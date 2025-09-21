Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια, ασκούν κόμματα της αντιπολίτευσης που επισημαίνουν ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι ανεπαρκείς και αποσπασματικές. Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με τον υφυπουργό Εργασίας να υποστηρίζει ότι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχοι θα δουν σημαντικές μειώσεις στην τσέπη τους.

«Στους έμμεσους φόρους έχουμε κάνει τα περισσότερα. Από το 2019 και μετά τους έχουμε μειώσει και λέμε άμεσα να φανεί στην τσέπη του πολίτη», είπε ο κ. Καραγκούνης.

Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως στα 7 χρόνια διακυβέρνησής της Η ΝΔ έχει χρησιμοποιήσει οικονομικές μεθόδους και τακτικές, ωστόσο δεν έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τροπολογίες και προτάσεις και η κυβέρνηση μας έλεγε για λεφτόδεντρα. Πρέπει να δούμε πως στηρίζουμε τον χώρο της εργασίας και των συνταξιούχων. 7 χρόνια μετά έχουμε ένα μοντέλο που δεν λειτουργεί», είπε ο Παύλος Χρηστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, τονίζει πως πρέπει να ακούμε την κοινωνία. «Όταν η ΝΔ επιχειρεί να λύσει τα οικονομικά επιλέγει να αναφερθεί σε αρνητικά παραδείγματα. Ας πάρει και κάτι θετικό από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μειώνει και μηδενίζει τον ΦΠΑ σε είδη κατανάλωσης όπου έχουν πρόβλημα οι πολίτες. Η κοινωνία λέει πως χρειαζόμαστε έναν πολιτικό πόλο απέναντι στη ΝΔ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλος αυτός δεν υπάρχει», είπε ο Κώστας Μπάρκας, αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης σχολίασε πως όσο τρέχει η διαδικασία «θα δούμε πολλούς ‘Φραπέδες’».

«Θα δούμε τι έχει πάει λάθος, τι έχει συμβεί, γιατί επιλέχθηκαν τεχνικές λύσεις, που πάσχει το ζήτημα. Υπάρχουν πολλοί αποδέκτες, ακούγεται ότι ήταν 30.000 τα ΑΦΜ. Αφορά μόνο μία παράταξη αυτό;», είπε.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως η κυβέρνηση έχει επιλέξει να εξετάσει όσα έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν το 2019, με τον Παύλο Χρηστίδη να υπογραμμίζει πως είναι αναγκαίο να εξεταστούν όσα συμβαίνουν και τώρα στον οργανισμό.

«Η ΝΔ θέλει να τα ρίξει όλα στο μαύρο σκοτάδι του θανάτου. Δεν έχει σκοπό να φέρει τίποτα στο φως, γιατί αφορά ένα οικονομικό έγκλημα», σχολίασε ο Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.