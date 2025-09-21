science
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
QR: Η συναρπαστική ιστορία του – Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα
Τεχνολογία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:18

QR: Η συναρπαστική ιστορία του – Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα

Οι κωδικοί QR χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς της ζωής μας, από τον εντοπισμό δεμάτων, την είσοδο σε συναυλίες, την πληρωμή για στάθμευση ή τη χρήση Wi-Fi. Αλλά από πού προήλθαν;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Σε έναν ψηφιακό κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο κώδικας QR ή κώδικας γρήγορης απόκρισης παραμένει ένας σιωπηλός πρωταγωνιστής, ένα εργαλείο που μας συνοδεύει στην καθημερινότητάς μας. Από εστιατόρια και καταστήματα μέχρι τα εισιτήρια συναυλιών, αυτό το τετράγωνο μοτίβο που αποτελείται από μαύρα και άσπρα τετραγωνάκια έχει αλλάξει τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε στην ηλεκτρονική εποχή.

Από το παιχνίδι Go στη ψηφιακή επανάσταση

Πώς, όμως, δημιουργήθηκε αυτό το απλό αλλά ισχυρό εργαλείο, και πώς κατέληξε να κυριαρχεί σε κάθε πτυχή της ζωής μας;

QR

Η γέννηση του κώδικα QR

Η ιστορία ξεκινά το 1994 στην Ιαπωνία, στην εταιρεία Denso Wave, θυγατρική του ομίλου Toyota. Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα: οι παραδοσιακοί γραμμωτοί κώδικες (barcodes) δημιουργούσαν περιορισμούς. Με δυνατότητα αποθήκευσης μόλις 20 χαρακτήρων και την ανάγκη για ακριβή σάρωση, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ταχύτατης παραγωγής. Ο Masahiro Hara, μηχανικός της Denso Wave, ανέλαβε να βρει τη λύση.

Η έμπνευση ήρθε από μια απροσδόκητη πηγή: το επιτραπέζιο παιχνίδι Go. Κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος, ο Hara παρατήρησε τον πίνακα του Go, με το πλέγμα 19×19 από μαύρα και λευκά τετράγωνα. Αυτή η εικόνα τον οδήγησε στη δημιουργία ενός τετραγωνικού σχεδιασμού, με τρία μοτίβα ευθυγράμμισης, που επιτρέπει την υψηλής ταχύτητας ανάγνωση από οποιαδήποτε γωνία, με χωρητικότητα έως 7.089 αριθμητικούς ή 4.296 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Η Denso Wave στη συνέχεια προχώρησε σε μια πρωτοποριακή κίνηση: αντί να κατοχυρώσει τα δικαιώματα δημοσίευσε τις προδιαγραφές του QR code ως ανοιχτό πρότυπο (ISO/IEC 18004), επιτρέποντας την ελεύθερη χρήση του παγκοσμίως. Αυτή η απόφαση αποδείχθηκε καθοριστική για την εξάπλωσή του.

Η εξάπλωση στην Ιαπωνία

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι κώδικες του Hara έγιναν αναπόσπαστο μέρος της ιαπωνικής βιομηχανίας, παρακολουθώντας εξαρτήματα αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών. Η πραγματική επανάσταση, όμως, ήρθε με την άνοδο των κινητών τηλεφώνων με κάμερα. Το 2002, εταιρείες όπως η NTT Docomo ενσωμάτωσαν σαρωτές QR σε τηλέφωνα, επιτρέποντας στους χρήστες να σκανάρουν κώδικες για πρόσβαση σε ιστοσελίδες, κουπόνια ή στοιχεία επικοινωνίας. Μέχρι το 2011, το 60% των επιχειρήσεων στην Ιαπωνία χρησιμοποιούσε QR codes σε διαφημίσεις, συσκευασίες και περιοδικά, μετατρέποντάς τους σε γέφυρα μεταξύ φυσικού και ψηφιακού κόσμου.

Μέσα σε λίγα χρόνια εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο

Παγκόσμια υιοθέτηση

Εκτός Ιαπωνίας, η υιοθέτηση ήταν πιο αργή. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα «έξυπνα» κινητά στη δύση δεν είχαν ενσωματωμένους σαρωτές, και οι καταναλωτές δεν ήταν εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Το 2011, μόλις το 6% των χρηστών smartphone στις ΗΠΑ σκάναρε QR codes τακτικά. Οι καμπάνιες μάρκετινγκ συχνά απέτυχαν λόγω της ανάγκης για ξεχωριστές εφαρμογές και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η κατάσταση άλλαξε με την ενσωμάτωση σαρωτών σε iOS και Android κάμερες το 2017, που έκανε τη χρήση τους απρόσκοπτη. Παράλληλα, στην Κίνα, εφαρμογές όπως το WeChat και το Alipay καθιέρωσαν τους QR codes για πληρωμές. Μέχρι το 2019, το 84% των χρηστών smartphone στην Κίνα χρησιμοποιούσε QR codes για αγορές, ενώ το σύστημα UPI στην Ινδία επεξεργαζόταν δισεκατομμύρια συναλλαγές μηνιαίως.

Η πανδημία

Η πανδημία COVID-19 έδωσε τεράστια ώθηση στους QR codes. Η ανάγκη για ανέπαφες συναλλαγές οδήγησε σε μαζική υιοθέτηση. Εστιατόρια αντικατέστησαν τα έντυπα μενού με QR codes, ενώ κυβερνήσεις, όπως της Αυστραλίας, χρησιμοποίησαν κώδικες για ιχνηλάτηση επαφών, με εφαρμογές όπως το Check In να καταγράφουν 10 εκατομμύρια σαρώσεις μηνιαίως. Οι λιανοπωλητές, όπως η Walmart, υιοθέτησαν QR για πληρωμές, με τις παγκόσμιες συναλλαγές να αυξάνονται κατά 25% ετησίως. Το 2020, η PayPal ανέφερε αύξηση 600% στις συναλλαγές μέσω QR.

Η πανδημία της Covid εκτόξευσε τη χρησιμοποίηση του κώδικα

Το μέλλον

Οι QR codes εξελίσσονται με την επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και το blockchain. Οι AR κώδικες προσφέρουν διαδραστικές εμπειρίες, όπως εικονικές δοκιμές ρούχων, ενώ οι κώδικες blockchain επαληθεύουν την αυθεντικότητα προϊόντων. Ωστόσο, προκλήσεις όπως το «quishing» (phishing μέσω κακόβουλων QR) απαιτούν επαγρύπνηση, με το 22% των κβερνοεπιθέσεων το 2023 να συνδέονται με πλαστούς κώδικες.

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
Χάνονται δουλειές; 21.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη
Είναι αλήθεια 18.09.25

Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη

Δεν έχουμε κάνει ακόμη εξόρυξη στη Σελήνη, αλλά οι εταιρείες αγοράζουν ήδη τους πόρους της. Το ήλιο είναι ένας από αυτούς, γιατί χρειάζεται για τους υπερυπολογιστές.

Σύνταξη
ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040
Κίνδυνοι και ευκαιρίες 17.09.25

ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040

Ο ΠΟΕ τονίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς. Καλεί να θεσπιστούν πολιτικές που «γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα, επενδύουν στις δεξιότητες και διατηρούν ανοιχτό εμπορικό περιβάλλον».

Σύνταξη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
Οι εκπαιδευτικοί για την τεχνητή νοημοσύνη: «Θα γίνει δεξιότητα ζωής» – Ο αντίκτυπος στις σπουδές
Οδηγίες προς ναυτιλλομένους 14.09.25

Οι εκπαιδευτικοί για την τεχνητή νοημοσύνη: «Θα γίνει δεξιότητα ζωής» – Ο αντίκτυπος στις σπουδές

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανοίξει δρόμους για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων σήμερα. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, η νέα τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο μάθησης, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα
On Field 21.09.25

Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Ο Πορτογάλος και ο Ιρανός έκαναν την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Ολυμπιακός αδικείται από το 1-1 και δικαιολογημένα φωνάζει για το καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κόντης: «Ο Ολυμπιακός μας πίεσε αρκετά – Σε αυτά τα ματς χρειάζεσαι συγκέντρωση μέχρι το τέλος» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Κόντης: «Ο Ολυμπιακός μας πίεσε αρκετά – Σε αυτά τα ματς χρειάζεσαι συγκέντρωση μέχρι το τέλος» (vid)

Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του προς το τέλος του ντέρμπι της Λεωφόρου και παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες
Little Miss Drama 21.09.25

Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες

Η Cardi B επέστρεψε για τα καλά - το νέο της άλμπουμ «Am I the Drama?» έλαβε διθυραμβικές κριτικές και συνοδεύτηκε από μια παράδοξη αναγνώριση για την ράπερ: Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 1-1 του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη.

Σύνταξη
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Κάλεσμα προς όλους 21.09.25

Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Πορτογαλία είναι η τέταρτη χώρα που αναγνωρίζει σήμερα Κράτος της Παλαιστίνης, μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αύριο, Δευτέρα, θα το κάνει και η Γαλλία.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
Χάνονται δουλειές; 21.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ
Μπάσκετ 21.09.25

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ

O Ολυμπιακός κατέκτησε το τουρνουά της Κρήτης, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 86-83. Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στον πρώτο επίσημο τίτλο της σεζόν που είναι το Super Cup.

Σύνταξη
Βοιωτία: Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ
Αποκάλυψη 21.09.25

Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ της Βοιωτίας

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, έκανε αποκαλύψεις για την υπόθεση - θρίλερ που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
Σημαντική διάκριση 21.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση

Από τις ΗΠΑ, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάλεσε σε συνεχή δράση υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμο δώρο Θεού».

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ έσωσε την περίφημη έπαυλη Graceland, ενώ αιμορραγούσε οικονομικά
«Ήταν ένα σοκ» 21.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ έσωσε την περίφημη έπαυλη Graceland, ενώ αιμορραγούσε οικονομικά

«Οι δικηγόροι με κάλεσαν και μου είπαν: 'Πρισίλα, θα πρέπει να πουλήσουμε το Graceland. Δεν έχουμε χρήματα'», αναφέρει στο νέο της βιβλίο η πρώην σύζυγος του Έλβις Πρίσλεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

