Διέρρευσε η φανέλα της Αγγλίας για το Μουντιάλ 2026

Η τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι ακόμα μακριά, καθώς θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι, ωστόσο οι αθλητικές εταιρείες που ντύνουν τις εθνικές ομάδες έχουν ήδη καταλήξει στις φανέλες που θα παρουσιάσουν στο Μουντιάλ.

Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση της Αγγλίας τα πάντα έχουν ξεκαθαρίσει, με την εταιρεία που ντύνει τα «λιοντάρια» να έχει ολοκληρώσει το πρότζεκτ – Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι η φανέλα που θα φορέσει η Αγγλία στο Μουντιάλ «διέρρευσε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτή την φορά τα σχόλια των Άγγλων φιλάθλων ήταν θετικά.

Η λευκή φανέλα παραπέμπει στην κλασική πρώτη εμφάνιση της Αγγλίας και στο εσωτερικό μέρος του γιακά είναι γραμμένες οι λέξεις «Happy and glorious», από τον εθνικό ύμνο της χώρας.

England’s kit for World Cup 2026 LEAKED with FA chiefs choosing safe look after fan fury over woke design for Euro 2024 https://t.co/EdwnjwMp80 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 21, 2025

Θυμίζουμε ότι στην προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση, το Euro 2024, είχε προκληθεί μεγάλη ένταση με τις φανέλες που είχε σχεδιάσει μεγάλη αθλητική εταιρεία, καθώς πολλοί Άγγλοι είχαν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους.

Ο λόγος ήταν πως είχαν παραποιηθεί τα χρώματα της σημαίας του Αγίου Γεωργίου κι αυτή η αλλαγή είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στην Αγγλία.

Κανείς μάλιστα δεν πρέπει να ξεχνά πως σε αυτή την διοργάνωση, οι μπελ εμφανίσεις της Εθνικής ομάδας της χώρας είχαν πουλήσει περισσότερα κομμάτια σε σχέση με την πρώτη, λευκή, φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος των Άγγλων κι αυτό συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία.

Ακόμα και ο νυν πρωθυπουργός της χώρας, Κρι Στάρμερ είχε καταφερθεί εναντίον της επιλογής της εταιρεία; ν’ αλλάξει χρώματα στην σημαία του Αγίου Γεωργίου και το συγκεκριμένο ζήτημα είχε απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα την αγγλική κοινωνία.

Αυτή την φορά όμως φαίνεται, με βάση τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως δεν υπάρχουν γκρίνιες και αποδοκιμασίες, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η εκτός έδρας εμφάνιση των «λιονταριών» θα έχει κόκκινο χρώμα.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες από την κόκκινη εμφάνιση των «λιονταριών» αν και οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν θα υπάρχουν μεγάλες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη φανέλα.