Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία – Οι εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:13

Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία – Οι εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν

Η επιστροφή ενοικίου θα είναι ετήσια και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου - Η τροποποιητική δήλωση για τον κωδικό 081

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Λίγες ημέρες έμειναν για την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους μισθωτές κατοικιών, καθώς η σχετική προθεσμία για τακτοποίηση ενδεχόμενων εκκρεμοτήτων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η επιστροφή του μισθίου σε δικαιούχους ενοικιαστές θεσπίζεται από φέτος και θα είναι ετήσια, με την καταβολή να γίνεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Ως εκ τούτου, 950.000 ενοικιαστές έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος του μηνός να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση και να συμπληρώσουν τον κωδικό 081. Ο κωδικός αυτός αφορά τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. Ωστόσο, αν κάποιος παραλείψει να το κάνει, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω των ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Τα ποσά επιστροφής για κύρια κατοικία ορίζονται έως 800 ευρώ κατ’ έτος, συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για φοιτητική κατοικία (όταν το παιδί σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας) ορίζονται έως 800 ευρώ χωρίς περιουσιακό όριο.

Το ένα επιπλέον ενοίκιο για κύρια ή φοιτητική κατοικία θα δοθεί εντός Νοεμβρίου

Σε περίπτωση που υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις (π.χ. αλλαγή κατοικίας εντός του ίδιου έτους), η ενίσχυση υπολογίζεται στο άθροισμα όλων των καταβληθέντων μισθωμάτων για τις εν λόγω κατοικίες.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

• Έως 20.000 ευρώ για άγαμους.
• Έως 28.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμβίωσης (+4.000 ευρώ για κάθε παιδί).
• Έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (+5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).

Τα περιουσιακά κριτήρια ορίζονται ως εξής:

• Έως 120.000 ευρώ (+20.000 ευρώ για κάθε παιδί).
• Για φοιτητική κατοικία δεν υπάρχει περιουσιακός περιορισμός.

Αν ο κωδικός δεν συμπληρωθεί, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Προσοχή στις παγίδες

Ο αριθμός μισθωτηρίου σε περίπτωση ανανέωσης αφορά μόνο το 2024, όχι το 2025. Επίσης, την τροποποιητική δήλωση την κάνει εκείνος που έχει το συμβόλαιο στο όνομά του.

Επίσης, όσοι έχουν υποβάλει τις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να ελέγξουν αν τα ενοίκια έχουν καταγραφεί σωστά.

Αν δεν εμφανίζεται ο κωδ. 081 στην προσυμπληρωμένη δήλωση, απαιτείται τροποποιητική, ενώ εάν δεν γίνει τροποποιητική, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο είναι σωστό.

Σε πολύπλοκες περιπτώσεις μισθωτηρίων με αλλαγές ποσών, συνιστάται τροποποιητική δήλωση.

Από 1/1/2026, οι πληρωμές πρέπει να γίνονται μόνο μέσω τραπέζης. Διαφορετικά, χάνεται η επιστροφή. Αν τα ενοίκια δεν πληρώνονται μέσω τραπέζης, ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση 5%.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

Τηλεπικοινωνίες
ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

Eurostat: Δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα αντιμετωπίζουν 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα – Αρνητικη «πρωτιά»
Eurostat 19.09.25

Δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα τα 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα - Μακράν η χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η νέα έκθεση της Εurostat για τις συνθήκες ζωής στην Ευρώπη, απονέμει στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στην οικονομική πίεση των νοικοκυριών, στην υποκειμενική φτώχεια και στη φτώχεια των ηλικιών 18-65.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας
Χάνονται θέσεις εργασίας 18.09.25

Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Επείγοντα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας ένδυσης από τη γρήγορη μόδα ζητούν ευρωπαϊκές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Διότι οι αγορές από πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu είναι «πεταμένα λεφτά»

Σύνταξη
Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
Βγήκαν τα τρακτέρ 18.09.25

«Φτάνει πια η κοροϊδία» - Πανθεσσαλικό μπλόκο αγροτών, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στη Θεσσαλία

Σύνταξη
O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού
Πολιτικός ακτιβιστής 18.09.25

O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού

Aποχώρησε από την Ben & Jerry's ο συνιδρυτής της αγαπημένης μάρκας παγωτού και πολιτικός ακτιβιστής Τζέρι Γκρίνφιλντ, εν μέσω οξείας διαμάχης με τη μητρική Unilever, με αιχμή τη γενοκτονία στη Γάζα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας
Στις ΗΠΑ 19.09.25

Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής Βουλής εκλέγεται στη Λουιζιάνα, που διαθέτει σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία - Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους

Σύνταξη
Who needs a bed?
Relationsex 19.09.25

Who needs a bed?

Σας ρωτήσαμε, μας απαντήσατε και τώρα σας παρουσιάζουμε ιστορίες που μυρίζουν θάλασσα, λουσμένες με ήλιο και φεγγάρι.

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Μαρία Αντουανέτα: Πουφ, φορέματα και επανάσταση – Η βασίλισσα που συνεχίζει να… κυριαρχεί στη μόδα
Μια έκθεση σταθμός 19.09.25

Πουφ, φορέματα και επανάσταση: Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα συνεχίζει να... κυριαρχεί στη μόδα

Η έκθεση «Marie Antoinette Style» θα παρουσιάσει σπάνια προσωπικά αντικείμενα της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας, ενώ παράλληλα θα εξερευνήσει τη διαχρονική επιρροή της στους σύγχρονους σχεδιαστές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Greek Coffee Prices Soar to 45-year High
English edition 19.09.25

Greek Coffee Prices Soar to 45-year High

Greek consumers are facing steep price hikes in their daily cup of coffee, with costs rising nearly 19% in the past year and futures hitting levels not seen in almost half a century. Experts warn the trend is unlikely to ease any time soon

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»
Μπάσκετ 19.09.25

Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»

Για την επικαιρότητα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, μίλησε ο τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, από την Αυστραλία όπου διεξάγεται το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τι είπε για την προετοιμασία, τη σεζόν που ξεκινά, το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα αλλά και την Εθνική Τουρκίας.

Σύνταξη
Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες
«Στο άλλο άκρο» 19.09.25

Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες

Ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διασποράς ανησυχούν για την κατάσταση, καταγράφοντας αυξανόμενα περιστατικά με αντιφρονούντες που επαναπατρίζονται με τη «βοήθεια» αμερικανικών υπηρεσιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μασάζ Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές και φροντιστήριο για τα μέτρα της ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

Μασάζ Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές και «φροντιστήριο» για τα μέτρα της ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε ξανά τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, επιχειρώντας να δώσει επιχειρήματα στους βουλευτές της ΝΔ για να τα μεταφέρουν στις περιφέρειές τους

Σύνταξη
Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Champions League 19.09.25

Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως το ματς κόντρα στην Παρί για τη 2η αγωνιστική του Champions League θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ και όλα δείχνουν πως εκεί θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό, αφού η UEFA δεν επιτρέπει αλλαγή έδρας μέσα στην ίδια σεζόν…

Σύνταξη
Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός
Θλίψη 19.09.25

Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός

«Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις» αναφέρει ο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»
Πολιτική 19.09.25

Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»

O κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «ανορθολογικό και αποπροσανατολιστικό» αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική, κάνοντας λόγο για «το επόμενο βήμα της συγκάλυψης και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης
Δείτε αναλυτικά 19.09.25

Επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης κατέθεσε ο Κουτσούμπας

«Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση για να σταματήσει η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ», ρωτά, ανάμεσα, σε άλλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Βρετανία: Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6
Η Silent Courier 19.09.25

Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6

Η MI6 εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό με το όνομα Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια στη Βρετανία αλλά και να αντλεί πληροφορίες από Ρώσους πράκτορες

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»
Τζόγος 19.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε την τολμηρή του απόφαση να αποσυρθεί για 20 μήνες από την υποκριτική και να πει όχι σε προτάσεις εκατομμυρίων. Με ποιο τίμημα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ύπνος: Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητά του – Νέα έρευνα
Ανησυχητικά ευρήματα 19.09.25

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει και την ποιότητα του ύπνου μας - Νέα έρευνα

«Οι τρέχουσες πολιτικές για τον καθαρό αέρα εστιάζουν κυρίως στις εξωτερικές πηγές, αλλά τα ευρήματά μας καθιστούν σαφές ότι η ατζέντα πρέπει να επεκταθεί», δήλωσε ο επικεφαλής καθηγηγής της έρευνας

Σύνταξη
Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
Τρεις συνέπειες 19.09.25

Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»

Αντί οι κρατικά υποστηριζόμενες πολιτικές δολοφονίες αντίπαλων ηγετών να γίνονται όλο και πιο σπάνιες, με τον καιρό έγιναν πιο συχνές. Οι συνέπειες όμως θα είναι καταλυτικές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
