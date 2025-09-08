Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν

Ο Φερνάντο Σάντος αποτελεί παρελθόν και από τον πάγκο της Εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν, φτάνοντας έτσι τις τέσσερις απολύσεις μέσα σε τρία χρόνια.

Τα Μέσα ενημέρωσης της χώρας να του ασκούν πολύ σκληρή κριτική για την εικόνα, αλλά κυρίως τα αποτελέσματα του Αζερμπαϊτζάν. Το ρεκόρ του Σάντος ήταν αρνητικό, καθώς σε συνολικά 11 αναμετρήσεις κατέγραψε μόλις δύο ισοπαλίες, ενώ ηττήθηκε εννέα φορές.

Η σοκαριστική ήττα με 5-0 από την Ισλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με τον Πορτογάλο τεχνικό να αποτελεί πλέον παρελθόν από την εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν.

Μάλιστα αυτή είναι η τέταρτη φορά που απολύεται από ομάδα μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Πρώτα έφυγε από την Εθνική Πορτογαλίας, μετά ανέλαβε την Πολωνία, από όπου έφυγε μετά από από έξι μόλις παιχνίδια.

Στη συνέχεια ανέλαβε την Μπεσίκτας, όπου έμεινε κάτι παραπάνω από 3 μήνες και μόλις 16 ματς. Και τώρα μπήκε πρόωρο τέλος στην συνεργασία του με το Αζερμπαϊτζάν μετά από μόλις 11 παιχνίδια.