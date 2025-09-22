Βάτες, δερμάτινα ρούχα και status: Tο manual της ενδυματολογικής ισχύος

Τα ρούχα δεν είναι απλώς ύφασμα. Είναι κώδικας εξουσίας, κοινωνικής ιεραρχίας και προσωπικής επιβολής.

Στην πολιτική, στις επιχειρήσεις, ακόμη και στην καθημερινότητα, το τι φοράμε λειτουργεί ως «κώδικας» που συχνά αποκαλύπτει περισσότερα από όσα λέμε.

Από το δερμάτινο μπουφάν του Jensen Huang της Nvidia μέχρι τις υπερβολικές βάτες του Ντόναλντ Τραμπ, το στυλ των ισχυρών δεν είναι θέμα αισθητικής – είναι στρατηγική.

Γιατί πίσω από κάθε επιλογή κρύβεται η ίδια επιθυμία: να δείξουμε δύναμη, να ξεχωρίσουμε και –τελικά– να επιβληθούμε.

Το στυλ των ισχυρών

Το πρώτο βήμα σε αυτό το παιχνίδι είναι απλό: να δείχνεις ότι διαθέτεις χρήμα, αναφέρει ο δημοσιογράφος των Financial Times Ρόμπερτ Άρμστρονγκ.

Η τσάντα Louis Vuitton, τα σανδάλια Hermès ή ένα «διακριτικό» σακάκι χιλιάδων ευρώ δεν είναι απλά πολυτέλειες αλλά δηλώσεις κυριαρχίας.

Το ίδιο ισχύει και για το ρολόι, που δύσκολα αποχωρίζεται το λογότυπό του – γιατί η αξία του δεν είναι μόνο στην τέχνη της μηχανικής, αλλά κυρίως στην κοινωνική του αναγνωρισιμότητα.

Το χρήμα μιλάει μέσα από τα ρούχα

Ο πιο εύκολος τρόπος να δείξεις ισχύ είναι να φοράς κάτι ακριβό.

Μια τσάντα Louis Vuitton, ένα σακάκι Brunello Cucinelli ή ένα ρολόι Loro Piana δεν είναι μόνο αντικείμενα πολυτελείας.

Eίναι ξεκάθαρα σύμβολα πλούτου.

Στον κόσμο της μόδας, η αξία δεν μετριέται μόνο σε ύφασμα, αλλά στο αν οι γύρω σου μπορούν να αναγνωρίσουν την τιμή.

Η νέα πολυτέλεια: αθλητικό στυλ με άρωμα δισεκατομμυριούχου

Σήμερα, η πολυτέλεια δεν εκφράζεται μόνο με κοστούμια και κοσμήματα. Εμφανίζεται και μέσα από brands όπως η Arc’teryx, που έχουν γίνει αγαπημένα των πιο πλούσιων.

Ακόμα και ένα ποδήλατο από ανθρακονήματα αξίας 10.000 ευρώ λειτουργεί ως σύμβολο κοινωνικής δύναμης.

Η γυμναστική, το lifestyle και η μόδα ενώνονται σε έναν νέο κώδικα επιβολής.

Η μόδα του «εσκεμμένα ατημέλητου» look

Για χρόνια, η στρατηγική ήταν το υποτονισμένο στυλ στα ρούχα: φούτερ, τζιν και αθλητικά παπούτσια.

Αυτό το σκοπίμως ατημέλητο look έδειχνε ότι δεν έχεις ανάγκη να αποδείξεις τίποτα.

Όμως, επειδή έγινε κοινή πρακτική, χάνει πλέον τη δύναμή της.

Σιγά-σιγά, η επιστροφή στο επίσημο ντύσιμο ξαναγίνεται μέσο κύρους.

Η εικόνα της αρρενωπότητας

Το power suit με έντονους ώμους που καθιέρωσε ο Armani παραμένει παγκόσμιο σύμβολο κύρους.

Ο Jensen Huang δηλώνει την ισχύ του με το χαρακτηριστικό δερμάτινο μπουφάν του.

Ο Τραμπ, αντίθετα, επιλέγει πιο υπερβολικές εκδοχές – έντονες βάτες και κραυγαλέες γραβάτες – δείχνοντας πώς η ανδρική εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό όπλο.

Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά

Στα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, μετράει η λεπτομέρεια.

Ένα bespoke κοστούμι μπορεί να μοιάζει ίδιο με ένα καλό made-to-measure, αλλά ο μυημένος θα ξεχωρίσει τη διαφορά.

Το μήκος του μανικιού, η ραφή στο πέτο, το ύφασμα – όλα αποτελούν κώδικες αναγνωρίσιμους μόνο από εκείνους που «ξέρουν». Εκεί παίζεται το πιο δύσκολο επίπεδο του παιχνιδιού.

Ένα παιχνίδι που δεν τελειώνει

Είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, το πώς ντυνόμαστε είναι κομμάτι μιας αέναης μάχης για κοινωνική αναγνώριση.

Δεν μπορούμε να βγούμε εκτός παιχνιδιού.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να απολαμβάνουμε τη μόδα, χωρίς να γινόμαστε δέσμιοι της επίδειξης και της υπερβολής.

Πηγή: ΟΤ