Τα εισιτήρια για το Αστέρας – Ολυμπιακός στο Κύπελλο

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης την προσεχή Τετάρτη (24/9, 17:00), για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Κάπως έτσι, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, ενώ υπενθυμίζεται πως η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: