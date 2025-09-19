Σε μάστιγα έχουν μετατραπεί οι κλοπές αυτοκινήτων σε χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με τις ασφαλιστικές να καταγράφουν εκατομμύρια ευρώ σε ζημίες.

Πλέον υπάρχουν υψηλότερες ζημίες ανά αυτοκίνητο και αυξανόμενες αποζημιώσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Zego δείχνουν ότι οι κλοπές των αυτοκινήτων επιστρέφουν «δριμύτερες». Έπειτα από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες πλέον χτυπούν πιο συχνά εμπορικά μοντέλα και με μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

Στην Ελλάδα σημειώνονται 228 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους – μία κλοπή κάθε τρεις ώρες -, με τις τουριστικές περιοχές και τις μεγάλες πόλεις να είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Γαλλία με 19 κλοπές κάθε ώρα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση από τη Γερμανική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών (GDV), μόνο στη Γερμανία 14.585 πλήρως ασφαλισμένα αυτοκίνητα εκλάπησαν το 2023 – σχεδόν 20% περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ζημίες που κατέγραψε η χώρα το 2023 έφτασαν τα 310 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περί τα 21.400 ευρώ ανά κλοπή.

Τα μοντέλα – στόχοι

Το Βερολίνο παραμένει η γερμανική πόλη με τα περισσότερα περιστατικά, καθώς 4.266 οχήματα κλάπηκαν εκεί το 2023, δηλαδή 46% περισσότερα από ό,τι το 2022. Τα SUV και τα premium μοντέλα είναι οι κύριοι στόχοι, με την Toyota να κυριαρχεί στη λίστα των κλεμμένων μοντέλων μαζί με τα Land Rover και τα Jeep.

Η Γαλλία έχει 248 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Κάθε ημέρα κλέβουν περίπου 451 αυτοκίνητα, αριθμός που ισοδυναμεί με 19 κλοπές ανά ώρα. Ο συνδυασμός οργανωμένων συμμοριών και ευκαιριακών εγκλημάτων καθιστά τη Γαλλία τη χώρα με τον υψηλότερο κίνδυνο για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Στη λίστα ακολουθεί η Ελλάδα με 228 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, ή 63 αυτοκίνητα την ημέρα, ενώ η Ιταλία κατατάσσεται 3η με 227 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Ωστόσο, οι 369 κλοπές που σημειώνονται καθημερινά (15 ανά ώρα) την κατατάσσουν δεύτερη σε απόλυτους αριθμούς, μετά τη Γαλλία.

Η Σουηδία είναι τέταρτη χώρα με 206 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή κατά μέσο όρο 60 ανά ημέρα. Το Λουξεμβούργο συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα με 162 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, ενώ ακολουθούν η Ολλανδία (156 ανά 100.000 κατοίκους), το Ηνωμένο Βασίλειο (142 ανά 100.000) και το Βέλγιο (116 ανά 100.000).

Η Ελβετία και η Φινλανδία ισοβαθμούν στην ένατη θέση, με 108 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, αλλά με σχετικά χαμηλές ημερήσιες κλοπές (26 στην Ελβετία και 17 στη Φινλανδία).

Αυτά τα στοιχεία, που ανήκουν στην έρευνα της βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας, δεν διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα του Γερμανικού Συνδέσμου Ασφαλίσεων. Το σίγουρο είναι ότι οι κλοπές αυτοκινήτων είναι ένα σημαντικό ζήτημα ασφάλειας. Αν και τα στοιχεία διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, πλέον υπάρχουν υψηλότερες ζημίες ανά αυτοκίνητο και αυξανόμενες αποζημιώσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες.