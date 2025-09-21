Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τον Παπαδόπουλο να ορίζεται στο ματς της Τρίπολης, ανάμεσα σε Αστέρα και Ολυμπιακό (24/9, 17:00).

Βοηθοί του θα είναι οι Πατράς και Νταβέλας, τέταρτος ο Ανδρικόπουλος, ενώ στο VAR οι Τζήλος και Γιουματζίδης.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson:

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

15:00 Καβάλα – Κηφισιά: (Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Νίκζας, Διαμαντής, Τέταρτος: Καλατζής)

20:00 Άρης – Μαρκό: (Διαιτητής: Κόκκινος, Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Μάτσας, Τέταρτος: Κεχαγιάς)

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω: (Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Κόλλιας, Σπυρόπουλος, Τέταρτος: Ντάουλας)

15:00 Athens Kallithea – ΟΦΗ: (Διαιτητής: Παπαπέτρου, Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής, Τέταρτος: Μπακογιάννης)

15:00 Βόλος – Ατρόμητος: (Διαιτητής: Βεργέτης, Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος, Τέταρτος: Δρακίδης)

17:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός: (Διαιτητής: Παπαδόπουλος, Βοηθοί: Πατράς, Νταβέλας, Τέταρτος: Ανδρικόπουλος, VAR: Τζήλος, Γιουματζίδης)

19:00 ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός: (Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Κωστάρας, Δημητριάδης, Τέταρτος: Μπαλαχούτης)

19:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός: (Δαιτητής: Τσιμεντερίδης, Βοηθοί: Ψύλλος, Κορώνας, VAR: Ζαμπαλάς, Μόσχου)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

15:00 Ηρακλής – Ηλιούπολη: (Διαιτητής: Κατσικογιάννης, Βοηθοί: Νικολακάκης, Απτόσογλου)