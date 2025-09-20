«Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» την Κυριακή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν για τα ΙΧ
Σε αρκετούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το βράδυ του Σαββάτου 20/9 έως την Κυριακή 21/9.
Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, λόγω της διοργάνωσης των εκδηλώσεων με τίτλο «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί από το Σάββατο 20/9, ώρα 20:00, έως την Κυριακή 21/9, ώρα 23:00 σε κεντρικούς δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας.
Ειδικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία:
• Οδός Αθηνάς: στο τμήμα μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
• Οδός Καραγεώργη Σερβίας: σε όλο το μήκος της.
• Οδός Περικλέους: σε όλο το μήκος της.
• Οδός Αθηναΐδος: σε όλο το μήκος της.
• Οδός Αγίας Ειρήνης: σε όλο το μήκος της.
• Πλατεία Αγίων Ασωμάτων: μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
• Οδός Ερμού: στο τμήμα μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς και πλατείες, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Εκδηλώσεις και δράσεις για όλους
Κατά τη διάρκεια του 24ώρου, η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» θα φιλοξενήσει μία σειρά από ενδιαφέρουσες δράσεις για όλους: από πρωτότυπα εργαστήρια, δραστηριότητες για παιδιά, ποδήλατα, πατίνια μέχρι μουσικές παραστάσεις, αφήγηση παραμυθιών, μεταμεσονύκτιες προβολές και πολλές ακόμη εκπλήξεις.
Για ένα Σαββατοκύριακο, η Αθήνα γιορτάζει τη βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας βιωματικές εμπειρίες που επιτρέπουν τη διάδραση μεταξύ κατοίκων και επισκεπτών ως κοινή προσπάθεια για βιωσιμότητα στον τουρισμό, με όρους ποιότητας.
