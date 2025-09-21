Τα εισιτήρια για το Αστέρας – Ολυμπιακός στο Κύπελλο
Σχετικά με την διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Κυπέλλου του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη για τη 2η αγωνιστική της League Phase, ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.
- Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή
- Δήθεν λογίστρια απέσπασε από ηλικιωμένη χρήματα και τιμαλφή αξίας 190.000 ευρώ - Πώς την εξαπάτησε
- Πακιστάν: Βρέθηκαν στην άκρη δρόμου τα πτώματα τριών διεμφυλικών γυναικών – Ήταν γαζωμένα με σφαίρες
- Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης την προσεχή Τετάρτη (24/9, 17:00), για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.
Κάπως έτσι, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, ενώ υπενθυμίζεται πως η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson απέναντι στον Asteras Aktor, που θα διεξαχθεί στο «Θ. Κολοκοτρώνης» την Τετάρτη 24/09 και ώρα 17:00, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:
Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet (https://asterastickets.gr/).
Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις