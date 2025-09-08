sports betsson
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν
Ποδόσφαιρο 08 Σεπτεμβρίου 2025

Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν

Σε... κατιούσα ο Φερνάντο Σάντος, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά! Μετά την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Μπεσίκτας, ακολούθησε νέα απόλυση από το Αζερμπαϊτζάν.

Σύνταξη
Ο Φερνάντο Σάντος αποτελεί παρελθόν και από τον πάγκο της Εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν, φτάνοντας έτσι τις τέσσερις απολύσεις μέσα σε τρία χρόνια.

Τα Μέσα ενημέρωσης της χώρας να του ασκούν πολύ σκληρή κριτική για την εικόνα, αλλά κυρίως τα αποτελέσματα του Αζερμπαϊτζάν. Το ρεκόρ του Σάντος ήταν αρνητικό, καθώς σε συνολικά 11 αναμετρήσεις κατέγραψε μόλις δύο ισοπαλίες, ενώ ηττήθηκε εννέα φορές.

Η σοκαριστική ήττα με 5-0 από την Ισλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με τον Πορτογάλο τεχνικό να αποτελεί πλέον παρελθόν από την εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν.

Μάλιστα αυτή είναι η τέταρτη φορά που απολύεται από ομάδα μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Πρώτα έφυγε από την Εθνική Πορτογαλίας, μετά ανέλαβε την Πολωνία, από όπου έφυγε μετά από από έξι μόλις παιχνίδια.

Στη συνέχεια ανέλαβε την Μπεσίκτας, όπου έμεινε κάτι παραπάνω από 3 μήνες και μόλις 16 ματς. Και τώρα μπήκε πρόωρο τέλος στην συνεργασία του με το Αζερμπαϊτζάν μετά από μόλις 11 παιχνίδια.

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της εθνικής Παλαιστίνης, Ιχάμπ Αμπού Τζαχάρ, ο οποίος μίλησε για τον χειρότερο φόβο πίσω στην πατρίδα του όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Σύνταξη
Ταύρος σκότωσε θεατή σε φεστιβάλ στην Ισπανία – Σκληρές εικόνες [βίντεο]
Τον κυνήγησε 08.09.25

Σοκ σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε θεατή - Σκληρές εικόνες

Ταύρος επιτέθηκε σε 57χρονο σε ισπανικό φεστιβάλ και τον σκότωσε - Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει να σωθεί από το μαινόμενο ζώο σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, αλλά δεν καταφέρνει να αποφύγει το μοιραίο

Σύνταξη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Μεσολάβηση 08.09.25

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
ΟΗΕ 08.09.25

Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για «πλήρη, άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» ως πρώτο βήμα για μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη»

Σύνταξη
Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα
«Όμορφες περιπέτειες» 08.09.25

Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα

Νωρίτερα φέτος, η μητέρα της Karin Nagano, Mari Kodama, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας τον αρραβώνα της κόρης της με τον Βίκτωρα Δήμα.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο
Εργασιακό «τερατούργημα» 08.09.25

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο

«Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για το 13ωρο

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;
Βαθύ ρήγμα 08.09.25

Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα φτιαχτεί κυβέρνηση με συμμετοχή των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
