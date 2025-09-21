Premier League: «Κόλλησε» πάλι η Αστον Βίλα – Χωρίς νικητή το Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ (vid)

Μετά από τέσσερα «στείρα» παιχνίδια, η Αστον Βίλα κατάφερε να πετύχει το παρθενικό της γκολ στη φετινή Premier League, αλλά ακόμη κι έτσι δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει το πρώτο της «τρίποντο», απέναντι στη νεοφώτιστη Σάντερλαντ των δέκα παικτών.

Η ομάδα του Ουνάι Εμερι, που είχε αριθμητικό πλεονέκτημα από το 34′, μετά την αποβολή του Ρεϊνίλντο, προηγήθηκε στο 67′ με τον Κας, αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν με τον Ισιντορ (75΄) και πήραν έναν πολύτιμο βαθμό, αφήνοντας στους «χωριάτες» στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας μετά από πέντε αγωνιστικές.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και το άλλο μεσημεριανό ματς της ημέρας, καθώς Μπόρνμουθ και Νιούκαστλ έμειναν στο 0-0. Το παιχνίδι είχε ελάχιστες καλές στιγμές ενώ στο 15′ ακυρώθηκε για οφσάιντ ένα γκολ του Μπρους.

Premier League: Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 20/09

Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1Μπράιτον-Τότεναμ 2-2

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

Γουλβς-Λιντς 1-3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι 2-1

Φούλαμ-Μπρέντφορντ 3-1

Κυριακή 21/09

Μπόρνμουθ-Νιουκάστλ 0-0

Σάντερλαντ-Άστον Βίλα 1-1

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Η βαθμολογία της Premier League:

Το πρόγραμμα της επόμενης (6ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 27/09

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Τσέλσι-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ (17:00)

Λιντς-Μπόρνμουθ (17:00)

Μάντσετσερ Σίτι-Μπέρνλι (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ (19:30)

Τότεναμ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 28/09

Άστον Βίλα-Φούλαμ (16:00)

Νιουκάστλ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 29/09

Έβερτον-Γουέστ Χαμ (22:00)