Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:28

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια, ασκούν κόμματα της αντιπολίτευσης που επισημαίνουν ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι ανεπαρκείς και αποσπασματικές. Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με τον υφυπουργό Εργασίας  να υποστηρίζει ότι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχοι θα δουν σημαντικές μειώσεις στην τσέπη τους.

«Στους έμμεσους φόρους έχουμε κάνει τα περισσότερα. Από το 2019 και μετά τους έχουμε μειώσει και λέμε άμεσα να φανεί στην τσέπη του πολίτη», είπε ο κ. Καραγκούνης.

Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως στα 7 χρόνια διακυβέρνησής της Η ΝΔ έχει χρησιμοποιήσει οικονομικές μεθόδους και τακτικές, ωστόσο δεν έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τροπολογίες και προτάσεις και η κυβέρνηση μας έλεγε για λεφτόδεντρα. Πρέπει να δούμε πως στηρίζουμε τον χώρο της εργασίας και των συνταξιούχων. 7 χρόνια μετά έχουμε ένα μοντέλο που δεν λειτουργεί», είπε ο Παύλος Χρηστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, τονίζει πως πρέπει να ακούμε την κοινωνία. «Όταν η ΝΔ επιχειρεί να λύσει τα οικονομικά επιλέγει να αναφερθεί σε αρνητικά παραδείγματα. Ας πάρει και κάτι θετικό από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μειώνει και μηδενίζει τον ΦΠΑ σε είδη κατανάλωσης όπου έχουν πρόβλημα οι πολίτες. Η κοινωνία λέει πως χρειαζόμαστε έναν πολιτικό πόλο απέναντι στη ΝΔ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλος αυτός δεν υπάρχει», είπε ο Κώστας Μπάρκας, αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης σχολίασε πως όσο τρέχει η διαδικασία «θα δούμε πολλούς ‘Φραπέδες’».

«Θα δούμε τι έχει πάει λάθος, τι έχει συμβεί, γιατί επιλέχθηκαν τεχνικές λύσεις, που πάσχει το ζήτημα. Υπάρχουν πολλοί αποδέκτες, ακούγεται ότι ήταν 30.000 τα ΑΦΜ. Αφορά μόνο μία παράταξη αυτό;», είπε.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως η κυβέρνηση έχει επιλέξει να εξετάσει όσα έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν το 2019, με τον Παύλο Χρηστίδη να υπογραμμίζει πως είναι αναγκαίο να εξεταστούν όσα συμβαίνουν και τώρα στον οργανισμό.

«Η ΝΔ θέλει να τα ρίξει όλα στο μαύρο σκοτάδι του θανάτου. Δεν έχει σκοπό να φέρει τίποτα στο φως, γιατί αφορά ένα οικονομικό έγκλημα», σχολίασε ο Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Πετρέλαιο
Chevron και ExxonMobil: Ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

Chevron και ExxonMobil: Ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Κυριακάτικη ανασκόπηση 21.09.25

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει
«Όλοι στην απεργία» 20.09.25

Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει

Στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στην Θεσσαλονίκη μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση τόσο για τις πολιτικές της, όπως το 13ωρο, όσο και για τη στάση της στο Μεσανατολικό

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια
ΣΥΡΙΖΑ 20.09.25

Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια

«Παρακολουθώ 25 χρόνια τη ΔΕΘ - ποτέ κανένας πρωθυπουργός από όλα τα κόμματα δεν βγήκε να πει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι είπαμε - Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα
«Συγκάλυψη ΝΔ» 20.09.25

Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα

«Το μεγάλο ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η συνεργασία και η ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να συγκροτηθεί ένα εναλλακτικό και νικηφόρο μέτωπο» απέναντι στον Μητσοτάκη, λέει η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική
«Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης» 20.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική

«Η κυβέρνηση γνώριζε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει 'δεν γνώριζα τίποτα'», είπε η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, τονίζοντας την ανάγκη συγκρότησης μετώπου συνεργασιών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες
«Πολιτική αλλαγή» 20.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»
Πολιτική 20.09.25

ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

Για άλλη μια φορά, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων» καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Σέρρες: Οργισμένη κινητοποίηση – Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO
Στις Σέρρες 20.09.25

Οργισμένη κινητοποίηση - Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO

Αγρότες και κτηνοτρόφοι οργάνωσαν δυναμική κινητοποίηση στις Σέρρες όπου φιλοξενείται η 10η SEREXPO - Ο Γιάννης Ανδριανός φυγαδεύτηκε από τον χώρο, του έριξαν καφέδες και νερά

Σύνταξη
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα για το πώς ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, ήδη έχει δυναμική και θα μπορούσε να «κόψει» ψήφους από άλλα κόμματα. Ενα πολυσυλλεκτικό κόμμα.

Ειδικός Συνεργάτης
Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο
Κάλπες στη ΝΔ 20.09.25

Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο

Οι εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ έως την άνοιξη και το Συνέδριο. Ο ρόλος των βουλευτών που πρέπει να γίνουν αγγελιοφόροι του Μαξίμου και οι εξορμήσεις στελεχών σε όλη την Ελλάδα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών
Κύθηρα 19.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση του Μαξίμου ένα «κλειστό, επικίνδυνο υποκριτικό σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα»

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας
Ευλογιά αιγοπροβάτων 19.09.25

Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας

«Προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' και όχι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από την Λάρισα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας - Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι

Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Κυριακάτικη ανασκόπηση 21.09.25

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21.09.25

Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της άγριας δολοφονίας της 59χρονης – Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος
Σε εξέλιξη οι έρευνες 21.09.25

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη - Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος

Ο 50χρονος βρισκόταν μαζί με την ετεροθαλή αδελφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη - Της προκάλεσε ασφυξία χρησιμοποιώντας σακούλα ως σχοινί που τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της

Σύνταξη
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στις 21:00, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. - Όλο το πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σήμα της «Εθνικής Αστυνομίας» της Βουλγαρίας, η οποία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, πραγματοποίησε εκτενή έλεγχο για τη σεζόν 2024/25.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας
Culture Live 21.09.25

In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος καταγράφει έξι χρόνια από τη ζωή του Κάνιε Γουέστ, φωτίζοντας τις αντιφάσεις ενός καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργική ιδιοφυΐα και την αυτοκαταστροφή

Σύνταξη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
