Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αυτή είναι η βαθμολογία μετά την πρεμιέρα της League Phase (pic)
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μετά τα εννέα παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν.
Πρεμιέρα για το νέο φορμάτ στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, με τη League Phase να δίνει μια διαφορετική… νότα στον θεσμό ήδη από την 1η αγωνιστική.
Στα πρώτα χρονικά παιχνίδια, η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του Αιγάλεω εκτός έδρας, όπως ακριβώς έκανε και ο Άρης απέναντι στον Παναιτωλικό με το ίδιο σκορ. Νίκες πανηγύρισαν επίσης Ατρόμητος και ΟΦΗ, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ματς ανάμεσα σε Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης.
Στους τρεις αγώνες που έκλεισαν την ημέρα, ο Λεβαδειακός ήταν εντυπωσιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ επικρατώντας με 4-1, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε το θετικό αποτέλεσμα με 1-0 απέναντι στην Athens Kallithea. Παράλληλα, Μαρκό και ΑΕΛ έμειναν ισόπαλες 2-2.
Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός δεν αγωνίστηκε με τον Ηρακλή λόγω των υποχρεώσεών του στο Champions League.
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της League Phase
Ηλιούπολη – Βόλος 1-3
Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 1-1
Παναιτωλικός-Άρης 0-1
Αιγάλεω-ΑΕΚ 0-1
Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου 4-2
ΟΦΗ-Καβάλα 3-0
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 4-1
Μαρκό-ΑΕΛ 2-2
Παναθηναϊκός-Athens Kallithea 1-0
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική (2η):
Τρίτη 23/09
Καβάλα – Κηφισιά (23/09, 15:00)
Άρης – Μαρκό (23/09, 20:00)
Τετάρτη 24/09
Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω (24/09, 15:00)
Ηρακλής – Ηλιούπολη (24/09, 15:00)
Athens Kallithea – ΟΦΗ (24/09, 15:00)
Βόλος – Ατρόμητος (24/09, 15:00)
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός (24/09, 17:00)
ΑΕΚ – Παναιτωλικός (24/09, 19:00
