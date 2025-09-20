Το φυτό που κατέχει την πρωτιά ανάμεσα στα φαρμακευτικά φυτά, είναι η αλόη. Και δεν είναι τυχαίο καθώς οι θεραπευτικές της ιδιότητες είναι πολλές ακόμα και για τον μικρό μας φίλο: τον σκύλο.

Επιφέρει άριστα αποτελέσματα σε δερματίτιδες, όπως και στην αποκατάσταση πληγών.

Οι θεραπευτικές δυνάμεις της αλόης όμως, δεν είναι μόνον αυτές.

«Είναι ένα θαυματουργό φυτό, καθώς περιέχει ένα ευρύ σύμπλεγμα φυτοχημικών συστατικών, που την κάνουν να ξεχωρίζει για τις ιδιότητές της.

Κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στα φαρμακευτικά φυτά, καθώς οι θεραπευτικές της δυνάμεις είναι πολλές», επισημαίνει η κυρία Ελένη Παλαιολογοπούλου, σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας.

Διευκρινίζει ότι έχει ανοσοποιητικές, αντιϊκές, επουλωτικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις. Αλλά και ενυδατικές, αντισηπτικές, καταπραϋντικές, αντιδιαβητικές, και αποτοξινωτικές, υπογλυκαιμικές ιδιότητες.

Όπως ενημερώνει η κυρία Παλαιολογοπούλου, το δέρμα είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο και ο ιδιαίτερος ρόλος του είναι να προστατεύει τον σκύλο από το εξωτερικό περιβάλλον.

Ωστόσο, το δέρμα εμφανίζει πολλές ασθένειες, οι οποίες έχουν μια βαθύτερη αιτία. Την αιτία αυτή, καλό θα είναι να την αναζητήσουμε, προτού αντιμετωπίσουμε ένα δερματικό πρόβλημα εξωτερικά.

Όταν χρησιμοποιούμε την αλόη για εξωτερική χρήση, καλό θα είναι να επιλέγουμε βιολογικό τζελ 99% καθαρότητας

Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι, σύμφωνα με την κυρία Παλαιολογοπούλου, να δούμε γιατί το δέρμα παρουσιάζει αυτήν την εικόνα, Έτσι ώστε να θεραπεύσουμε τον οργανισμό από μέσα προς τα έξω!

Στην περίπτωση που ο σκύλος ξύνεται, παρουσιάζει κοκκινίλες, πιτυρίδα, ξεραμένο δέρμα, αλλεργική αντίδραση, μυκητίαση ή μια αντίδραση σε κάτι τοξικό, η αλόη είναι θαυματουργή, σαν μια τοπική συμπτωματική θεραπεία.

Που ωφειλεί τον σκύλο η εξωτερική χρήση της αλόης

Η αλόη μπορεί:

1. να ενυδατώσει το δέρμα

2. να επουλώσει τις πληγές

3. να ανακουφίσει τον σκύλο μας με τη δροσιστική της δράση

4. να μειώσει την φλεγμονή

5. να αναπλάσει το δέρμα

6. να είναι αποτελεσματική σε εκζέματα, καψίματα, εκδορές, αλλά και σε τσιμπήματα και δαγκώματα.

7. με την ισχυρή αντιμικροβιακή της δράση να αποτρέψει μια τοπική μόλυνση. Ειδικά όταν ο σκύλος ξύνεται έντονα και μπορεί να δημιουργήσει πληγή στο δέρμα του.

Σύμφωνα με την κυρία Παλαιολογοπούλου, όταν χρησιμοποιούμε την αλόη για εξωτερική χρήση, καλό θα είναι να επιλέγουμε βιολογικό τζελ 99% καθαρότητας. Χωρίς συντηρητικά, γλυκαντικές ουσίες, ή γεύση. Προτιμάμε αυτήν που απευθύνεται σε ανθρώπους.

Το τζελ μπορούμε να το εφαρμόσουμε δύο έως τρεις φορές την ημέρα πάνω στο δέρμα, και για όσο διάστημα χρειαστεί.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την πόσιμη αλόη

Η πόσιμη αλόη, όπως ενημερώνει η κυρία Παλαιολογοπούλου, δεν προτείνεται για σκύλους που έχουν ασθένειες των νεφρών και του ήπατος, ή σε σκύλους που θηλάζουν.

Επίσης, δεν πρέπει να καταναλώνεται το μέρος εκείνο του φυτού που έχει σαπωνίνες, επειδή έχουν ισχυρή καθαρκτική δράση και μπορεί να προκαλέσουν έντονη διάρροια.

Η αλόη μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις καρκινικών όγκων

Στο βιβλίο του «The Natural Vet’s Guide to Preventing and Treating Cancer in Dogs», ο κτηνίατρος Shawn Messonnier υποστηρίζει ότι η αλόη περιέχει ένα πολυσακχαρίτη ω (acemannan). Αυτός ο πολυσακχαρίτης, μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις καρκινικών όγκων και συγκεκριμένα σε ινοσαρκώματα των κατοικίδιων.

Τέλος, η κυρία Παλαιολογοπούλου επισημαίνει: «Η επιστήμη όλο και περισσότερο ανακαλύπτει αυτό που ήδη γνώριζαν σημαντικοί θεραπευτές της αρχαιότητας: τα «δώρα» της φύσης με τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, τόσο σε εμάς, όσο και στα ζωάκια μας. Η φύση είναι πολύτιμη και έχει μεγάλη δύναμη».

● Η κυρία Ελένη Παλαιολογοπούλου έχει ολοκληρώσει δύο courses στο Dog’s Naturally University και στο CIVT (College of Iintegrative Veterinary Therapies) και συνεχίζει τις σπουδές της στη διατροφή σκύλου και γάτας.

Ως υποστηρικτής της φυσικής ανατροφής αρθρογραφεί σε θέματα που αφορούν τη φυσική διατροφή.

Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της και διαβάζει επιστημονικά βιβλία κλινικής διατροφής.

