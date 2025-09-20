Υποψήφιος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Φαν Μπόμελ

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, ωστόσο τις τελευταίες ώρες ακόμη ένα όνομα έχει κάνει την εμφάνισή του στην επικαιρότητα των Πράσινων. Αυτό, είναι του 48χρονου Ολλανδού τεχνικού Μαρκ Μαρκ Φαν Μπόμελ.

Ο πρώην παίκτης των Αϊντχόφεν, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και Μίλαν αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ομάδα, έχει κατακτήσει νταμπλ με την Αντβέρπ και έχει επίσης προπονήσει τις Αϊντχόφεν (2018-2019) και Βόλφσμπουργκ (2021).

Να σημειωθεί πως μπορεί ο Χρήστος Κόντης να ανέλαβε σαν υπηρεσιακός τεχνικός στον Παναθηναϊκό, όμως οι Πράσινοι βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή από το εξωτερικό, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουί Βιτόρια.

Τι ισχύει με Ρεμπρόφ

Ο Ουκρανός, Σεργκέι Ρεμπρόφ, έχει αυτή την στιγμή συμβόλαιο με την Εθνική της χώρας του μέχρι τον Ιούλιο του 2026, ωστόσο οι πρώτες επαφές φαίνεται πως έχουν ήδη γίνει, για να βρεθεί τρόπος να απεμπλακεί από τα καθήκοντά του και να αναλάβει τους Πράσινους.

Στην προπονητική του καριέρα έχει περάσει ως πρώτος τεχνικός από Εθνική Ουκρανίας, Ντιναμό Κιέβου, Αλ Αχλί, Φερεντσβάρος και Αλ Αΐν, ενώ στη Ντιναμό έχει υπάρξει και ως βοηθός προπονητή.