20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει
Πολιτική Γραμματεία 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:47

Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει

Στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στην Θεσσαλονίκη μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση τόσο για τις πολιτικές της, όπως το 13ωρο, όσο και για τη στάση της στο Μεσανατολικό

Σύνταξη
«Ένα χρόνο πριν, στα 50χρονα του Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του ‘Οδηγητή’ δώσαμε μια υπόσχεση – να κάνουμε αυτή την κόκκινη πολιτεία που στήνεται κάθε χρόνο ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο φωτεινή. Τα καταφέραμε. Η ΚΝΕ τα κατάφερε», σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εν μέσω συνθημάτων, στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στην Θεσσαλονίκη, που κορυφώθηκαν με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Ο κ. Κουτσούμπας, αφού μίλησε διεξοδικά για τον πόλεμο του Ισραήλ στην Γάζα, αλλά και την στάση της κυβέρνησης της ΝΔ, τόνισε πως «μόνο η ομόθυμη κατακραυγή του λαού αξίζει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη στάση της. Μόνο η περιφρόνησή του αξίζει, σε όσους περηφανεύονται ακόμα και σήμερα, ότι ήταν αυτοί που όταν κυβερνούσαν ξεκίνησαν τη ‘στρατηγική συμμαχία’ με το Ισραήλ και μέχρι πρόσφατα επέμεναν να του δίνουν το άλλοθι του δήθεν ‘δικαιώματος στην αυτοάμυνα’».

«’Είναι βαρύς ο όρος γενοκτονία’, τόλμησε να εκστομίσει ο Μητσοτάκης γι’ αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Δεν τον πειράζει, βλέπετε, η ίδια η γενοκτονία, που αναγνώρισε μέχρι και ο ΟΗΕ, τον πειράζει ο όρος, γιατί χαλάει την εικόνα των συμμάχων του! Ντροπή και αίσχος!», είπε χαρακτηριστικά.

«Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς»

Σχολιάζοντας τις πολιτικές της κυβέρνησης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του, όσο κι αν αναποδογυρίζουν την πραγματικότητα, δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη δυσαρέσκεια που μεγαλώνει μέσα στο λαό και τη νεολαία».

«Όταν με την πολιτική τους ξεζουμίζουν το λαό για να εξασφαλίσουν θηριώδη υπερπλεονάσματα, που φέτος θα ξεπεράσουν τα 11 δισ. ευρώ.
Όταν πανηγυρίζουν για τα νέα ρεκόρ κερδών και αφίξεων στον τουρισμό, αλλά κάνουν ‘μόκο’ για το γεγονός ότι 1 στους 2 εργαζόμενους φέτος, είτε δεν πήγε διακοπές, είτε την έβγαλε με τριήμερα σε φιλικά σπίτια», είπε μεταξύ άλλων.

Και προσέθεσε: «Όταν παριστάνουν ότι ανησυχούν για το δημογραφικό, αλλά κρεμάνε στα μανταλάκια τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που ζητούν άδεια τοκετού και επιπλέον φέρνουν και την 13ωρη εργασία. Όταν απαντούν με χλευασμό και ειρωνεία, ακόμα και με καταστολή, στους γιατρούς που ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αναγκαίο εξοπλισμό για τα δημόσια νοσοκομεία. Όταν γράφουν συνεχώς νέα επεισόδια συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων με τον αγώνα τους ζητούν δικαίωση, αλλά και να γίνουν όσα απαιτούνται για να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά αυτό το έγκλημα».

«Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησης και της ΕΕ»

Ο γραμματέας του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως «έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησης και της ΕΕ», ενώ προσέθεσε πως «αποκαλύπτεται ότι τα δικά τους παιδιά βούτηξαν και το κεφάλι μέσα στο μέλι, αλλά οι βιοπαλαιστές αγρότες δίνουν τη μάχη της επιβίωσης, απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης όπως τώρα με τις κινητοποιήσεις τους. Τότε. μόνο μία επιλογή υπάρχει: Οργάνωση κι αγώνας για να τους χαλάσουμε τα σχέδια, να διεκδικήσουμε μέτρα ανακούφισης για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας».

«Όσο αυτοί, λοιπόν, θα μας κουνάνε το δάχτυλο με τους δημοσιονομικούς κόφτες και τις ‘οροφές δαπανών’ της ΕΕ, (που απαγορεύουν να δίνεται και το παραμικρό για τις λαϊκές οικογένειες χωρίς να τους το παίρνουν την ίδια στιγμή από την άλλη τσέπη, που επιτρέπουν μόνο μέτρα στήριξης για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων), εμείς θα επιμένουμε χωρίς να κάνουμε βήμα πίσω από τις δίκαιες διεκδικήσεις μας», υπογράμμισε.

Οι συγκεντρωμένοι στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στην Θεσσαλονίκη ακούνε την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα

«Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς»

«Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, 13η και 14η σύνταξη, κατάργηση των άδικων φόρων, κατάργηση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, πρόγραμμα κοινωνικής στέγης με ανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, χιλιάδες προσλήψεις στην υγεία, στην παιδεία, και τόσα άλλα», ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας.

Και τόνισε ότι «τώρα χρειάζεται να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά στην οργάνωση των εργαζομένων, για να μείνει κενό γράμμα το νέο αντεργατικό τερατούργημα της 13ωρης εργασίας. Ένα νομοσχέδιο που δεν είναι ελληνική καινοτομία, αλλά ευρωπαϊκή »κανονικότητα»! Είναι επιταγή της ΕΕ για να αυξηθεί η ‘ανταγωνιστικότητα’ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η παραγωγικότητα και φυσικά τα κέρδη τους».

«Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι που απήργησαν και βγήκαν μαζικά στους δρόμους προχθές και οι υπόλοιποι λαοί, τα ζουν κι αυτοί από πρώτο χέρι, ειδικά σε συνθήκες ύφεσης και ανησυχίας των αστικών επιτελείων για την επερχόμενη νέα και ακόμα πιο βαθιά καπιταλιστική κρίση», επισήμανε.

Όπως τόνισε ο Δημήτεης Κουτσούμπας, «η πραγματική νέα γενιά, έχει και ιδανικά και όνειρα και προσδοκίες και μεγάλα θέλω. Γι’ αυτό και η απάντηση των νέων, αλλά και όλων των εργαζόμενων, πρέπει να είναι μαζική και μπορεί να είναι μόνο μία: Απεργία!». Και ζήτησε «να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η του Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς, να πυκνώσουν οι γραμμές των συνδικάτων, να οργανωθούν πολλοί περισσότεροι στα σωματεία τους. Και η νέα βάρδια εργαζομένων, σε αυτή τη μάχη, πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή, αποφασιστικά, μαζικά, για το δικό της παρόν και μέλλον! Ναι, σήμερα το ποτήρι γεμίζει και η οργή ξεχειλίζει για την κυβέρνηση της ΝΔ του Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υποδεχόμαστε το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ με πνεύμα ευθύνης και ρεαλιστικής αισιοδοξίας»

«Οι μεγάλες κοινωνικές ανατροπές κι επαναστάσεις ωριμάζουν μέσα από συμπληγάδες, μέσα από μεγάλες δυσκολίες και καμπές. Το ζήτημα είναι να είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς στην ανάγκη των καιρών, όταν η Ιστορία χτυπήσει την πόρτα. Γιατί, όπως λέει το τραγούδι, ‘το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή’. Κι εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να χτίσουμε ένα κόμμα που θα ανταποκριθεί σε όλα του τα καθήκοντα, για να έρθει επιτέλους αυτή η ‘αυγή’. Αυτή την αυγή ονειρευόμαστε, γι’ αυτή την αυγή παλεύουμε», επισήμανε ο κ. Κουτσούμπας.

Ακριβώς γι’ αυτό, όπως είπε, «κεντρικό θέμα στο 22ο Συνέδριό μας, που θα διεξαχθεί από τις 29 έως τις 31 Γενάρη 2026, μετά από μια τετράμηνη πλούσια εσωκομματική και δημόσια διαδικασία, είναι το ίδιο το Κόμμα. Για ένα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία της ταξικής πάλης, πανέτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον σοσιαλισμό!».

«Υποδεχόμαστε το 22ο Συνέδριό μας με πνεύμα ευθύνης, περηφάνιας, μαχητικής και ρεαλιστικής αισιοδοξίας για το δίκιο του αγώνα μας. Γιατί το δίκιο του αγώνα μας επιβάλει σήμερα στο Κόμμα μας να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το επαναστατικό του πρόγραμμα και το καταστατικό του, να είναι πραγματικά ‘κόμμα έτοιμο για όλα’, καθοδηγητής της πάλης του λαού μας στο σήμερα και το αύριο, για τον σοσιαλισμό», προσέθεσε.

Για να καταλήξει πως «το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει. Ναι, συνεχίζουμε και θα τα καταφέρουμε, με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον σοσιαλισμό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο τέλος της ομιλίας του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας φώναξε το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και αμέσως μετά άναψαν πυρσοί με τα χρώματα της Παλαιστίνης, ενώ όλοι οι συγκεντρωμένοι τραγούδησαν τη «Διεθνή».

Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια
ΣΥΡΙΖΑ 20.09.25

Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια

«Παρακολουθώ 25 χρόνια τη ΔΕΘ - ποτέ κανένας πρωθυπουργός από όλα τα κόμματα δεν βγήκε να πει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι είπαμε - Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα
«Συγκάλυψη ΝΔ» 20.09.25

Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα

«Το μεγάλο ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η συνεργασία και η ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να συγκροτηθεί ένα εναλλακτικό και νικηφόρο μέτωπο» απέναντι στον Μητσοτάκη, λέει η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική
«Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης» 20.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική

«Η κυβέρνηση γνώριζε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει 'δεν γνώριζα τίποτα'», είπε η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, τονίζοντας την ανάγκη συγκρότησης μετώπου συνεργασιών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες
«Πολιτική αλλαγή» 20.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»
Πολιτική 20.09.25

ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

Για άλλη μια φορά, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων» καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Σέρρες: Οργισμένη κινητοποίηση – Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO
Στις Σέρρες 20.09.25

Οργισμένη κινητοποίηση - Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO

Αγρότες και κτηνοτρόφοι οργάνωσαν δυναμική κινητοποίηση στις Σέρρες όπου φιλοξενείται η 10η SEREXPO - Ο Γιάννης Ανδριανός φυγαδεύτηκε από τον χώρο, του έριξαν καφέδες και νερά

Σύνταξη
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα για το πώς ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, ήδη έχει δυναμική και θα μπορούσε να «κόψει» ψήφους από άλλα κόμματα. Ενα πολυσυλλεκτικό κόμμα.

Ειδικός Συνεργάτης
Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο
Κάλπες στη ΝΔ 20.09.25

Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο

Οι εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ έως την άνοιξη και το Συνέδριο. Ο ρόλος των βουλευτών που πρέπει να γίνουν αγγελιοφόροι του Μαξίμου και οι εξορμήσεις στελεχών σε όλη την Ελλάδα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών
Κύθηρα 19.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση του Μαξίμου ένα «κλειστό, επικίνδυνο υποκριτικό σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα»

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας
Ευλογιά αιγοπροβάτων 19.09.25

Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας

«Προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' και όχι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από την Λάρισα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας - Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι

Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25

Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

Απίστευτο κι όμως αληθινό: μία κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ, ενώ πέτυχε σε προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, αποκλείσθηκε από την «Α’βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
EE: Προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Δούναι και λαβείν 21.09.25

Η ΕΕ προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ για την Ουγγαρία, από αυτά που είχε παγώσει για παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, αν εξασφαλίσει συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της

Σε προσωπικές και οικογενειακές διάφορες αποδίδεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η δολοφονία της άτυχης γυναίκας από τον ετεροθαλή αδερφός της στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»
Επόμενα βήματα 20.09.25

Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»

Η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε στην ταινία «Barb Wire» το 1996, υποδυόμενη τον ομώνυμο χαρακτήρα που δημιούργησε ο Κρις Γουόρνερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ
Πυρηνικά 20.09.25

Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

Τρεις προϋποθέσεις έθεσαν οι Ευρωπαίοι για να μην επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η σχετική απόφαση του ΟΗΕ μπορεί να είναι αναστρέψιμη για μια εβδομάδα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»
Κόσμος 20.09.25

Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απαίτησε από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ, να υποβάλουν τα θέματά τους στο Πεντάγωνο προς έγκριση, σε μια σκοτεινή στιγμή για την δημοσιογραφία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό [βίντεο]
Δείτε πλάνα 20.09.25

Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους περαστικούς της περιοχής

Σύνταξη
«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών των ΗΠΑ
ΗΠΑ 20.09.25

«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών

Οι αξιωματούχοι της ICE αναζητούν νέες εγκαταστάσεις για να υποστηρίξουν τα σχέδια πρόσληψης χιλιάδων νέων υπαλλήλων και δικηγόρων για θέματα απέλασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους «διάβολους» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Νίκη «βάλσαμο» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι! (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την αποβολή του Σάντσεθ στο 5' και πήρε σημαντική νίκη 2-1 επί της Τσέλσι, παρότι έμεινε και επίσης με 10 για ένα ημίχρονο λόγω αποβολής του Κασεμίρο.

Σύνταξη
Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών
«Καλές προθέσεις» 20.09.25

Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών

Mιλώντας στο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ μίλησε για την συμμετοχή σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween» η οποία περιελάμβανε την προβολή του «Nosferatu».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
