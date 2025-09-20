Δυνατές δοκιμασίες για ΠΑΟΚ και Άρη στην αυλαία της 4η αγωνιστικής της Super League

Η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Super League ανοίγει με την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Άρη στις 18.00, με το ματς να γίνεται στο γήπεδο του Αγρινίου και την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να θέλει να δώσει συνέχεια στη νίκη με 3-2 επί του Παναθηναϊκού.

Από την άλλη, ο Άρης του Μανόλο Χιμένεθ θέλει να συνεχίσει να δείχνει το καλό πρόσωπο που έχει στα παιχνίδια με τον Ισπανό στον πάγκο του. Ο Άλβαρο κατάφερε να είναι έτοιμος και μπήκε στην αποστολή. Αντίθετα, δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Λόβρο Μάικιτς, Κάρλες Πέρεθ, Φρέντρικ Γένσεν, Τίνο Καντεβέρε, Μιγκέλ Αλφαρέλα και Τάσος Δώνης.

Ο Σεμπαστιάν Λέτο δεν θα έχει στη διάθεσή του για το ματς με τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης τον Πέτκοφ, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και έμεινε εκτός αποστολής. Ο Αργεντινός τεχνικός δεν υπολογίζει επίσης τους τραυματίες Ζέρσον Σόουζα και Ρουκουνάκη, καθώς και τον νεοαποκτηθέντα Αμανί.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Παντελίδης, Πατήρας, Μούσιολικ, Χριστόπουλος.

Να αφήσει πίσω την βαριά ήττα του Κυπέλλου θέλει ο ΠΑΟΚ

Στο άλλο ενδιαφέρον ματς της ημέρας ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 20.30 τον επικίνδυνο Παναιτωλικό, μετά την βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο που δημιούργησε «τριγμούς» στην ομάδα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ολοκλήρωσε χωρίς κάποιο απρόοπτο την προετοιμασία της ομάδας και θα παραταχθεί χωρίς απουσίες στο ματς.

Αναλυτικά η αποστολή του «Δικεφάλου»: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.

Στις 18.00 υπάρχει επίσης και το Πανσερραϊκός – Ατρόμητος, ενώ στις 20.00 παίζουν ο Βόλος με τον Αστέρα Τρίπολης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κηφισιά – Άρης (18.00)

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος (18.00)

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης (20.00)

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός (20.30)