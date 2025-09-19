Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

«Ένα βήμα πίσω για τα δικαιώματα και την ισότιμη πρόσβαση των συμπολιτών μας με αναπηρίες» χαρακτηρίζει η τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής & Πρόνοιας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου, την «πρόσφατη απόφαση της Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ν. Ηρακλείου, η οποία αποκλείει κοινωνική λειτουργό, επιτυχούσα στην προκήρυξη 6Κ/2024 του ΑΣΕΠ για θέσεις που αφορούν αποκλειστικά άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, ακριβώς επειδή είναι άτομο με αναπηρία».

Όπως αναφέρει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «η απόφαση αποκλεισμού, που επικαλείται τη δυσκολία εκτέλεσης ‘επιτόπιων ελέγχων και επισκέψεων’ αναδεικνύει με το χειρότερο τρόπο τον αποκλεισμό και τις στρεβλώσεις που βιώνουν οι συμπολίτες μας με αναπηρίες και θίγει τα δικαιώματα των ΑμεΑ».

Και τονίζει χαρακτηριστικά ότι «πρόκειται για απόφαση παράδοξη – καθώς αποκλείει μια κοινωνική λειτουργό με αναπηρία, ενώ είναι επιτυχούσα στην προκήρυξη που προϋπέθετε αναπηρία άνω του 50%», σχολιάζοντας πως η απόφαση αυτή «δεν πλήττει μόνο την ίδια την επιτυχούσα αλλά και χιλιάδες συμπολίτες μας με αναπηρία, καθώς στέλνει λάθος μήνυμα σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες που δικαιούνται τα ΑμεΑ».

«Η πραγματικότητα διαψεύδει τον πρωθυπουργό»

Η Κατερίνα Νοτοπούλου υπογραμμίζει, μάλιστα, πως «την ώρα που ο ίδιος ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι ‘η στήριξη των ΑμεΑ αποτελεί προτεραιότητα’ για την κυβέρνησή του, η ίδια η πραγματικότητα τον διαψεύδει», καθώς «στην Ελλάδα του 2025, η προσβασιμότητα παραμένει ζητούμενο αντί για αυτονόητο δικαίωμα».

«Κάθε σκαλοπάτι χωρίς ράμπα, κάθε δημόσιο κτίριο που αποκλείει τους πολίτες με αναπηρία αποτελεί απόδειξη ότι οι συμπολίτες μας με αναπηρίες δεν χρειάζονται ‘ευεργετικές’ διατάξεις και νόμους που δεν εφαρμόζονται, αλλά πραγματική ισότητα και ίσες ευκαιρίες. Χρειάζεται ένα περιβάλλον που να σέβεται την αξιοπρέπειά τους και τις δυνατότητές τους», επισημαίνει η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική ένταξης – Χρειάζεται πραγματική στήριξη»

Τονίζει ότι «απαιτείται άμεσα: Θεσμοθέτηση προγράμματος ελέγχου προσβασιμότητας σε όλες τις δημόσιες διαδικασίες και κτίρια. Υλοποίηση έργων προσβασιμότητας, ώστε κανένα άτομο με αναπηρία να μην αποκλείεται από εργασία, εκπαίδευση ή δημόσιες και άλλες υπηρεσίες υπηρεσίες».

Παράλληλα, σημειώνει πως «οι ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης των συμπολιτών μας με αναπηρία δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνιακή διαχείριση από το Μέγαρο Μαξίμου», προσθέτοντας ότι, «δυστυχώς, παρά τις δηλώσεις και τις δεσμεύσεις της σημερινής κυβέρνησης, η αναπηρία στην Ελλάδα σημαίνει οικονομική επιβάρυνση, αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση».

«Απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική ένταξης, με επενδύσεις στην πρόνοια, στην εκπαίδευση, στην εργασία και στις δομές υποστήριξης. Χρειάζεται πραγματική στήριξη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για μια κοινωνία δίκαιη και συμπεριληπτική, όπου η αναπηρία δεν θα σημαίνει αποκλεισμό, αλλά ισότιμη συμμετοχή και ευκαιρίες για όλους και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε», αναφέρει καταληκτικά η Κατερίνα Νοτοπούλου.