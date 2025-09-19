«Υποψήφιος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Φερνάντο Σάντος»

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια και ένας από τους υποψήφιους διαδόχους του Πορτογάλου είναι ένας συμπατριώτης του, ο παλιός γνώριμος του ελληνικού ποδοσφαίρου, Φερνάντο Σάντος.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει σε ρεπορτάζ της η πορτογαλική εφημερίδα Record την Παρασκευή, η οποία μάλιστα επισημαίνει ότι όχι μόνο το «τριφύλλι» έχει ψηλά στη λίστα του τον 70χρονο προπονητή, αλλά και πως ο ίδιος έχει ως προτεραιότητα την επιστροφή του στη χώρα μας, λόγος για τον οποίο απέρριψε και πρόταση της αιγυπτιακής Αλ Αχλί.

Πιθανή επιστροφή 23 χρόνια μετά!

Υπενθυμίζεται ότι ο Φερνάντο Σάντος επίσης έμεινε πρόσφατα χωρίς δουλειά, όταν στις 8 του μηνός απολύθηκε από την Εθνική Αζερμπαϊτζάν μετά από τη βαριά ήττα (5-0) από την Ισλανδία. Ο πολύπειρος τεχνικός φυσικά έχει μια τεράστια «ελληνική» ιστορία πίσω του, αφού έχει περάσει από τους πάγκους της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδας. Στους δε «πράσινους» είχε κάνει πάντως ένα σύντομο πέρασμα τη σεζόν 2002-03, πριν από 23 χρόνια, μόλις για 9 αγώνες τότε, όμως, πριν απολυθεί λόγω της κακής πορείας της ομάδας κατά το ξεκίνημα της σεζόν.

Σημειώνεται παράλληλα πως μέχρι να βρει τον νέο του προπονητή, ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί με υπηρεσιακό τεχνικό τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος άλλωστε θα οδηγήσει την ομάδα και στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, για την 4η αγωνιστική της Super League.