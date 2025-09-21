Άγριες συμπλοκές νεαρών σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο – Μαχαίρωσαν νεαρό έξω από σχολείο
Τρεις συλλήψεις για συμπλοκή στο κέντρο του Ρεθύμνου. Νεαρός βρέθηκε μαχαιρωμένος έξω από σχολείο στο Ηράκλειο.
- Σε Μάγδα Φύσσα και Μαρία Καρυστιανού το Βραβείο Ειρήνης «Νικηφορίδη»
- To παράλληλο σύμπαν των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: ειρήνη στα λόγια, πόλεμος στην πράξη
- Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
- Ανησυχία στις ΗΠΑ μετά την ακύρωση των εκθέσεων για την πείνα από τον Τραμπ
Δύο πολύ σοβαρά βίαια περιστατικά μεταξύ νεαρών ατόμων ερευνά η αστυνομία στην Κρήτη, μια συμπλοκή στο Ρέθυμνο και μία στο Ηράκλειο.
Τρεις συλλήψεις στο Ρέθυμνο
Η αστυνομία συνέλαβε τρία άτομα 20 ετών έπειτα από άγρια συμπλοκή στο κέντρο του Ρεθύμνου, ενώ αναζητά και άλλα άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Η συμπλοκή έγινε στην οδό Αρκαδίου. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, νεαροί εμφανίζονται να διαπληκτίζονται και καταλήγουν να χτυπούν ο ένας τον άλλο με βιαιότητα.
Ένας εξ αυτών φαίνεται να κλοτσά στα γεννητικά όργανα έναν συνομήλικό του, που προσπαθούσε να βοηθήσει τραυματισμένο φίλο του.
Οι νεαροί στη συνέχεια πετούν ένα από τους εμπλεκόμενους με το κεφάλι πάνω σε βιτρίνα καταστήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για λίγα λεπτά.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.
Σε λίμνη αίματος
Στο Ηράκλειο, στην οδό Άλμπερτ Σβάιτσερ, επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων είχε αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να καταλήξει στο νοσοκομείο. Φέρει τραύματα από μαχαίρι στα χέρια και στον θώρακα.
Το επεισόδιο έγινε το απόγευμα του Σαββάτου, κοντά σε σχολείο. Ο νεαρός βρέθηκε στο έδαφος μέσα λίμνη αίματος και περίοικοι κάλεσαν ασθενοφόρο. Ο νεαρός διακομίστηκε αρχικά στο Βενιζέλειο και μετά στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αλλά φρουρούμενος.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα τραύματα έχουν γίνει από αυτοσχέδιο μαχαίρι. Ο δράστης διέφυγε από το σημείο με ηλεκτρικό πατίνι και αναζητείται από τους αστυνομικούς στην περιοχή του Ξεροποτάμου.
- Πτώση δέντρου: «Εχασα πολύ αίμα, είπε η τραυματίας
- Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Σούπερ παιχνίδι και ισοπαλία στο Αϊντχόφεν – Αγιαξ (2-2)
- Άγριες συμπλοκές νεαρών σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο – Μαχαίρωσαν νεαρό έξω από σχολείο
- Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»
- Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Νέα «τεσσάρα» για τους Βοιωτούς (vid)
- Νετανιάχου: Θα επεκτείνουμε τον εποικισμό μας στη Δυτική Όχθη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις