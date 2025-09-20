Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο από τις 20:00 έως αύριο Κυριακή στις 23:00, λόγω των εκδηλώσεων της δράσης του Δήμου Αθηναίων, «Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο».

Συγκεκριμένα, οι άνδρες της Τροχαίας θα διακόψουν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους παρακάτω δρόμους:

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.

Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.

Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.

Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.

Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

«Η πόλη ανήκει στους ανθρώπους της!»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε σχετικά με τη δράση: «Για δεύτερη χρονιά σάς περιμένουμε 20 και 21 Σεπτεμβρίου στην Αθηνάς Χωρίς αυτοκίνητο. Το πρόγραμμα θα ανοίξει με ένα εντυπωσιακό disco roller party, θα συνεχίσει την Κυριακή με μία σειρά πολυθεματικών εργαστηρίων για όλους, τα οποία θα κορυφωθούν το απόγευμα της ίδιας μέρας, με DJ sets και συναυλία με τον Πάνο Βλάχο».

«Η Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο είναι μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο» πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

«Η πόλη ανήκει στους ανθρώπους της! Για 24 ώρες, η οδός Αθηνάς μεταμορφώνεται σε ανοιχτό χώρο χωρίς αυτοκίνητα! Αποκτά έτσι, ζωή, χρώματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους!

»Από το Σάββατο 20/9 στις 20:30 – Κυριακή 21/9 στις 20:30: Περπατάμε, κάνουμε ποδήλατο, παίζουμε και… ξανασυναντιόμαστε στην καρδιά της Αθήνας!»

»Ελάτε να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο με τον Δήμο Αθηναίων, όπως μόνο εμείς ξέρουμε!».