Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν
Σε... κατιούσα ο Φερνάντο Σάντος, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά! Μετά την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Μπεσίκτας, ακολούθησε νέα απόλυση από το Αζερμπαϊτζάν.
- Emmys 2025: Οι Ωκεανοί του Ομπάμα, τα εκατομμύρια του Τζίμι Κίμελ, και το επετειακό SNL θριαμβεύουν
- Λήμνος: Εγκατέλειψαν σκύλους πετώντας τους μέσα στο κυνοκομείο – Βίντεο ντοκουμέντο
- Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
- Νέες αποκαλύψεις για την απόλυση του CEO της Nestlé - Η ερωμένη του τον τσάκωσε σε ξενοδοχείο με άλλη υπάλληλο
Ο Φερνάντο Σάντος αποτελεί παρελθόν και από τον πάγκο της Εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν, φτάνοντας έτσι τις τέσσερις απολύσεις μέσα σε τρία χρόνια.
Τα Μέσα ενημέρωσης της χώρας να του ασκούν πολύ σκληρή κριτική για την εικόνα, αλλά κυρίως τα αποτελέσματα του Αζερμπαϊτζάν. Το ρεκόρ του Σάντος ήταν αρνητικό, καθώς σε συνολικά 11 αναμετρήσεις κατέγραψε μόλις δύο ισοπαλίες, ενώ ηττήθηκε εννέα φορές.
Η σοκαριστική ήττα με 5-0 από την Ισλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με τον Πορτογάλο τεχνικό να αποτελεί πλέον παρελθόν από την εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν.
Μάλιστα αυτή είναι η τέταρτη φορά που απολύεται από ομάδα μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Πρώτα έφυγε από την Εθνική Πορτογαλίας, μετά ανέλαβε την Πολωνία, από όπου έφυγε μετά από από έξι μόλις παιχνίδια.
Στη συνέχεια ανέλαβε την Μπεσίκτας, όπου έμεινε κάτι παραπάνω από 3 μήνες και μόλις 16 ματς. Και τώρα μπήκε πρόωρο τέλος στην συνεργασία του με το Αζερμπαϊτζάν μετά από μόλις 11 παιχνίδια.
‼𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: 🇦🇿 The Azerbaijan Football Federation has parted ways with coach Fernando Santos.
🏟 11 Matches
🤝 2 Draws
⛔ 9 Losses
🤝🏿Jan 24, 2023: Santos appointed as Poland’s coach.
⛔ Sept 23, 2023: He was fired from Poland due to poor results.
🤝🏿Jan 9, 2024:… pic.twitter.com/wBCjMCKbis
— Footy Hub (@FootyHub7718) September 8, 2025
- ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά
- Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
- Προβάδισμα 1-0 για τη Δανία επί της Ελλάδας, μετά από λάθος του Κουρμπέλη (vid)
- Δεύτερο «όχι» του Κουρτινάιτις σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης
- Αποκαλύψεις από Λεμπρόν Τζέιμς
- Η Τυνησία «σφράγισε» την πρόκριση στο Μουντιάλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις