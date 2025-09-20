newspaper
Ο ρόλος του «κρυφού κωδικού» στη φορολογική δήλωση για την επιστροφή ενοικίου
Οικονομία 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:10

Ο ρόλος του «κρυφού κωδικού» στη φορολογική δήλωση για την επιστροφή ενοικίου

Αδειάζει η κλεψύδρα για την επιστροφή ενοικίου – Πώς να πάρετε την επιδότηση των 800 ευρώ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή ενοικίου τον προσεχή Νοέμβριο.

Για να μη χάσουν το επίδομα που φθάνει τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει α ελέγξουν τη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) που υπέβαλαν φέτος, να αναζητήσουν τον κωδικό 081 και να τσεκάρουν εάν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου της κατοικίας τους (κύριας ή και φοιτητικής).

Εάν ο συγκεκριμένος κωδικός έχει συμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα απολύτως. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί χωρίς αίτηση αυτόματα από την ΑΑΔΕ και έως το τέλος Νοεμβρίου θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό τους το 1/12 του ενοικίου που πλήρωσαν το 2024.

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται βάσει κριτηρίων.

Στην περίπτωση όμως που ο κωδικός 081 είναι «κενός», θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων χωρίς πρόστιμο έως το τέλος του μήνα, συμπληρώνοντας τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου που αφορά την κατοικία που ενοικίαζαν το 2024.

Ο αριθμός μισθωτηρίου πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του μισθωτηρίου, εκτός από το 2025. Δηλαδή, αν η ανανέωση έγινε το 2024, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός εκείνης της ανανέωσης για να δοθεί η επιδότηση.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης των οποίων οι δηλώσεις έχουν προεκκαθαριστεί θα πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός μισθωτηρίου είναι σωστός και αν το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται βάσει κριτηρίων.

Κριτήριο εισοδήματος:

  • Αγαμοι: έως 20.000 ευρώ εισόδημα.
  • Εγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο.
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Κριτήριο περιουσίας:

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Για την επιστροφή του ενοικίου της φοιτητικής στέγης δεν εφαρμόζεται το κριτήριο της περιουσίας.

Οι κυρώσεις

Οσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία:

  • Θα επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως, με το ετήσιο επιτόκιο 8,76%.
  • Θα μείνουν εκτός επιδότησης για τρία χρόνια.

Πηγή: OT

Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

