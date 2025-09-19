newspaper
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Κόσμος 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:09

Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Spotlight

Σε μάστιγα έχουν μετατραπεί οι κλοπές αυτοκινήτων σε χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με τις ασφαλιστικές να καταγράφουν εκατομμύρια ευρώ σε ζημίες.

Πλέον υπάρχουν υψηλότερες ζημίες ανά αυτοκίνητο και αυξανόμενες αποζημιώσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Zego δείχνουν ότι οι κλοπές των αυτοκινήτων επιστρέφουν «δριμύτερες». Έπειτα από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες πλέον χτυπούν πιο συχνά εμπορικά μοντέλα και με μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

Στην Ελλάδα σημειώνονται 228 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους – μία κλοπή κάθε τρεις ώρες -, με τις τουριστικές περιοχές και τις μεγάλες πόλεις να είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Γαλλία με 19 κλοπές κάθε ώρα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση από τη Γερμανική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών (GDV), μόνο στη Γερμανία 14.585 πλήρως ασφαλισμένα αυτοκίνητα εκλάπησαν το 2023 – σχεδόν 20% περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ζημίες που κατέγραψε η χώρα το 2023 έφτασαν τα 310 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περί τα 21.400 ευρώ ανά κλοπή.

Τα μοντέλα – στόχοι

Το Βερολίνο παραμένει η γερμανική πόλη με τα περισσότερα περιστατικά, καθώς 4.266 οχήματα κλάπηκαν εκεί το 2023, δηλαδή 46% περισσότερα από ό,τι το 2022. Τα SUV και τα premium μοντέλα είναι οι κύριοι στόχοι, με την Toyota να κυριαρχεί στη λίστα των κλεμμένων μοντέλων μαζί με τα Land Rover και τα Jeep.

Η Γαλλία έχει 248 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Κάθε ημέρα κλέβουν περίπου 451 αυτοκίνητα, αριθμός που ισοδυναμεί με 19 κλοπές ανά ώρα. Ο συνδυασμός οργανωμένων συμμοριών και ευκαιριακών εγκλημάτων καθιστά τη Γαλλία τη χώρα με τον υψηλότερο κίνδυνο για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Στη λίστα ακολουθεί η Ελλάδα με 228 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, ή 63 αυτοκίνητα την ημέρα, ενώ η Ιταλία κατατάσσεται 3η με 227 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Ωστόσο, οι 369 κλοπές που σημειώνονται καθημερινά (15 ανά ώρα) την κατατάσσουν δεύτερη σε απόλυτους αριθμούς, μετά τη Γαλλία.

Η Σουηδία είναι τέταρτη χώρα με 206 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή κατά μέσο όρο 60 ανά ημέρα. Το Λουξεμβούργο συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα με 162 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, ενώ ακολουθούν η Ολλανδία (156 ανά 100.000 κατοίκους), το Ηνωμένο Βασίλειο (142 ανά 100.000) και το Βέλγιο (116 ανά 100.000).

Η Ελβετία και η Φινλανδία ισοβαθμούν στην ένατη θέση, με 108 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, αλλά με σχετικά χαμηλές ημερήσιες κλοπές (26 στην Ελβετία και 17 στη Φινλανδία).

Αυτά τα στοιχεία, που ανήκουν στην έρευνα της βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας, δεν διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα του Γερμανικού Συνδέσμου Ασφαλίσεων. Το σίγουρο είναι ότι οι κλοπές αυτοκινήτων είναι ένα σημαντικό ζήτημα ασφάλειας. Αν και τα στοιχεία διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, πλέον υπάρχουν υψηλότερες ζημίες ανά αυτοκίνητο και αυξανόμενες αποζημιώσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Τράπεζες
UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

Τηλεπικοινωνίες
ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες
«Στο άλλο άκρο» 19.09.25

Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες

Ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διασποράς ανησυχούν για την κατάσταση, καταγράφοντας αυξανόμενα περιστατικά με αντιφρονούντες που επαναπατρίζονται με τη «βοήθεια» αμερικανικών υπηρεσιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6
Η Silent Courier 19.09.25

Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6

Η MI6 εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό με το όνομα Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια στη Βρετανία αλλά και να αντλεί πληροφορίες από Ρώσους πράκτορες

Σύνταξη
Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
Τρεις συνέπειες 19.09.25

Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»

Αντί οι κρατικά υποστηριζόμενες πολιτικές δολοφονίες αντίπαλων ηγετών να γίνονται όλο και πιο σπάνιες, με τον καιρό έγιναν πιο συχνές. Οι συνέπειες όμως θα είναι καταλυτικές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από δύο κατευθύνσεις η προέλαση των IDF στο κέντρο της πόλης της Γάζας – Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι
Αιματοκύλισμα 19.09.25

Από δύο κατευθύνσεις η προέλαση των IDF στο κέντρο της πόλης της Γάζας - Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι

Το Ισραήλ συνεχίζει την αιματηρή του επιχείρηση με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας - Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο για έκτη φορά σε ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Γυρνά την πλάτη στη σύμμαχο Ταϊβάν (προς το παρόν) – Αρνήθηκε να εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια
Κόσμος 19.09.25

Ο Τραμπ γυρνά την πλάτη στη σύμμαχο Ταϊβάν (προς το παρόν) - Δεν εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια - Επικοινωνία με Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει στα κρύα του λουτρού την Ταϊβάν που οι ΗΠΑ εξοπλίζουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια ενισχύοντας τη θέση της απέναντι στην Κίνα

Σύνταξη
Από τη βασιλική τελετουργία στο πολιτικό χάσμα: Τι έδειξε η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο
New York Times 19.09.25

Από τη βασιλική τελετουργία στο πολιτικό χάσμα: Τι έδειξε η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο

Οι New York Times υπογραμμίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε λίγα για να υποδηλώσει ότι η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας είναι μια σχέση αμφίδρομη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γερουσία: Πρωτοφανές – Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Μεταστροφή 19.09.25

Πρωτοφανές - Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στην Γερουσία των ΗΠΑ

Η πρόταση που κατατέθηκε στην αμερικάνικη Γερουσία καταδεικνύει τη μεταστροφή που υπάρχει στις ΗΠΑ λίγο πριν ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συμπληρώσει δύο χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Τηλεοπτικά δίκτυα που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν – Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί
Επιστροφή του Μακαρθισμού; 19.09.25

Τραμπ: «ΜΜΕ που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν» - Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί

Απολύσεις, «μαύρο» σε εκπομπές και μηνύσεις σε ΜΜΕ που στέκονται κριτικά απέναντι στον Τραμπ συνθέτουν το σκηνικό στις ΗΠΑ που κάποιοι έχουν αρχίσει να παρομοιάζουν με την εποχή του Μακαρθισμού

Σύνταξη
Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας
Κόσμος 19.09.25

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο καθημερινός απολογισμός από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ εκτοξεύει νέες απειλές

Σύνταξη
Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα
H δεξιά πτέρυγα 19.09.25

Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα

«Οι δεξιοί θέλουν ο Τσάρλι Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική», αναφέρει η καθηγήτρια σε δήλωση της στο ARTnews.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση
Bloomberg 19.09.25

Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση

Δημοσιονομικά προβλήματα, μεταναστευτικό, πολιτική αστάθεια, αλλά και αδύναμες κυβερνήσεις δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα στην Ευρώπη. Και οι κίνδυνοι είναι πολλοί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία και Ισπανία αναζητούν λύση για το ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF ως το τέλος του 2025
«Δεν προχωράμε» 19.09.25

Γερμανία και Ισπανία επιθυμούν λύση για το ευρωπαϊκό αεροσκάφος του μέλλοντος

«Δεν προχωράμε στο σχέδιο» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος του μέλλοντος (SCAF), συμφωνούν Μερτς και Σάντσεθ, αναζητώντας «αμφότεροι λύση το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας
Σειρά επαφών 19.09.25

Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής Βουλής εκλέγεται στη Λουιζιάνα, που διαθέτει σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία - Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους

Σύνταξη
Who needs a bed?
Relationsex 19.09.25

Who needs a bed?

Σας ρωτήσαμε, μας απαντήσατε και τώρα σας παρουσιάζουμε ιστορίες που μυρίζουν θάλασσα, λουσμένες με ήλιο και φεγγάρι.

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
Μαρία Αντουανέτα: Πουφ, φορέματα και επανάσταση – Η βασίλισσα που συνεχίζει να… κυριαρχεί στη μόδα
Μια έκθεση σταθμός 19.09.25

Πουφ, φορέματα και επανάσταση: Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα συνεχίζει να... κυριαρχεί στη μόδα

Η έκθεση «Marie Antoinette Style» θα παρουσιάσει σπάνια προσωπικά αντικείμενα της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας, ενώ παράλληλα θα εξερευνήσει τη διαχρονική επιρροή της στους σύγχρονους σχεδιαστές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Greek Coffee Prices Soar to 45-year High
English edition 19.09.25

Greek Coffee Prices Soar to 45-year High

Greek consumers are facing steep price hikes in their daily cup of coffee, with costs rising nearly 19% in the past year and futures hitting levels not seen in almost half a century. Experts warn the trend is unlikely to ease any time soon

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»
Μπάσκετ 19.09.25

Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»

Για την επικαιρότητα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, μίλησε ο τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, από την Αυστραλία όπου διεξάγεται το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τι είπε για την προετοιμασία, τη σεζόν που ξεκινά, το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα αλλά και την Εθνική Τουρκίας.

Σύνταξη
Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες
«Στο άλλο άκρο» 19.09.25

Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες

Ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διασποράς ανησυχούν για την κατάσταση, καταγράφοντας αυξανόμενα περιστατικά με αντιφρονούντες που επαναπατρίζονται με τη «βοήθεια» αμερικανικών υπηρεσιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μασάζ Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές και φροντιστήριο για τα μέτρα της ΔΕΘ
Η ομιλία στην ΚΟ 19.09.25

Μασάζ Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές και φροντιστήριο για τα μέτρα της ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε ξανά τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, επιχειρώντας να δώσει επιχειρήματα στους βουλευτές της ΝΔ για να τα μεταφέρουν στις περιφέρειές τους

Σύνταξη
Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Champions League 19.09.25

Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως το ματς κόντρα στην Παρί για τη 2η αγωνιστική του Champions League θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ και όλα δείχνουν πως εκεί θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό, αφού η UEFA δεν επιτρέπει αλλαγή έδρας μέσα στην ίδια σεζόν…

Σύνταξη
Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός
Θλίψη 19.09.25

Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός

«Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις» αναφέρει ο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»
Πολιτική 19.09.25

Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»

O κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «ανορθολογικό και αποπροσανατολιστικό» αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική, κάνοντας λόγο για «το επόμενο βήμα της συγκάλυψης και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης
Δείτε αναλυτικά 19.09.25

Επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης κατέθεσε ο Κουτσούμπας

«Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση για να σταματήσει η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ», ρωτά, ανάμεσα, σε άλλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Βρετανία: Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6
Η Silent Courier 19.09.25

Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6

Η MI6 εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό με το όνομα Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια στη Βρετανία αλλά και να αντλεί πληροφορίες από Ρώσους πράκτορες

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»
Τζόγος 19.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε την τολμηρή του απόφαση να αποσυρθεί για 20 μήνες από την υποκριτική και να πει όχι σε προτάσεις εκατομμυρίων. Με ποιο τίμημα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ύπνος: Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητά του – Νέα έρευνα
Ανησυχητικά ευρήματα 19.09.25

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει και την ποιότητα του ύπνου μας - Νέα έρευνα

«Οι τρέχουσες πολιτικές για τον καθαρό αέρα εστιάζουν κυρίως στις εξωτερικές πηγές, αλλά τα ευρήματά μας καθιστούν σαφές ότι η ατζέντα πρέπει να επεκταθεί», δήλωσε ο επικεφαλής καθηγηγής της έρευνας

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία – Οι εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν
Κριτήρια και προϋποθέσεις 19.09.25

Οι τελευταίες εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν για να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα είναι ετήσια και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου - Η τροποποιητική δήλωση για τον κωδικό 081

Σύνταξη
Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
Τρεις συνέπειες 19.09.25

Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»

Αντί οι κρατικά υποστηριζόμενες πολιτικές δολοφονίες αντίπαλων ηγετών να γίνονται όλο και πιο σπάνιες, με τον καιρό έγιναν πιο συχνές. Οι συνέπειες όμως θα είναι καταλυτικές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
