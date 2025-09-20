ΠΑΟΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (pic)
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στην Τούμπα για την Super League - Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τους Αγρινιώτες.
- Αυτές είναι οι πιο καινοτόμες χώρες του πλανήτη
- Συναγερμός λόγω… πλαστικής σακούλας στο Μετρό – Τι συνέβη στο σταθμό Μοναστηράκι
- Ένας 22χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία έφηβης σταρ του TikTok
- ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»
Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 4/4 στη Stoiximan Super League και να επιστρέψει στις νίκες μετά τη «βαριά» ήττα από τον Λεβαδειακό με 4-1 στο Κύπελλο.
Επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα οι βασικοί παίκτες του ΠΑΟΚ, με τον Σάστρε ωστόσο να παραμένει στην εντεκάδα, καθώς ο Κένι ταλαιπωρούταν από ίωση τις τελευταίες ημέρες, ενώ στα αριστερά επιστρέφει ο Μπάμπα. Παράλληλα, ο Λόβρεν θα πάρει τη θέση του Μιχαηλίδη στο δίδυμο των στόπερ μαζί με τον Κεντζίορα, ενώ επιστρέφουν οι Μεϊτέ και Οζντόεφ στη μεσαία γραμμή. Πίσω από τον Γιακουμάκη βρίσκεται ο Πέλκας, ενώ στα άκρα της επιθετικής γραμμής θα ξεκινήσουν οι Ζίφκοβιτς και Τάισον.
Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίφκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.
H σχετική ανάρτηση:
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKPAN #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/VXIB6rnDCR
— PAOK FC (@PAOK_FC) September 20, 2025
Στον πάγκο βρίσκονται: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ
Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Μανρίκε, Κόγιτς, Κουντούρης, Μίχαλακ, Μπελεβώνης, Εστεμπάν, Αγκίρε.
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
Βοηθοί: Κολλιάκος, Αρμακόλας
Τέταρτη: Μυλοπούλου
VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Τσιοφλίκη.
- Ο Ευαγγέλου γλίτωσε τον ΠΑΟΚ από τα χειρότερα (0-0 με τον Παναιτωλικό)
- Super League 2: Πρώτη νίκη ο Ηρακλής, έκανε το δύο στα δύο η Καλαμάτα (1-2)
- Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Δεύτερη σερί νίκη για τους Θεσσαλούς (vid)
- LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους «διάβολους» (vid)
- Βερόνα – Γιουβέντους 1-1: «Γκέλα» για τους Μπιανκονέρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις