Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’ 0-1: Πρώτο τρίποντο για τους Πειραιώτες

Έκανε… σεφτέ στις νίκες για τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Ολυμπιακός Β’ που επιβλήθηκε της Ελλάς Σύρου με 1-0, για τη 2η αγωνιστική της Super League 2. Σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο γήπεδο της Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης, καθώς η ομάδα της Σύρου δεν έλαβε έγκριση από τη διοργανώτρια αρχή για το γήπεδό της.

Η αναμέτρηση δεν είχε πολλές καλές στιγμές, με τους Ερυθρόλευκους να απειλούν κυρίως στο πρώτο μέρος και να σκοράρουν με αυτογκόλ του Σταματούλα. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάς Σύρου είχε δοκάρι, αλλά στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, κάτι που βοήθησε το σύνολο του Ρομέν Πιτό να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε δυναμικά στα πρώτα λεπτά, με τον Ολυμπιακό Β’ να κερδίζει πέναλτι ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Αλαφάκη που βρήκε σε χέρι αντιπάλου στο 3′. Ο Λιατσικούρας ήταν εκείνος που ανέλαβε την ευθύνη, αλλά ο Γκίνης τον σταμάτησε, κρατώντας το μηδέν.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 24′ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Τουφάκης έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Σταματούλας άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0. Τρία λεπτά μετά, οι παίκτες του Ρομέν Πιτό απείλησαν ξανά. Αφού γύρισαν ωραία την μπάλα, ο Σίλκοτ-Ντιούμπερι σούταρε εντός περιοχής, αλλά ο Γκίνης έδιωξε. Στην επαναφορά ο Κουτσογούλας αστόχησε από δεξιά.

Τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο μέρος ξανά για τον Ολυμπιακό Β’, με τον Τουφάκη να κάνει τη σέντρα, τον Κουτσίδη να παίρνει την κεφαλιά, αλλά τον Γκίνη να μπλοκάρει. Ένα λεπτό μετά, ο Κουτσίδης αποχώρησε τραυματίας για τους Ερυθρόλευκους, με τον Ρολάκη να τον αντικαθιστά. Έτσι το 1-0 ήταν το σκορ το ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με την Ελλάς Σύρου να έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία της μέχρι εκείνη στην στιγμή στο ματς. Στο 50′ ο Νίνο έκανε ωραία ατομική ενέργεια από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή, αλλά το σουτ του κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπότη.

Στη συνέχεια, ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε αισθητά, χωρίς να υπάρχουν καλές στιγμές. Η επόμενη ευκαιρία ήρθε από πλευράς Ολυμπιακού Β’ στο 87′. Ο Βαλμπουενά εκτέλεσε φάουλ, ο Μπιλάλ έκανε το πλασέ αλλά ο Γκίνης τον σταμάτησε και στην επαναφορά ο Κεϊτά έστειλε την μπάλα σε σώματα αντιπάλων. Τίποτα δεν άλλαξε τα εναπομείναντα λεπτά και οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με το τελικό 1-0.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Γκέζος (80′ Γώγος), Σταματούλας, Βλάχος, Τσιαντούλας, Κόλα (62′ Μουντρίχος), Νάτσος (80′ Γαρουφαλιάς), Λιούμης (46′ Βερνάρδος), Γιάκος, Νίνο (67′ Τριμμάτης).

Ολυμπιακός Β’ (Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Σιόβας, Σίλκοτ-Ντιούμπερι (60′ Μπιλάλ), Γιουσούφ (81′ Βαλμπουενά), Αλαφάκης, Ζούγλης (60′ Αργυρίου), Λιατσικούρας, Κουτσογούλας (81′ Κεϊτά), Τουφάκης, Κουτσίδης (45’+1′ Ρολάκης).