Λίγες ημέρες έμειναν για την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους μισθωτές κατοικιών, καθώς η σχετική προθεσμία για τακτοποίηση ενδεχόμενων εκκρεμοτήτων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η επιστροφή του μισθίου σε δικαιούχους ενοικιαστές θεσπίζεται από φέτος και θα είναι ετήσια, με την καταβολή να γίνεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Ως εκ τούτου, 950.000 ενοικιαστές έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος του μηνός να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση και να συμπληρώσουν τον κωδικό 081. Ο κωδικός αυτός αφορά τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. Ωστόσο, αν κάποιος παραλείψει να το κάνει, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω των ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Τα ποσά επιστροφής για κύρια κατοικία ορίζονται έως 800 ευρώ κατ’ έτος, συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για φοιτητική κατοικία (όταν το παιδί σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας) ορίζονται έως 800 ευρώ χωρίς περιουσιακό όριο.

Το ένα επιπλέον ενοίκιο για κύρια ή φοιτητική κατοικία θα δοθεί εντός Νοεμβρίου

Σε περίπτωση που υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις (π.χ. αλλαγή κατοικίας εντός του ίδιου έτους), η ενίσχυση υπολογίζεται στο άθροισμα όλων των καταβληθέντων μισθωμάτων για τις εν λόγω κατοικίες.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

• Έως 20.000 ευρώ για άγαμους.

• Έως 28.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμβίωσης (+4.000 ευρώ για κάθε παιδί).

• Έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (+5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).

Τα περιουσιακά κριτήρια ορίζονται ως εξής:

• Έως 120.000 ευρώ (+20.000 ευρώ για κάθε παιδί).

• Για φοιτητική κατοικία δεν υπάρχει περιουσιακός περιορισμός.

Αν ο κωδικός δεν συμπληρωθεί, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Προσοχή στις παγίδες

Ο αριθμός μισθωτηρίου σε περίπτωση ανανέωσης αφορά μόνο το 2024, όχι το 2025. Επίσης, την τροποποιητική δήλωση την κάνει εκείνος που έχει το συμβόλαιο στο όνομά του.

Επίσης, όσοι έχουν υποβάλει τις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να ελέγξουν αν τα ενοίκια έχουν καταγραφεί σωστά.

Αν δεν εμφανίζεται ο κωδ. 081 στην προσυμπληρωμένη δήλωση, απαιτείται τροποποιητική, ενώ εάν δεν γίνει τροποποιητική, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο είναι σωστό.

Σε πολύπλοκες περιπτώσεις μισθωτηρίων με αλλαγές ποσών, συνιστάται τροποποιητική δήλωση.

Από 1/1/2026, οι πληρωμές πρέπει να γίνονται μόνο μέσω τραπέζης. Διαφορετικά, χάνεται η επιστροφή. Αν τα ενοίκια δεν πληρώνονται μέσω τραπέζης, ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση 5%.