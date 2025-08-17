Ποια είναι τα μεγαλύτερα deals στον χώρο της μόδας που άλλαξαν την αγορά το 2025

Μόνο κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2025, η μόδα και το εμπόριο εν γένει συνταράχτηκε από συμφωνίες όπως της Walgreens που ανακοίνωσε την εξαγορά της από την Sycamore Partners, της Dollar Tree που αποκάλυψε την πώληση της Family Dollar και της Hudson’s Bay που συμφώνησε να πουλήσει την πνευματική της ιδιοκτησία στην Canadian Tire Corp.

Τέτοιες ανάλογες κινήσεις υλοποιήθηκαν κατά δεκάδες μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με αποτέ4λεσμα να έχουν καταγραφεί 26 πωλήσεις και εξαγορές, την ίδια στιγμή που πέρυσι είχαν πραγματοποιηθεί 22 και 26 το 2023 την ίδια περίοδο. «Χρυσός» μήνας αναδεικνύεται ο Μάιος, κατά τον οποίο η Levi’s πούλησε την Docker’s στην Authentic Brands Group σε μια συμφωνία 311 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η GameStop πούλησε την καναδική της επιχείρηση έναντι άγνωστου ποσού.

Σαρωτικές αλλαγές στη μόδα

Ο Alain Krakirian, διευθύνων σύμβουλος στην Columbus Consulting, εξήγησε στο Retail Dive πως το τρέχον κλίμα με τις περισσότερες συμφωνίες είναι αποτέλεσμα των παγκόσμιων οικονομικών αλλαγών και της συνεχιζόμενης επίδρασης των τάσεων που στρέφονται στην ψηφιακή εποχή των καταναλωτών. Αυτό σημαίνει ότι ασκείται πίεση στους παραδοσιακούς retailers από τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους και τη διαφοροποίηση των τμημάτων της αγοράς, με αποτέλεσμα να αναζητούν νέους τρόπους ανάπτυξης για να συνεχίσουν τη σχέση τους με τους καταναλωτές.

«Όταν η κατάλληλη στιγμή είναι κατάλληλη, όπως συμβαίνει τώρα με την αποδυνάμωση του λιανικού εμπορίου λόγω της πανδημίας, του πληθωρισμού, των δασμών και της νέας ευνοϊκής επιχειρηματικής διοίκησης, ανοίγουν οι πύλες», πρόσθεσε ο Krakirian, ο οποίος έχει επίσης εμπειρία σε εκτελεστική ηγεσία σε εταιρείες όπως η True Religion και η Hot Topic.

Η Elf Beauty απέκτησε την Rhode

Στις 28 Μαΐου, η Elf Beauty ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει την μάρκα ομορφιάς Rhode της Hailey Bieber σε μια συμφωνία ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που ολοκληρώθηκε στις αρχές Αυγούστου. Η τιμή της συμφωνίας ανήλθε στα 800 εκατομμύρια δολάρια κατά το κλείσιμο και περιλαμβάνει επιπλέον 200 εκατομμύρια δολάρια ως πληρωμή βάσει απόδοσης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σε μια τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του Μαΐου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Elf, Tarang Amin, δήλωσε ότι η εταιρεία έχει «πολύ υψηλό πήχη» για συγχωνεύσεις και εξαγορές και ενεργεί μόνο όταν βρίσκει έναν «πολλαπλασιαστή δύναμης win-win».

Η Bieber σχεδιάζει να παραμείνει κοντά στην εταιρεία σε διάφορους ηγετικούς ρόλους, όπως επικεφαλής δημιουργικού διευθυντή, επικεφαλής καινοτομίας και στρατηγικός σύμβουλος . Κατά τη στιγμή της συμφωνίας, η Rhode είχε μόλις σημειώσει καθαρές πωλήσεις ύψους 212 εκατομμυρίων δολαρίων για τους προηγούμενους 12 μήνες.

Ο Krakirian επισήμανεότι η Elf προσπαθεί να επεκταθεί στην αγορά πολυτελών και φημισμένων προϊόντων ομορφιάς. Η συμφωνία της Elf με τη Rhode ωθεί επίσης την εταιρεία ομορφιάς περαιτέρω στην περιποίηση του δέρματος, καθώς ήδη λειτουργεί τα Elf Skin και Naturium.

Πριν από δύο χρόνια, η Elf Beauty εξαγόρασε τη Naturium σε μια συμφωνία που αναμενόταν να διπλασιάσει την παρουσία της Elf στον τομέα της περιποίησης δέρματος σε περίπου 18% των λιανικών πωλήσεων. Η Elf εφαρμόζει παρόμοια προσέγγιση με τη Rhode όπως και με τη Naturium, με σχέδια να επεκτείνει περαιτέρω τη Rhode στη λιανική διανομή μέσω των δεσμών της με συνεργάτες. Η Elf δήλωσε ότι σχεδιάζει επίσης να επεκτείνει την γκάμα προϊόντων και την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας της Rhode.

Η Dick’s Sporting Goods και η Foot Locker

Στις 15 Μαΐου, ξεκίνησε μια συμφωνία ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Dick’s Sporting Goods για την εξαγορά της Foot Locker και τη λειτουργία της ως ανεξάρτητης επιχείρησης. Συνολικά, η εταιρεία θα λειτουργεί πάνω από 3.200 καταστήματα σε 26 χώρες και θα έχει συνολικά έσοδα 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Dick’s, Ed Stack, δήλωσε στους αναλυτές ότι η εξαγορά θα ενδυναμώσει τις συνεργασίες και των δύο λιανοπωλητών με τις μάρκες. Η Nike είναι βασικός συνεργάτης και για τους δύο λιανοπωλητές και η ανάκαμψή της θα διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στην επίδραση του μέλλοντος της Foot Locker.

Μέσω της συμφωνίας, η Dick’s αναμένει να αποκτήσει ένα νέο υποσύνολο πελατών που επικεντρώνονται στον τρόπο ζωής και να επωφεληθεί από την παρουσία της Foot Locker στα καταστήματα, η οποία λειτουργεί κυρίως σε αστικά περιβάλλοντα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια για μαζικά κλεισίματα καταστημάτων στην Foot Locker. Η Foot Locker λειτουργεί σήμερα πάνω από 2.400 καταστήματα παγκοσμίως, ενώ η Dick’s διαθέτει περίπου 850 καταστήματα.

Η Dick’s έχει καταγράψει ισχυρά νούμερα από τρίμηνο σε τρίμηνο , ενώ οι πωλήσεις της Foot Locker συνεχίζουν να μειώνονται . Η Foot Locker βρίσκεται στη μέση μιας ανάκαμψης και με την εξαγορά, η Dick’s πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω προώθηση των πραγμάτων προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τα δικαιώματα της Joann στην Michael’s

Η αλυσία υφασμάτων Joann ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο τα σχέδιά της για το κλείσιμο όλων των καταστημάτων της στο πλαίσιο της πώλησης των περιουσιακών της στοιχείων, μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης για δεύτερη φορά σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Στη συνέχεια, στις 5 Ιουνίου, η Michael’s απέκτησε την πνευματική ιδιοκτησία και τις ιδιωτικές ετικέτες της Joann έναντι άγνωστου ποσού, χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει κάποια φυσική τοποθεσία της Joann στη συμφωνία.

Ο Krakirian δεν θεωρεί αυτή τη συμφωνία ως ένα στρατηγικό σχέδιο λιανικής πώλησης. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι μερικές φορές μια μάρκα μπορεί να καθυστερήσει άλλες, τόσο για να ελαχιστοποιήσει τον ανταγωνισμό όσο και για να οικοδομήσει σταθερότητα.

Καθώς τα καταστήματα Joann έκλεισαν, μια έρευνα διαπίστωσε ότι οι αγοραστές έπρεπε να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις σε αλυσίδες καταστημάτων χειροτεχνίας όπως το Michael’s και το Hobby Lobby, τα οποία είναι έτοιμα να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς. Το Michael’s αύξησε επίσης τις προμήθειες για πάρτι μετά την πτώχευση του Party City. Η πνευματική ιδιοκτησία αυτού του λιανοπωλητή εξαγοράστηκε από την New Amscan , αν και το Michael’s ήταν εφεδρικός πλειοδότης.

Η ορμή των εξαγορών της Beyond στη μόδα

Ήταν στις 12 Μαΐου, όταν η επενδυτική Beyond συμφώνησε να αποκτήσει την πνευματική ιδιοκτησία της Kirkland για 5 εκατομμύρια δολάρια, με σχέδια να την επιστρέψει με άδεια χρήσης στον λιανοπωλητή. Η συμφωνία βασίζεται σε μια προηγούμενη συνεργασία με την Kirkland’s, όπου και περιγράφεται λεπτομερώς ηεπιστροφή πέντε καταστημάτων Bed Bath & Beyond, μικρού μεγέθους, σε γειτονιά, παράλληλα με την επένδυση 25 εκατομμυρίων δολαρίων από την Beyond στην Kirkland’s σε μια συνδυασμένη συναλλαγή χρέους και μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο, η Kirkland’s ανακοίνωσε ότι θα άλλαζε το όνομά της σε «The Brand House Collective», μετά τη συνεργασία της με την Beyond Inc.

Επίσης φέτος, η Beyond πούλησε το πλειοψηφικό της μερίδιο στην Zulily, μόλις ένα χρόνο μετά την εξαγορά της. Η Beyond αγόρασε επίσης την BuyBuy Baby . Μήνες αφότου η BuyBuy Baby έκλεισε όλα τα καταστήματά της υπό τον προηγούμενο ιδιοκτήτη , η Beyond Inc. ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει ένα ακόμη κατάστημα BuyBuy Baby.

«Η δραστηριότητα της Beyond αφορά την επανεμφάνιση των Bed Bath και Beyond, αναδομώντας την κερδοφόρα πλευρά του αρχικού χαρτοφυλακίου — σαν μια ανακαίνιση», διευκρίνισε στο Retail Dive ο Krakirian. «Η επιστροφή στο βασικό επιχειρηματικό μοντέλο, αξιοποιώντας τόσο την ποικιλία όσο και την ψηφιακή δύναμη, είναι μια πορεία προς τα εμπρός για την προηγουμένως προβληματική μάρκα».

Αυτή η δραστηριότητα ξεκίνησε με την εξαγορά της Bed Bath & Beyond από την Overstock το 2023, την μετονομασία της σε Beyond και την κατάργηση του ιστότοπου της Overstock. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Beyond, Marcus A. Lemonis, χαρακτήρισε στη συνέχεια το κλείσιμο του ιστότοπου «μοιραίο λάθος » και αργότερα τον αποκατέστησε.

Η Skechers πουλάει τον… εαυτό της

Στις 5 Μαΐου, η Skechers πούλησε τον εαυτό της στην επενδυτική εταιρεία 3G Capital για 9,4 δισεκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα να μην διαπραγματεύεται πλέον στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης . Η ανάλυση της Evercore την χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες ιδιωτικοποίησης εδώ και χρόνια. Η Skechers θα συνεχίσει να διευθύνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Robert Greenberg, τον Πρόεδρο Michael Greenberg και τον Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών David Weinberg.

Στη συνέχεια, ορισμένοι επενδυτές μήνυσαν την εταιρεία υποδημάτων στις αρχές Ιουνίου για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου περί κινητών αξιών, επειδή δεν αποκάλυψε σημαντικές πληροφορίες στους μετόχους. Οι δικηγόροι του ενάγοντος δήλωσαν ότι η Skechers δεν υπέβαλε ένα Πρόγραμμα 13E-3 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, μια κίνηση που απαιτείται σε συμφωνίες ιδιωτικοποίησης.

Η ομάδα μετόχων της Skechers υπέβαλε επίσης μήνυση εναντίον τόσο του Robert όσο και του Michael Greenberg.

Η συγχώνευση έλαβε άδεια από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία τον περασμένο μήνα , αλλά μια ομάδα μετόχων υπέβαλε στη συνέχεια αίτηση ζητώντας από την Skechers να απόσχει από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ενδεχομένως καθυστερώντας τη διαδικασία. Την περασμένη εβδομάδα, οι ανησυχίες υποχώρησαν όταν ένας δικαστής ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου της Καλιφόρνια αποφάνθηκε κατά της αίτησης ενός επενδυτή για προσωρινή διαταγή.

Πριν από την εξαγορά, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, η Skechers κατέγραψε πωλήσεις ρεκόρ, ενώ παράλληλα απέσυρε τις προβλέψεις της, επικαλούμενη «μακροοικονομική αβεβαιότητα που προκύπτει από τις παγκόσμιες εμπορικές πολιτικές».

Οι αναλυτές της Evercore κατέληξαν πως η εξαγορά της Skechers από την 3G υποστηρίζει την ιδέα ότι τα υποδήματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν κερδοφόρα μακροπρόθεσμα παρά τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ.

Πηγή: ΟΤ