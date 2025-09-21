Άγριες συμπλοκές νεαρών σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο – Μαχαίρωσαν νεαρό έξω από σχολείο

Δύο πολύ σοβαρά βίαια περιστατικά μεταξύ νεαρών ατόμων ερευνά η αστυνομία στην Κρήτη, μια συμπλοκή στο Ρέθυμνο και μία στο Ηράκλειο.

Τρεις συλλήψεις στο Ρέθυμνο

Η αστυνομία συνέλαβε τρία άτομα 20 ετών έπειτα από άγρια συμπλοκή στο κέντρο του Ρεθύμνου, ενώ αναζητά και άλλα άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Η συμπλοκή έγινε στην οδό Αρκαδίου. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, νεαροί εμφανίζονται να διαπληκτίζονται και καταλήγουν να χτυπούν ο ένας τον άλλο με βιαιότητα.

Ένας εξ αυτών φαίνεται να κλοτσά στα γεννητικά όργανα έναν συνομήλικό του, που προσπαθούσε να βοηθήσει τραυματισμένο φίλο του.

Οι νεαροί στη συνέχεια πετούν ένα από τους εμπλεκόμενους με το κεφάλι πάνω σε βιτρίνα καταστήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για λίγα λεπτά.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Σε λίμνη αίματος

Στο Ηράκλειο, στην οδό Άλμπερτ Σβάιτσερ, επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων είχε αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να καταλήξει στο νοσοκομείο. Φέρει τραύματα από μαχαίρι στα χέρια και στον θώρακα.

Το επεισόδιο έγινε το απόγευμα του Σαββάτου, κοντά σε σχολείο. Ο νεαρός βρέθηκε στο έδαφος μέσα λίμνη αίματος και περίοικοι κάλεσαν ασθενοφόρο. Ο νεαρός διακομίστηκε αρχικά στο Βενιζέλειο και μετά στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αλλά φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τραύματα έχουν γίνει από αυτοσχέδιο μαχαίρι. Ο δράστης διέφυγε από το σημείο με ηλεκτρικό πατίνι και αναζητείται από τους αστυνομικούς στην περιοχή του Ξεροποτάμου.