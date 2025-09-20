Συναγερμός λόγω… πλαστικής σακούλας στο Μετρό – Τι συνέβη στο σταθμό Μοναστηράκι

Σκηνές αγωνίας εκτιλύχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι.

Αιτία ήταν οι καπνοί που έβγαιναν από κάτω από το συρμό με κατεύθυνση προς Πειραιά και η έντονη μυρωδιά που υπήρχε στο χώρο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο, ενώ οι επιβάτες συνέχισαν τη διαδρομή τους με άλλον συρμό που έφτασε έπειτα από λίγα λεπτά.

Δεν υπήρχε βλάβη

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, από τον τεχνικό έλεγχο που έγινε στον συρμό, δεν προέκυψε τεχνική βλάβη.

«Εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων» σημειώνει η ανακοίνωση.