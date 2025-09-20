ΠΑΟΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (pic)

Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 4/4 στη Stoiximan Super League και να επιστρέψει στις νίκες μετά τη «βαριά» ήττα από τον Λεβαδειακό με 4-1 στο Κύπελλο.

Επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα οι βασικοί παίκτες του ΠΑΟΚ, με τον Σάστρε ωστόσο να παραμένει στην εντεκάδα, καθώς ο Κένι ταλαιπωρούταν από ίωση τις τελευταίες ημέρες, ενώ στα αριστερά επιστρέφει ο Μπάμπα. Παράλληλα, ο Λόβρεν θα πάρει τη θέση του Μιχαηλίδη στο δίδυμο των στόπερ μαζί με τον Κεντζίορα, ενώ επιστρέφουν οι Μεϊτέ και Οζντόεφ στη μεσαία γραμμή. Πίσω από τον Γιακουμάκη βρίσκεται ο Πέλκας, ενώ στα άκρα της επιθετικής γραμμής θα ξεκινήσουν οι Ζίφκοβιτς και Τάισον.

Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίφκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.

H σχετική ανάρτηση:

Στον πάγκο βρίσκονται: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Μανρίκε, Κόγιτς, Κουντούρης, Μίχαλακ, Μπελεβώνης, Εστεμπάν, Αγκίρε.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Κολλιάκος, Αρμακόλας

Τέταρτη: Μυλοπούλου

VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Τσιοφλίκη.