Premier League: «Κόλλησε» πάλι η Αστον Βίλα – Χωρίς νικητή το Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ (vid)
Αν και σημείωσε το πρώτο τέρμα της στην φετινή Premier League, η Άστον Βίλα έμεινε στο 1-1 με τη Σάντερλαντ των 10 παικτών. Χωρίς γκολ το Μπόρνμουθ - Νιούκαστλ.
- Σε Μάγδα Φύσσα και Μαρία Καρυστιανού το Βραβείο Ειρήνης «Νικηφορίδη»
- To παράλληλο σύμπαν των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: ειρήνη στα λόγια, πόλεμος στην πράξη
- Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
- Ανησυχία στις ΗΠΑ μετά την ακύρωση των εκθέσεων για την πείνα από τον Τραμπ
Μετά από τέσσερα «στείρα» παιχνίδια, η Αστον Βίλα κατάφερε να πετύχει το παρθενικό της γκολ στη φετινή Premier League, αλλά ακόμη κι έτσι δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει το πρώτο της «τρίποντο», απέναντι στη νεοφώτιστη Σάντερλαντ των δέκα παικτών.
Η ομάδα του Ουνάι Εμερι, που είχε αριθμητικό πλεονέκτημα από το 34′, μετά την αποβολή του Ρεϊνίλντο, προηγήθηκε στο 67′ με τον Κας, αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν με τον Ισιντορ (75΄) και πήραν έναν πολύτιμο βαθμό, αφήνοντας στους «χωριάτες» στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας μετά από πέντε αγωνιστικές.
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και το άλλο μεσημεριανό ματς της ημέρας, καθώς Μπόρνμουθ και Νιούκαστλ έμειναν στο 0-0. Το παιχνίδι είχε ελάχιστες καλές στιγμές ενώ στο 15′ ακυρώθηκε για οφσάιντ ένα γκολ του Μπρους.
Premier League: Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 20/09
Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1Μπράιτον-Τότεναμ 2-2
Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1
Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2
Γουλβς-Λιντς 1-3
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι 2-1
Φούλαμ-Μπρέντφορντ 3-1
Κυριακή 21/09
Μπόρνμουθ-Νιουκάστλ 0-0
Σάντερλαντ-Άστον Βίλα 1-1
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)
Η βαθμολογία της Premier League:
Το πρόγραμμα της επόμενης (6ης) αγωνιστικής:
Σάββατο 27/09
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)
Τσέλσι-Μπράιτον (17:00)
Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ (17:00)
Λιντς-Μπόρνμουθ (17:00)
Μάντσετσερ Σίτι-Μπέρνλι (17:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ (19:30)
Τότεναμ-Γουλβς (22:00)
Κυριακή 28/09
Άστον Βίλα-Φούλαμ (16:00)
Νιουκάστλ-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 29/09
Έβερτον-Γουέστ Χαμ (22:00)
- Απίστευτo: Ο Αϊτεκίν έκανε το πέναλτι, επιθετικό φάουλ και κίτρινη στον Καμπελά ! (vid)
- LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε
- Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Σούπερ παιχνίδι και ισοπαλία στο Αϊντχόφεν – Αγιαξ (2-2)
- Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Νέα «τεσσάρα» για τους Βοιωτούς (vid)
- Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ο Μαρτινέλι έσωσε τον βαθμό στο 90+3′!
- Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις