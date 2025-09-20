Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει

«Ένα χρόνο πριν, στα 50χρονα του Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του ‘Οδηγητή’ δώσαμε μια υπόσχεση – να κάνουμε αυτή την κόκκινη πολιτεία που στήνεται κάθε χρόνο ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο φωτεινή. Τα καταφέραμε. Η ΚΝΕ τα κατάφερε», σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εν μέσω συνθημάτων, στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στην Θεσσαλονίκη, που κορυφώθηκαν με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Ο κ. Κουτσούμπας, αφού μίλησε διεξοδικά για τον πόλεμο του Ισραήλ στην Γάζα, αλλά και την στάση της κυβέρνησης της ΝΔ, τόνισε πως «μόνο η ομόθυμη κατακραυγή του λαού αξίζει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη στάση της. Μόνο η περιφρόνησή του αξίζει, σε όσους περηφανεύονται ακόμα και σήμερα, ότι ήταν αυτοί που όταν κυβερνούσαν ξεκίνησαν τη ‘στρατηγική συμμαχία’ με το Ισραήλ και μέχρι πρόσφατα επέμεναν να του δίνουν το άλλοθι του δήθεν ‘δικαιώματος στην αυτοάμυνα’».

«’Είναι βαρύς ο όρος γενοκτονία’, τόλμησε να εκστομίσει ο Μητσοτάκης γι’ αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Δεν τον πειράζει, βλέπετε, η ίδια η γενοκτονία, που αναγνώρισε μέχρι και ο ΟΗΕ, τον πειράζει ο όρος, γιατί χαλάει την εικόνα των συμμάχων του! Ντροπή και αίσχος!», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις πολιτικές της κυβέρνησης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του, όσο κι αν αναποδογυρίζουν την πραγματικότητα, δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη δυσαρέσκεια που μεγαλώνει μέσα στο λαό και τη νεολαία».

«Όταν με την πολιτική τους ξεζουμίζουν το λαό για να εξασφαλίσουν θηριώδη υπερπλεονάσματα, που φέτος θα ξεπεράσουν τα 11 δισ. ευρώ.

Όταν πανηγυρίζουν για τα νέα ρεκόρ κερδών και αφίξεων στον τουρισμό, αλλά κάνουν ‘μόκο’ για το γεγονός ότι 1 στους 2 εργαζόμενους φέτος, είτε δεν πήγε διακοπές, είτε την έβγαλε με τριήμερα σε φιλικά σπίτια», είπε μεταξύ άλλων.

Και προσέθεσε: «Όταν παριστάνουν ότι ανησυχούν για το δημογραφικό, αλλά κρεμάνε στα μανταλάκια τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που ζητούν άδεια τοκετού και επιπλέον φέρνουν και την 13ωρη εργασία. Όταν απαντούν με χλευασμό και ειρωνεία, ακόμα και με καταστολή, στους γιατρούς που ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αναγκαίο εξοπλισμό για τα δημόσια νοσοκομεία. Όταν γράφουν συνεχώς νέα επεισόδια συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων με τον αγώνα τους ζητούν δικαίωση, αλλά και να γίνουν όσα απαιτούνται για να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά αυτό το έγκλημα».

«Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησης και της ΕΕ»

Ο γραμματέας του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως «έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησης και της ΕΕ», ενώ προσέθεσε πως «αποκαλύπτεται ότι τα δικά τους παιδιά βούτηξαν και το κεφάλι μέσα στο μέλι, αλλά οι βιοπαλαιστές αγρότες δίνουν τη μάχη της επιβίωσης, απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης όπως τώρα με τις κινητοποιήσεις τους. Τότε. μόνο μία επιλογή υπάρχει: Οργάνωση κι αγώνας για να τους χαλάσουμε τα σχέδια, να διεκδικήσουμε μέτρα ανακούφισης για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας».

«Όσο αυτοί, λοιπόν, θα μας κουνάνε το δάχτυλο με τους δημοσιονομικούς κόφτες και τις ‘οροφές δαπανών’ της ΕΕ, (που απαγορεύουν να δίνεται και το παραμικρό για τις λαϊκές οικογένειες χωρίς να τους το παίρνουν την ίδια στιγμή από την άλλη τσέπη, που επιτρέπουν μόνο μέτρα στήριξης για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων), εμείς θα επιμένουμε χωρίς να κάνουμε βήμα πίσω από τις δίκαιες διεκδικήσεις μας», υπογράμμισε.

«Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς»

«Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, 13η και 14η σύνταξη, κατάργηση των άδικων φόρων, κατάργηση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, πρόγραμμα κοινωνικής στέγης με ανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, χιλιάδες προσλήψεις στην υγεία, στην παιδεία, και τόσα άλλα», ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας.

Και τόνισε ότι «τώρα χρειάζεται να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά στην οργάνωση των εργαζομένων, για να μείνει κενό γράμμα το νέο αντεργατικό τερατούργημα της 13ωρης εργασίας. Ένα νομοσχέδιο που δεν είναι ελληνική καινοτομία, αλλά ευρωπαϊκή »κανονικότητα»! Είναι επιταγή της ΕΕ για να αυξηθεί η ‘ανταγωνιστικότητα’ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η παραγωγικότητα και φυσικά τα κέρδη τους».

«Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι που απήργησαν και βγήκαν μαζικά στους δρόμους προχθές και οι υπόλοιποι λαοί, τα ζουν κι αυτοί από πρώτο χέρι, ειδικά σε συνθήκες ύφεσης και ανησυχίας των αστικών επιτελείων για την επερχόμενη νέα και ακόμα πιο βαθιά καπιταλιστική κρίση», επισήμανε.

Όπως τόνισε ο Δημήτεης Κουτσούμπας, «η πραγματική νέα γενιά, έχει και ιδανικά και όνειρα και προσδοκίες και μεγάλα θέλω. Γι’ αυτό και η απάντηση των νέων, αλλά και όλων των εργαζόμενων, πρέπει να είναι μαζική και μπορεί να είναι μόνο μία: Απεργία!». Και ζήτησε «να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η του Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς, να πυκνώσουν οι γραμμές των συνδικάτων, να οργανωθούν πολλοί περισσότεροι στα σωματεία τους. Και η νέα βάρδια εργαζομένων, σε αυτή τη μάχη, πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή, αποφασιστικά, μαζικά, για το δικό της παρόν και μέλλον! Ναι, σήμερα το ποτήρι γεμίζει και η οργή ξεχειλίζει για την κυβέρνηση της ΝΔ του Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υποδεχόμαστε το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ με πνεύμα ευθύνης και ρεαλιστικής αισιοδοξίας»

«Οι μεγάλες κοινωνικές ανατροπές κι επαναστάσεις ωριμάζουν μέσα από συμπληγάδες, μέσα από μεγάλες δυσκολίες και καμπές. Το ζήτημα είναι να είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς στην ανάγκη των καιρών, όταν η Ιστορία χτυπήσει την πόρτα. Γιατί, όπως λέει το τραγούδι, ‘το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή’. Κι εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να χτίσουμε ένα κόμμα που θα ανταποκριθεί σε όλα του τα καθήκοντα, για να έρθει επιτέλους αυτή η ‘αυγή’. Αυτή την αυγή ονειρευόμαστε, γι’ αυτή την αυγή παλεύουμε», επισήμανε ο κ. Κουτσούμπας.

Ακριβώς γι’ αυτό, όπως είπε, «κεντρικό θέμα στο 22ο Συνέδριό μας, που θα διεξαχθεί από τις 29 έως τις 31 Γενάρη 2026, μετά από μια τετράμηνη πλούσια εσωκομματική και δημόσια διαδικασία, είναι το ίδιο το Κόμμα. Για ένα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία της ταξικής πάλης, πανέτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον σοσιαλισμό!».

«Υποδεχόμαστε το 22ο Συνέδριό μας με πνεύμα ευθύνης, περηφάνιας, μαχητικής και ρεαλιστικής αισιοδοξίας για το δίκιο του αγώνα μας. Γιατί το δίκιο του αγώνα μας επιβάλει σήμερα στο Κόμμα μας να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το επαναστατικό του πρόγραμμα και το καταστατικό του, να είναι πραγματικά ‘κόμμα έτοιμο για όλα’, καθοδηγητής της πάλης του λαού μας στο σήμερα και το αύριο, για τον σοσιαλισμό», προσέθεσε.

Για να καταλήξει πως «το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει. Ναι, συνεχίζουμε και θα τα καταφέρουμε, με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον σοσιαλισμό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο τέλος της ομιλίας του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας φώναξε το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και αμέσως μετά άναψαν πυρσοί με τα χρώματα της Παλαιστίνης, ενώ όλοι οι συγκεντρωμένοι τραγούδησαν τη «Διεθνή».