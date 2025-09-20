newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία

Δυτικοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εισβολή στην Πολωνία είχε ως στόχο να δοκιμάσει τις άμυνές του ΝΑΤΟ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Μία νύχτα την περασμένη εβδομάδα, ένας στρατιώτης στην Πολωνία βρισκόταν στη θέση του για ώρες, παρακολουθώντας τον τελευταίο βομβαρδισμό της γειτονικής Ουκρανίας στην οθόνη του ραντάρ, όταν παρατήρησε μία ασυνήθιστη κουκίδα.

Η τροχιά του ήταν διαφορετική από τις εκατοντάδες άλλων ρωσικών drones που βρισκόταν στον αέρα εκείνη τη νύχτα.

Κατευθυνόταν προς την την πατρίδα του.

Ο στρατιώτης κάλεσε τους διοικητές του, θέτοντας σε κίνηση μια στρατιωτική επιχείρηση που δεν είχε ξαναγίνει στην Ευρώπη εδώ και 80 χρόνια. Χτύπησαν οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής και μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν.

Από το διοικητήριο του στη Βαρσοβία, ο υποστράτηγος Ματσέι Κλισζ συγκέντρωσε μια πολυγλωσσική δύναμη από Πολωνούς, Γερμανούς, Ιταλούς και Ολλανδούς στρατιώτες που συμμετείχαν σε μια υπηρεσία του ΝΑΤΟ.

Περίμενε να επιβεβαιώσουν οπτικά οι πιλότοι του ότι τα αντικείμενα ήταν πράγματι ρωσικά drones και ότι εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της συμμαχίας.

Στη συνέχεια, τους διέταξε να ανοίξουν πυρ.

«Δεν υπήρχε καμία αλλαγή στην πορεία, οπότε είπα στην ομάδα μου: ‘Είστε έτοιμοι να ροκάρετε;’», δήλωσε ο στρατηγός Κλισζ, ο οποίος επέβλεπε την αποστολή, σε συνέντευξη όπου περιέγραψε την επιχείρηση.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ πραγματοποιεί έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη στην καγκελαρία, με αξιωματούχους του στρατού και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, μετά από παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, στη Βαρσοβία, Πολωνία, 10 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Kacper Pempel

Οι στρατηγικές επιθέσεις της Ρωσίας

Σύμφωνα με την New York Times, η εισβολή των drone ήταν μία από τις τελευταίες σε μια σειρά όλο και πιο προκλητικών κινήσεων του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ, που περιλαμβάνουν σαμποτάζ, δολοφονίες και τώρα στρατιωτικές ενέργειες.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, ένα ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο στόχος, σύμφωνα με αξιωματούχους και εμπειρογνώμονες στην Πολωνία και αλλού στο έδαφος της συμμαχίας, ήταν να διερευνήσουν τα όρια της αποφασιστικότητας της Δύσης, να αναζητήσουν αδυναμίες και να θέσουν τις βάσεις για οποιαδήποτε μελλοντική αντιπαράθεση.

«Αυτή είναι η στρατηγική της Ρωσίας του Πούτιν», δήλωσε ο Μάρτσιν Πρζιντάτς, κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι. «Αν δεν τους σταματήσει κάποιος που είναι αρκετά ισχυρός ή ισχυρότερος από αυτούς, πάντα προχωρούν μπροστά».

Η εισβολή των drone ήταν η πρώτη φορά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για να αποκρούσουν μια απειλή για την πατρίδα τους, και η πρώτη φορά από τη δημιουργία του ΝΑΤΟ που οι συμμαχικές δυνάμεις εμπλέκονταν με έναν εχθρό στον εναέριο χώρο τους.

Στην Πολωνία, μια κυβέρνηση διαιρεμένη από κομματικές αντιπαραθέσεις αντέδρασε με μια φωνή, όπως και οι ηγέτες των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο πρόεδρος Τραμπ, μετά από μια αρχική ασαφή δήλωση, συμφώνησε, τουλάχιστον ρητορικά, με την άποψη των άλλων δυτικών ηγετών ότι η εισβολή των drones στην Πολωνία ήταν απαράδεκτη.

Η παραπλανητική κουκίδα

Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ απέκρουσαν την απειλή, αν και αποδείχθηκε πιο αδύναμη από ό,τι φαινόταν στο ραντάρ.

Περισσότερα από 20 drones εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ψεύτικα μοντέλα που έπεσαν στο έδαφος όταν εξαντλήθηκε το καύσιμό τους. Τρία οπλισμένα drone τύπου Shahed, όπως αυτά που απειλούν την Ουκρανία, καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με Πολωνούς αξιωματούχους.

Από τη μεριά τους, οι ρωσικές αρχές αρνήθηκαν τα γεγονότα.

Ένα κατεστραμμένο drone βρίσκεται μετά την πτώση του στο χωριό Τσοσνόβκα της ανατολικής Πολωνίας, σε αυτή τη φωτογραφία που προέρχεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Τσοσνόβκα της Πολωνίας, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Ωστόσο Πολωνοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ήταν σίγουροι ότι η Ρωσία είχε στείλει τα drones σκόπιμα.

Εκτοξεύθηκαν από ρωσικό έδαφος, κοντά στα σύνορα μεταξύ Ουκρανίας και Λευκορωσίας, σύμφωνα με αξιωματούχους. Πέταξαν πάνω από μια δασώδη περιοχή στη βόρεια Ουκρανία και τη νότια Λευκορωσία, μακριά από οποιονδήποτε στρατιωτικό στόχο στην Ουκρανία, και διατήρησαν σταθερή πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης. Δεν μετέφεραν πυρομαχικά, αλλά είχαν τροποποιηθεί με μεγαλύτερες δεξαμενές καυσίμου ή επιπλέον δεξαμενές καυσίμου για να χωρέσουν το καύσιμο που απαιτούνταν για το ταξίδι, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι επρόκειτο για σκόπιμη εισβολή και θα έλεγα για σκόπιμη επίθεση», δήλωσε ο Πάουελ Ζαλέβσκι, ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας.

Μία επίθεση «έκπληξη»

Για τον στρατηγό Κλισζ, η νύχτα ξεκίνησε κανονικά. Στο κέντρο διοίκησης του στη Βαρσοβία, έλαβε μια αναφορά που ανέφερε μια ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 drones, καθώς και βαλλιστικών πυραύλων και άλλων πυρομαχικών. Η αεροπορική άμυνα της Πολωνίας ήταν σε επιφυλακή, αλλά τίποτα δεν έδειχνε ότι αυτή η επίθεση θα ήταν διαφορετική από τις πολλές που είχαν προηγηθεί.

Γύρω στις 11 μ.μ., αυτό άλλαξε. Ο Πολωνός στρατιώτης, ο οποίος βρισκόταν σε μια κινητή εγκατάσταση ραντάρ που είχε αναπτυχθεί στα σύνορα με τη Λευκορωσία, παρατήρησε αυτό που ο στρατηγός Κλισζ περιέγραψε αργότερα ως «αυτό το παράξενο στίγμα», που κινούνταν προς τα πολωνικά σύνορα.

Σε εκείνο το σημείο, έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα, είπε ο στρατηγός Κλισζ. Μαχητικά αεροσκάφη, στην περίπτωση αυτή F-16 και F-35, καθώς και στρατιωτικά ελικόπτερα, έπρεπε να απογειωθούν, και έπρεπε να ετοιμαστούν τα επίγεια αμυντικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων συστημάτων Patriot.

Ο στρατηγός Κλισζ έπρεπε επίσης να εκκενώσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας για να βεβαιωθεί ότι τα αμυντικά συστήματα δεν θα παρερμήνευαν κατά λάθος ένα επιβατικό αεροσκάφος ως στόχο.

Η είσοδος του ΝΑΤΟ

Η επιχείρηση ήταν διαφορετική από αυτές που πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε βράδυ στην Ουκρανία.

Εκεί, με εκατοντάδες πυραύλους και drones που αποστέλλονται από τη Ρωσία, τη στιγμή που κάτι εμφανίζεται στον ουρανό, ο στρατός της Ουκρανίας το επιτίθεται με πυρά από το έδαφος και τον αέρα.

Πολωνοί στρατιώτες πυροβολούν από ένα φορητό σύστημα αεροπορικής άμυνας Piorun, καθώς συμμετέχουν στις πολωνικές δυνάμεις με στρατιώτες του ΝΑΤΟ που πραγματοποιούν στρατιωτικές ασκήσεις «Iron Defender» σε στρατιωτικό πεδίο βολής στο Wierzbiny κοντά στο Orzysz της Πολωνίας, στις 17 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Kacper Pempel

Τα συντρίμμια από drones και τα χρησιμοποιημένα πυρομαχικά συχνά πέφτουν βροχή στις πόλεις και τα χωριά.

Στην Πολωνία, μια χώρα που τεχνικά βρίσκεται σε ειρήνη, η επιχείρηση ήταν πιο χειρουργική.

Πριν ανοίξουν πυρ, το πρωτόκολλο όριζε ότι οι πιλότοι έπρεπε να επιβεβαιώσουν οπτικά ότι τα αντικείμενα ήταν εχθρικά.

Ο στρατηγός εξήγησε ότι δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να καταρρίψει ένα ανεμόπτερο ή ένα αερόστατο, τα οποία, όπως είπε, χρησιμοποιούσαν μερικές φορές λαθρέμποροι από τη Λευκορωσία για να περάσουν τα σύνορα. Έπρεπε επίσης να αποφύγει τις παράπλευρες απώλειες.

Τελικά, είπε, διέταξε τις δυνάμεις του να καταρρίψουν μόνο μερικά drones.

Στη συνέχεια, οι σύμμαχοι δεσμεύτηκαν για αλληλεγγύη και το ΝΑΤΟ ξεκίνησε μια στρατιωτική επιχείρηση, με την ονομασία Eastern Sentry, που θα αυξήσει τις αεροπορικές περιπολίες και τα συστήματα αναχαίτισης εδάφους.

Η Δύση σε τεντωμένο σκοινί

Αφού υπονόησε ότι η εισβολή του drone μπορεί να ήταν ατύχημα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καταδίκαζε τη Ρωσία «ακόμη και για το ότι ότι πλησίασε την ‘διαχωριστική γραμμή’» και σε προηγούμενες συνομιλίες με τον Ναβρότσκι, έθεσε το ενδεχόμενο να σταλούν επιπλέον αμερικανικές δυνάμεις στην Πολωνία.

Ο Πρζιντάτς, έμπειρος διπλωμάτης, χαρακτήρισε τα αμφίβολα μηνύματα του Τραμπ «διαπραγματευτική ποίησης» και μέρος της προσπάθειας του Αμερικανού προέδρου να τερματίσει τον πόλεμο.

«Είμαι αρκετά σίγουρος ότι ο στόχος του προέδρου Τραμπ είναι να σταματήσει η σφαγή», είπε.

Η ευρύτερη επίδειξη υποστήριξης από το ΝΑΤΟ καθησύχασε τους Πολωνούς, οι οποίοι έχουν ένα «ιστορικό τραύμα του να τους αφήνουν μόνους», που προήλθε από την εγκατάλειψη της χώρας από τους συμμάχους της, τη Βρετανία και τη Γαλλία, όταν οι Ναζί επιτέθηκαν το 1939, είπε ο Ζάνους Ράιτερ, πρώην πρέσβης της Πολωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία.

Η αντίδραση του ΝΑΤΟ έδειξε ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, η ρωσική απειλή δεν έχει διχάσει τη Δύση, όπως ίσως ήθελε ο Πούτιν, δήλωσε ο Ράιτερ.

«Αλλά δεν είμαι αφελής», πρόσθεσε.

«Ξέρω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Καινοτομία: Ποια κράτη πρωτοπορούν;

Καινοτομία: Ποια κράτη πρωτοπορούν;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες
Αιματοκύλισμα 20.09.25

Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο συνολικός απολογισμός του πολέμου στη Γάζα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, φαντάζει δυσθεώρητος: 65.208 νεκροί, 166.271 τραυματίες, και χιλιάδες ακόμη θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»
Όχι στη λογοκρισία 20.09.25

ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»

Ο ένας μετά τον άλλο, δημοφιλείς τηλεπαρουσιαστές, είτε σοβαρά είτε με χιούμορ, καταγγέλλουν τον αυταρχισμό του Ντόναλντ Τραμπ και την προσπάθειά του να περιορίσει την ελευθερία του λόγου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ
Πού θα φτάσει; 20.09.25

Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ

Προειδοποιητικά μηνύματα για την απειλή ενάντια στην ελευθερία του λόγου εκπέμπουν φιλελεύθερες οργανώσεις στις ΗΠΑ. Λένε ότι ο Τραμπ αξιοποιεί τον θάνατο του Κερκ για να σβήσει κάθε επικριτική φωνή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι
Ενοχή ή ενηλικίωση; 20.09.25

Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι

Η AI θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα με κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με... μαγική ευχή σε ένα παραμύθι - Η πρόκληση για τις μελλοντικές γενιές είναι να αντιμετωπίσουν το αίσθημα κενού που αφήνει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου
Κόσμος 20.09.25

Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου

Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός βυθισμένου λιμανιού κοντά στην Αλεξάνδρεια φέρνει τους αρχαιολόγους πιο κοντά από ποτέ στον εντοπισμό του χαμένου τάφου της θρυλικής βασίλισσας Κλεοπάτρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βρετανία-Γαλλία: Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα
Βρετανία-Γαλλία 20.09.25

Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, κατευθυνόμενοι προς τις βρετανικές ακτές, ενώ η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προχωρούσε στην επιστροφή ενός ακόμη μετανάστη στη Γαλλία

Σύνταξη
Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
Κόσμος 20.09.25

Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα θύματα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του Άσαντ σε ενέδρα ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από την ανατολική Γκούτα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία

Σύνταξη
Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαμάρα
Νυχτερινό πλήγμα 20.09.25

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαμάρα, λέει η Ρωσία

Η Ουκρανία στοχοθετεί τακτικά τη Ρωσία με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, όπως, άλλωστε κάνει και η Μόσχα - Δείτε βίντεο από τις επιθέσεις στη Σαμάρα

Σύνταξη
Χαμάς: Προειδοποιεί για την τύχη των ομήρων μετά τη χερσαία εισβολή των IDF – «Αποχαιρετιστήρια φωτογραφία»
Η ανακοίνωση 20.09.25

«Αποχαιρετιστήρια φωτογραφία»: Η Χαμάς προειδοποιεί για την τύχη των ομήρων μετά τη χερσαία εισβολή των IDF

Η Χαμάς έχει προειδοποιήσει και πάλι ότι η κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ βάζει σε κίνδυνο και τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα

Σύνταξη
ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του
Wall Street Journal 20.09.25

ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του

Τόσο η άμεση εμπλοκή των δύο ηγετών όσο και η σύγκλιση σε βασικά σημεία υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια τελική διευθέτηση του TikTok

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας – Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά – Αυξάνονται οι νεκροί
Δείτε χάρτες 20.09.25

Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας το Ισραήλ - Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά - Αυξάνονται οι νεκροί

Η χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας είναι ένας ακόμα κρίκος στην εκστρατεία του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα - Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, εικόνες Αποκάλυψης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Σύνταξη
Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;
Ελλάδα 20.09.25

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου – Για αμαύρωση κάνουν λόγο ιστορικοί, για ανάδειξη του μνημείου μιλούν οι διοργανωτές

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

3X3 με Χιμένεθ ο Άρης, νίκησε και την Κηφισιά (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό

Η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο - Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και το μυστικό τηλεφώνημα του Έλβις με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν στο κρεβάτι της
«Θα είχε τρελαθεί» 20.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και το μυστικό τηλεφώνημα του Έλβις με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν στο κρεβάτι της

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της, Έλβις Πρέσλεϊ, προσπάθησε να παρέμβει στη σχέση της με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε το 2003 μετά από μάχη με τον καρκίνο, και ότι «θα είχε τρελαθεί» αν ήξερε ποιος ήταν στο κρεβάτι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες
Αιματοκύλισμα 20.09.25

Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο συνολικός απολογισμός του πολέμου στη Γάζα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, φαντάζει δυσθεώρητος: 65.208 νεκροί, 166.271 τραυματίες, και χιλιάδες ακόμη θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»
Όχι στη λογοκρισία 20.09.25

ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»

Ο ένας μετά τον άλλο, δημοφιλείς τηλεπαρουσιαστές, είτε σοβαρά είτε με χιούμορ, καταγγέλλουν τον αυταρχισμό του Ντόναλντ Τραμπ και την προσπάθειά του να περιορίσει την ελευθερία του λόγου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέμπη: Εξώδικο συγγενών θυμάτων σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα – Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο
Συγγενείς θυμάτων 20.09.25

Εξώδικο σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα - Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας στα τρένα, μετά τα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ
Πού θα φτάσει; 20.09.25

Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ

Προειδοποιητικά μηνύματα για την απειλή ενάντια στην ελευθερία του λόγου εκπέμπουν φιλελεύθερες οργανώσεις στις ΗΠΑ. Λένε ότι ο Τραμπ αξιοποιεί τον θάνατο του Κερκ για να σβήσει κάθε επικριτική φωνή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)

Χρυσή αλλαγή αποδείχθηκε ο Μάρας, καθώς ο Μαυροβούνιος ισοφάρισε στο 69’ τον Ατρόμητο και ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του βαθμό, ενώ είχε και δοκάρι. Παράπονα από τη διαιτησία οι Περιστεριώτες

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Αστέρας Τρίπολης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι, για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής
Λονδίνο 20.09.25

Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

Ο Patrick Racz, συνιδιοκτήτης της Regent Sounds, δήλωσε στον Guardian ότι το λονδρέζικο στούντιο ηχογραφήσεων που φιλοξένησε γίγαντες της μουσικής είναι «ιερό έδαφος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια
ΣΥΡΙΖΑ 20.09.25

Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια

«Παρακολουθώ 25 χρόνια τη ΔΕΘ - ποτέ κανένας πρωθυπουργός από όλα τα κόμματα δεν βγήκε να πει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι είπαμε - Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος

Οι εταιρείες ελπίζουν ότι η στρατιωτική όρεξη για εμπορικές υπηρεσίες στο διάστημα θα αναζωογονήσει τις επιχειρήσεις, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο