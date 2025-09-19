newspaper
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια; Η θέση της Ελλάδας
Κόσμος 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:49

Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια; Η θέση της Ελλάδας

Στην Ελλάδα η μία στις δύο γυναικες φοβάται να κυκλοφορήσει μόνη στο δρόμο τη νύχτα. Αυτό προκύπτει απο τη νέα διεθνή έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Gallup για την ασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μόνο ως κακό ανέκδοτο μπορεί να ακουστεί η τελευταία έκθεση για τη διεθνή ασφάλεια, της  πολυεθνικής εταιρείας δημοσκοπήσεων Gallup.

Μπορεί ο πλανήτης μας να σπαράσσεται από πολέμους, λιμούς, εμφυλίους, και τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του λαού της Γάζας, όπως την αποκαλεί πλέον και επισήμως ο ΟΗΕ – όμως οι ενήλικες κάτοικοί του νιώθουν ασφαλείς σε ποσοστό 73%.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας που έχει καταγραφεί από το 2006, όταν ξεκίνησαν οι ετήσιες δημοσκοπήσεις της Gallup για την ασφάλεια.

Πώς γίνεται όταν υπάρχουν περισσότερες ενεργές ένοπλες συρράξεις παγκοσμίως από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου  η αίσθηση ασφάλειας να καταγράφει ιστορικά ρεκόρ;

Πώς γίνεται όταν ο ένας στους oχτώ κατοίκους του πλανήτη εκτέθηκε σε συρράξεις εντός του 2024 (Conflict Index), την ίδια χρονιά ο παγκόσμιος «Δείκτης Νόμου και Τάξης» (Law and Order Index) της Gallup να σκοράρει 83 στα 100;

Πόσα θέλουν να μας τρελάνουν oι δημοσκόποι της αρχαιότερης και διασημότερης εταιρείας του είδους της;  Η απάντηση βρίσκεται… στο είδος των ερωτήσεων που θέτουν.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Οι αναλυτές της Gallup είναι οι πρώτοι που αναγνωρίζουν την αντίφαση ανάμεσα στην έξαρση των διεθνών συγκρούσεων και τη βελτίωση στο προσωπικό αίσθημα ασφάλειας. Γι’αυτό και ο υπότιτλος της φετινής έκθεσης είναι «Ένας ασφαλέστερος κόσμος σε ανασφαλείς καιρούς;».

Η φετινή παγκόσμια έρευνα έγινε σε συνεργασία με το Center for International Cooperation (Κέντρο Διεθνούς Συνεργασίας) του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, και καλύπτει 144 χώρες , αναμεσά τους και η Ελλάδα.

Τα στοιχεία της  βασίζονται στις απαντήσεις που έδωσαν πάνω από 1.000 συμμετέχοντες σε κάθε χώρα, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. Ο δείκτης ασφάλειας δεν αφορά τη γεωπολιτική ή οικονομική ασφάλεια, αλλά καθαρά το αίσθημα προσωπικής ασφάλειας.

Ο μέσος όρος του δείκτη προκύπτει από τέσσερις ερωτήσεις:

  • Νιώθεις ασφαλής να περπατάς μόνος το βράδυ στο δρόμο στην πόλη ή την περιοχή σου;
  • Εμπιστεύεσαι τις τοπικές αστυνομικές αρχές της πόλης ή της περιοχής που ζεις;
  • Έχεις εσύ ή κάποιο μέρος της οικογένειάς σου πέσει θύμα διάρρηξης τους τελευταίους 12 μήνες;
  • Έχεις πέσει θύμα απόπειρας κλοπής ή επίθεσης στο δρόμο τους τελευταίους 12 μήνες;

Ο ασφαλέστερος πλανήτης των τελευταίων δεκαετιών;

Το αισιόδοξο συμπέρασμά τους είναι ότι η φετινή έρευνα μας δείχνει «έναν κόσμο όπου περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αποδεικνύοντας ότι η πρόοδος είναι δυνατή ακόμη και σε συνθήκες αστάθειας». Μάλιστα σημειώνουν ότι το 2024 υπήρξε νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 2020 (72%), ενώ την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί αύξηση 13 ποσοστιαίων μονάδων, ειδικά στο αίσθημα ασφάλειας στο δρόμο.

Την ίδια στιγμή όμως, η έρευνα δείχνει τεράστιες αποκλίσεις στο προσωπικό αίσθημα ασφάλειας. Οι αποκλίσεις δεν εντοπίζονται μόνο σε επίπεδο χωρών και περιοχών, αλλά και ανάλογα με το φύλο του ερωτηθέντα.

Μόνο το 51% των Ελληνίδων νιώθουν ασφαλείς να κυκλοφορήσουν μόνες τη νύχτα – πηγή: Gallup

Αν είσαι άνδρας διάβαινε…

Δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι άντρες νιώθουν πολύ πιο ασφαλείς να περπατάνε μόνοι τη νύχτα από ο,τι οι γυναίκες, στις 104 από τις 140 χώρες που έγινε η έρευνα.  Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά μέσο όρο το 67% των ενηλίκων γυναικών νιώθουν ασφαλείς να κυκλοφορούν μόνες τη νύχτα, έναντι 78% των ανδρών.

Αρνητική εντύπωση όμως προκαλεί ότι το έμφυλο χάσμα στην ασφάλεια είναι υψηλότερο σε ορισμένες χώρες με υψηλό εισόδημα, που θεωρητικά (και μόνο) οι γυναίκες απολαμβάνουν τις ίδιες ελευθερίες με τους άντρες.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι ΗΠΑ: Μολις το 58% των γυναικών δήλωσαν ότι αισθάνονται ασφαλείς όταν περπατούν μόνες τη νύχτα, σε σύγκριση με το 84% των ανδρών, ένα χάσμα 26 μονάδων μεταξύ των φύλων. Εάν η κατάταξη βασιζόταν μόνο στις αντιλήψεις των γυναικών, οι ΗΠΑ θα έπεφταν στην 77η θέση παγκοσμίως.

Φοβούνται να κυκλοφορήσουν μόνες τη νύχτα οι μισές Ελληνίδες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης υπερεκπροσωπημένη μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη «ψαλίδα» στο αίσθημα ασφάλειας μεταξύ των φύλων.

Πέντε από τις δέκα πρώτες χώρες με το μεγαλύτερο έμφυλο χάσμα ασφάλειας (από 26 ποσοστιαίες μονάδες και πάνω) βρίσκονται στην ΕΕ:  Η Ιταλία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ολλανδία.

Στην Ελλάδα σχεδόν η μία στις δύο γυναίκες φοβάται να κυκλοφορήσει μόνη τη νύχτα. Ενώ οι Έλληνες άντρες νιώθουν ασφαλείς στις ίδιες συνθήκες, σε ποσοστό 77%, το ίδιο ισχύει μόνο για το 51% των γυναικών.

Τα παραπάνω κατατάσσουν τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση στην ΕΕ στα επίπεδα ασφάλειας των γυναικών, μετά την Ιταλία – όπου μόλις το 44% των γυναικών νιώθουν ασφαλείς τη νύχτα.

Η Ελλάδα καταγράφει χαμηλότερο σκορ «Νόμου και Τάξης» από την Ουκρανία. Πάνε καλά;

H θέση της Ελλάδας: Μεταξύ Ουκρανίας και Νίγηρα

Η Ελλάδα  σκοράρει χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο στον σύνθετο δείκτη «Νόμου και Τάξης», με 73 στα 100. Μάλλον κάτι δεν πάει  καλά στον τρόπο που μετράνε οι δημοσκόποι, αφού στην Ουκρανία, που βομβαρδίζεται καθημερινά από το 2022, ο δείκτης είναι ελάχιστα υψηλότερος (74 στα 100). Έχουμε το ίδιο σκορ με τον Νίγηρα, που κυβερνάται απο στρατιωτική χούντα και οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους του Σαχέλ σφαγιάζουν αμάχους.  Η μόνη πιθανή ερμηνεία είνα πως όταν κινδυνεύεις από τον πόλεμο, τι να σου κάνει ο φόβος της διάρρηξης ή του πορτοφολά; Γι’αυτό και οι αναλυτές τονίζουν ότι προλκειται για «υποκειμενική αντίληψη» ασφάλειας.  Στο θέμα της νυχτερινής ασφάλειας, η Ελλάδα επίσης σκοράρει κάτω από τον μέσο όρο, με 64% να μη φοβούνται να κυκλοφορήσουν μόνοι – η δεύτερη χειρότερη επίδοση πανευρωπαϊκά μετά την Ιταλία (60%).

Οι ασφαλέστερες περιοχές

Σε Ασία-Ειρηνικό και στη Δυτική Ευρώπη, όπου η αίσθηση ασφάλειας ήταν ήδη από τις υψηλότερες στον κόσμο, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων έθεσαν νέα ρεκόρ ή ισοφάρισαν τα προηγούμενα.

Η μετασοβιετική Ευρασία ξεχωρίζει για τη δραματική βελτίωση που παρουσίασε με την πάροδο του χρόνου. Το 2006, μόνο το 37% των ενηλίκων στην περιοχή δήλωσαν ότι αισθάνονται ασφαλείς. Μέχρι το 2023, το ποσοστό αυτό είχε σχεδόν διπλασιαστεί στο 71%, όπου παρέμεινε σταθερό τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι λιγότερο ασφαλείς περιοχές του πλανήτη

Στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, οι μισοί ενήλικες δήλωσαν ότι αισθάνονται ασφαλείς, σημειώνοντας για πρώτη φορά την επίτευξη αυτού του ορόσημου στην περιοχή. Στην υποσαχάρια Αφρική, το 53% δήλωσε ότι αισθάνεται ασφαλές, από 49% το 2021. Ωστόσο, αυτή η αύξηση αντανακλά περισσότερο μια ανάκαμψη παρά μια σημαντική πρόοδο, επαναφέροντας την περιοχή στο επίπεδο των προηγούμενων ετών.

Παρά τη βελτίωση, η Λατινική Αμερική και η υποσαχάρια Αφρική παραμένουν οι περιοχές όπου οι άνθρωποι αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Και οι δύο περιοχές έχουν επίσης τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών στον κόσμο, σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), υπενθυμίζοντας ότι η ανασφάλεια δεν βασίζεται μόνο στην υποκειμενική αντίληψη, αλλά και σε πραγματικούς κινδύνους που συνδέονται με την εγκληματικότητα, την αδύναμη επιβολή του νόμου και τις περιορισμένες υποδομές.

Πού οι άνθρωποι αισθάνονται λιγότερο και περισσότερο ασφαλείς

Οι χώρες όπου οι κάτοικοι αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά στην υποσαχάρια Αφρική ή τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, ένα μοτίβο που παραμένει σταθερό χρόνο με το χρόνο. Η Μιανμάρ, που αντιμετωπίζει συγκρούσεις και αναταραχές, ήταν η μόνη χώρα εκτός αυτών των δύο περιοχών που βρέθηκε στις 10 τελευταίες θέσεις το 2024.

Στο άλλο άκρο της κατάταξης, τα αραβικά κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Μπαχρέιν), κυριαρχούν στη λίστα των ασφαλέστερων χωρών.  «Οι ισχυροί θεσμοί, η κεντρική διακυβέρνηση και οι συνεχείς επενδύσεις στην δημόσια ασφάλεια έχουν συμβάλει στη διατήρηση της αντίληψης για ασφάλεια σε σταθερά υψηλά επίπεδα», τονίζει η ανάλυση της Gallup. Μια άλλη ανάγνωση θα ήταν ότι στις αυταρχικές μοναρχίες του κόλπου, η ασφάλεια των υπηκόων εξαγοράζεται με τα πετροδολάρια και την υποταγή τους στους ζάπλουτους βασιλείς-εμίρηδες. Εξάλλου πού να κυκλοφορήσουν μόνες οι γυναίκες τη νύχτα σε αυτές τις χώρες, εκτός από περίκλειστα και φρουρούμενα mall ή ξενοδοχειακά συγκροτήματα;

Τα συμπεράσματα των δημοσκόπων

«Με την πρώτη ματιά, η αύξηση του αισθήματος ασφάλειας μπορεί να φαίνεται ασυμβίβαστη με τους συνεχιζόμενους πολέμους στην Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας, τον βίαιο εξτρεμισμό στη ζώνη του Σαχέλ (Μάλι, Νίγηρας κ.α.) και τις αναταραχές σε διάφορα μέρη της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, τα στοιχεία αποκαλύπτουν κάτι βαθύτερο: δείχνουν τη δύναμη των ανθρώπων και την ικανότητά τους να χτίζουν την ασφάλεια από το μηδέν, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες» σημειώνουν οι δημοσκόποι.

Υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης της Gallup με τίτλο «Global Safety Report» (Παγκόσμια Έκθεση για την Ασφάλεια) δείχνουν ότι η πρόοδος είναι δυνατή ακόμη και σε συνθήκες αστάθειας. Παράλληλα υπενθυμίζουν ότι «η πραγματική ασφάλεια απαιτεί κάτι περισσότερο από τη μείωση των ποσοστών εγκληματικότητας. Εξαρτάται από την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τις επενδύσεις στις κοινότητες και τη δέσμευση να διασφαλιστεί ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες αισθάνονται ασφαλείς στην καθημερινή τους ζωή».

