσαμε αυτή την υπόθεση, αλλά μεταθέσαμε στο μέλλον το σημείο στο οποίο θα συμβεί αυτή η απότομη αλλαγή στην καμπύλη γονιμότητας. Ο αντίκτυπος μιας τέτοιας μετατόπισης είναι μεγάλος.

Προβλέπουμε ότι εάν ο δείκτης γεννητικότητας συνεχίσει να μειώνεται με τον πρόσφατο ρυθμό για ένα ακόμη έτος, η τελική κορύφωση του παγκόσμιου πληθυσμού θα επέλθει τρία χρόνια νωρίτερα, με 130 εκατομμύρια λιγότερους ανθρώπους. Εάν μειωθεί για άλλη μια δεκαετία πριν σταθεροποιηθεί, η κορύφωση του ανθρώπινου πληθυσμού θα επέλθει το 2065, με 750 εκατομμύρια λιγότερους ανθρώπους.

«Η αναπαραγωγική ικανότητα είναι μια λεπτή γραμμή», λέει ο Lant Pritchett από το London School of Economics. «Σε πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο πληθυσμός των ανθρώπων μειώνεται στο μηδέν ή αυξάνεται σε τεράστιους αριθμούς, ανάλογα με το αν παραμένει κάτω ή πάνω από το ποσοστό αναπαραγωγής».

Η υπόθεση ότι ο συνολικός δείκτης γονιμότητας πρέπει να τείνει προς την αντικατάσταση είναι δελεαστική, απλώς και μόνο επειδή «αν δεν είναι έτσι, τα μαθηματικά γίνονται ενοχλητικά».

Οι καταστροφικές προβλέψεις για μια «δημογραφική βόμβα», που ήταν της μόδας στη δεκαετία του 1960, μπορεί να έκαναν τους δημογράφους να διστάζουν να προβλέψουν το αντίθετο: ότι ο πληθυσμός της ανθρωπότητας θα μειωθεί σύντομα. Ανησυχητικό ή όχι, αυτό θα συμβεί σύντομα.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη
Κόσμος 14.09.25

Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη

Το δίκτυο καταφυγίων του Ψυχρού Πολέμου στην Ευρώπη έχει αποσυρθεί. Ωστόσο, τώρα που η ήπειρος αρχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του πολέμου, ορισμένοι επιλέγουν την ατομική προστασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ
Σπάνια επαφή 14.09.25

Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων - Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ

Η συνάντηση του Πατριάρχη με τον Ερντογάν πραγματοποιήθηκε στο Ντολμαμπαχτσέ. Κατά τις συνομιλίες «εξετάστηκαν η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Γάζα και η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης»

Σύνταξη
Γερμανία: Τοπικές εκλογές – βαρόμετρο στη Ρηνανία-Βεστφαλία
Κόσμος 14.09.25

Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους και το πλουσιότερο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της ομοσπονδίας

Σύνταξη
Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE
Κόσμος 14.09.25

Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες

Σύνταξη
Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;
Κόσμος 14.09.25

Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;

Μια φιλόδοξη γενιά Κινέζων μεταναστών αρχίζει να διαμορφώνει το δημογραφικό, κοινωνικό και ίσως ακόμη και πολιτικό πεπρωμένο της Ιαπωνίας, στο... Τόκιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς
Εκλογικό μήνυμα 14.09.25

Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς

Η πρώτη εκλογική δοκιμασία για την κυβέρνηση Μερτς στη Γερμανία θα είναι στην πατρίδα του. Στις δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία η AfD φαίνεται ότι θα κερδίσει πολλούς δήμους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 5 F-35 μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω κλιμάκωσης με τη Βενεζουέλα
Κόσμος 14.09.25

Τουλάχιστον 5 F-35 μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω κλιμάκωσης της κόντρας των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα

Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε επ' αυτοφώρω» 5 από τα 10 F-35 τα οποία φέρονται να βρίσκονται σε στρατιωτική βάση στο Πουέρτο Ρίκο την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας
Κόσμος 14.09.25

Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας

Η Κιμ Γιο Τζονγκ -αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν- εκτόξευσε απειλές από την Βόρεια Κορέα εναντίον των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας ενόψει των κοινών στρατιωτικών ασκήσεών τους

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]
Χάρτης και πηγές 14.09.25

Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία για επέκταση του πολέμου στην Ευρώπη μέσω drones. Ρουμανικό και ουκρανικό site αναφέρουν πως οι επιχειρήσεις ήταν κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ [βίντεο]
Κόσμος 14.09.25

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ

Με ανακοίνωσή της κυβέρνησης της η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ πως έκανε ρεσάλτο σε αλιευτικό σκάφος για τόνους και κράτησε παράνομα 9 ψαράδες για οκτώ ώρες.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης
Κόσμος 14.09.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Ισραήλ για να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ως «αντίποινα» στην προγραμματισμένη αναγνώριση της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ από τουλάχιστον 4 χώρες, οι ΗΠΑ ανοίγουν την συζήτηση με το Ισραήλ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Σύνταξη
Πακιστάν: Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές – Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες [βίντεο]
Κλιματική μετανάστευση 13.09.25

Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές από το Πακιστάν - Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες

Από τα μέσα του καλοκαιριού το Πακιστάν πλήττεται από κατακλυσμιαίες βροχές που έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απαραίτητη η διεθνής βοήθεια στην δοκιμαζόμενη χώρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη
Κόσμος 14.09.25

Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη

Το δίκτυο καταφυγίων του Ψυχρού Πολέμου στην Ευρώπη έχει αποσυρθεί. Ωστόσο, τώρα που η ήπειρος αρχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του πολέμου, ορισμένοι επιλέγουν την ατομική προστασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στην Μπιγιονσέ: Γιατί οι γυναίκες ποπ σταρ «δικάζουν» άνδρες δίχως έλεος;
Woman 14.09.25

Από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στην Μπιγιονσέ: Γιατί οι γυναίκες ποπ σταρ «δικάζουν» άνδρες δίχως έλεος;

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και άλλες ποπ σταρ γεμίζουν τα charts με τραγούδια που σατιρίζουν τους «μέτριους άντρες», αντικατοπτρίζοντας τις νέες κοινωνικές ισορροπίες και την αυξανόμενη ανεξαρτησία των γυναικών

Σύνταξη
Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης
Art 14.09.25

Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης

Το πρόσφατο, ταχύτατα σβησμένο, γκραφίτι του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου υπενθυμίζει μια μακρά ιστορία αιώνων όπου η τέχνη συγκρούεται με την εξουσία και συχνά βγαίνει λαβωμένη

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ υποκλίθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη για το ντεμπούτο του και εξήρε τον Γιώργο Βαγιαννίδη για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα στην Τιροθέα
Στη Φθιώτιδα 14.09.25

Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από την Τιροθέα στη Φθιώτιδα για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»

Ο Μεχντί Ταρέμι «συστήθηκε» στο κοινό του Ολυμπιακού με δύο γκολ και την ώρα που η πρώην ομάδα του, Ίντερ, έχανε στο ντέρμπι από τη Γιουβέντους, τα ιταλικά ΜΜΕ τον αποθέωναν.

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Ρόδος: Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer – Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της
Βαριές κατηγορίες 14.09.25

Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer στη Ρόδο - Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Η 30χρονη ήταν γνωστή στα social - «Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται το Διαδίκτυο με ενδεχόμενη εμπορία» λέει ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την υπόθεση με τη ροζ κοκαΐνη

Σύνταξη
Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute
English edition 14.09.25

Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute

The most striking change compared with 2024 was the rise of Aegina, which entered the top five destinations, displacing Syros, with a year-on-year increase of 12.65%

Σύνταξη
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Music Stage 14.09.25

Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, συγκίνησε με τη συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα και απογείωσε τη βραδιά με την απρόσμενη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ
Σπάνια επαφή 14.09.25

Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων - Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ

Η συνάντηση του Πατριάρχη με τον Ερντογάν πραγματοποιήθηκε στο Ντολμαμπαχτσέ. Κατά τις συνομιλίες «εξετάστηκαν η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Γάζα και η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης»

Σύνταξη
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γερμανία: Τοπικές εκλογές – βαρόμετρο στη Ρηνανία-Βεστφαλία
Κόσμος 14.09.25

Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους και το πλουσιότερο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της ομοσπονδίας

Σύνταξη
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
ΔΕΘ 14.09.25

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πότε αίρονται 14.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως το μεσημέρι σε 11 δρόμους γύρω από την Καλλιθέα - Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
Ελλάδα 14.09.25

Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το κενό φύλαξης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στη Σίκινο, και αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας που είχαν αφήσει οι πιστοί.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

