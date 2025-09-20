Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών
Mιλώντας στο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ μίλησε για την συμμετοχή σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween» η οποία περιελάμβανε την προβολή του «Nosferatu».
Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ ήταν μόλις 5 ετών όταν είδε την γερμανική βουβή ταινία «Nosferatu» του 1922 σε σκηνοθεσία του Φ. Β. Μουρνάου, κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής εκδρομής σε μια βιβλιοθήκη της Καλιφόρνια με αφορμή του εορτασμούς του Halloween.
«Οι ενήλικες είχαν καλές προθέσεις»
Mιλώντας στο νέο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ αποκάλυψε ότι συμμετείχε σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween», όταν οι ενήλικες αποφάσισαν να προβάλουν την ταινία ανάμεσα στις άλλες εορταστικές δραστηριότητες.
«Οι ενήλικες είχαν καλές προθέσεις», εξηγεί. «Σκέφτονταν: ‘Ας φτιάξουμε μπισκότα σε σχήμα κολοκύθας[…] και ας δείξουμε στα παιδιά μια παλιά βουβή ταινία».
Δυστυχώς όμως, η προβολή της ταινίας κατέληξε να δημιουργεί εφιάλτες στα παιδιά. «Είναι ένα από τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχω ζήσει», λέει ο Όσβαλτ.
«Ξαφνικά βγήκαμε από το Tustin Meadows των αρχών της δεκαετίας του ’70 και βρεθήκαμε σε αυτόν τον εφιαλτικό κόσμο των γερμανικών βαμπίρ», θυμάται.
Η ταινία περιείχε «πραγματικά ενοχλητικές εικόνες» και «έχει τη δική της ανατριχιαστική αίσθηση του χρόνου, της βαρύτητας και της λογικής», λέει ο Όσβαλτ, προσθέτοντας: «Σου αναστατώνει πραγματικά το μυαλό».
H εξομολόγηση του ηθοποιού, ακολουθεί την θεματική του νέου ντοκιμαντέρ «Chain Reactions», το οποίο σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη ακολουθεί τα παιδικά τραύματα πέντε κορυφαίων ηθοποιών με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι».
«Πενήντα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας ‘Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι’ του Τόμπι Χούπερ, που συγκλόνισε τον κόσμο και άλλαξε για πάντα το πρόσωπο του παγκόσμιου κινηματογράφου και της λαϊκής κουλτούρας, το CHAIN REACTIONS καταγράφει τον βαθύ αντίκτυπο και τη διαχρονική επιρροή της ταινίας σε πέντε μεγάλους καλλιτέχνες – τον Πέιτον Όσβαλτ, τον Τακάσι Μίικε, την Αλεξάνδρα Χέλερ-Νίκολας, τον Στίβεν Κινγκ και την Κάριν Κουσάμα – μέσα από πρώιμες αναμνήσεις, αισθητηριακές εμπειρίες και τραύματα της παιδικής ηλικίας», αναφέρεται.
Ένα νέο ριμέικ
Η κλασική γερμανική εξπρεσιονιστική ταινία τρόμου του Φ. Β. Μουρνάου, η πρώτη που έβγαλε τους πρωταγωνιστές έξω από τα κινηματογραφικά στούντιο, παρακολουθεί τον Κόμη Όρλοκ, με τα μυτερά αυτιά και το παραμορφωμένο κρανίο, καθώς στοιχειώνει τη σύζυγο του κτηματομεσίτη του και σπέρνει τον όλεθρο σε μια μικρή γερμανική πόλη.
Το 2024 κυκλοφόρησε μια νέα εκδοχή της ταινίας του Φ. Β. Μούρναου, σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Έγκερς και πρωταγωνίστρια τη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ στο ρόλο μιας νεαρής γυναίκας που γίνεται το αντικείμενο του πόθου του τρομακτικού βαμπίρ Κόμη Όρλοκ (Μπιλ Σκάρσγκαρντ).
Στο καστ του Έγκερς συμμετέχουν οι Νίκολας Χουλτ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Έμα Κόριν, Ραλφ Ινέσον, Σάιμον ΜακΜπέρνι και Γουίλεμ Νταφόε.
Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Βερολίνο στις 2 Δεκεμβρίου 2024 και έλαβε θετικές κριτικές, ενώ αποδείχθηκε και εμπορική επιτυχία, αποφέροντας 181,3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας την την ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις του Έγκερς.
Στην 97η τελετή απονομής των Όσκαρ, η ταινία κέρδισε υποψηφιότητες για Καλύτερη Φωτογραφία, Καλύτερα Κοστούμια, Καλύτερο Σκηνικό.
*Με πληροφορίες από: People & Variety
