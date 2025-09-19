Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Έρευνα: Αυτές είναι οι τροφές «ασπίδα» του οργανισμού μας
Διατροφή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Έρευνα: Αυτές είναι οι τροφές «ασπίδα» του οργανισμού μας

Οι τροφές που καταναλώνουμε σήμερα μπορεί να επηρεάζουν τον αριθμό των χρόνιων ασθενειών στο μέλλον.

Σύνταξη
Η υγιεινή διατροφή μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από το να διατηρεί το βάρος μας υπό έλεγχο. Ορισμένες τροφές μπορεί να επιβραδύνουν τη συσσώρευση χρόνιων ασθενειών σε ηλικιωμένους ενήλικες, ενώ οι φλεγμονώδεις διατροφές φαίνεται να την επιταχύνουν, σύμφωνα με νέα μελέτη του Karolinska Institutet που δημοσιεύθηκε στο Nature Aging.

Η γήρανση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών, ιδίως καρδιαγγειακών και νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Οι ερευνητές μελέτησαν πώς τέσσερα διαφορετικά διατροφικά πρότυπα επηρεάζουν τη συσσώρευση χρόνιων παθήσεων σε ηλικιωμένους ενήλικες. Τρεις από τις δίαιτες που μελετήθηκαν ήταν υγιεινές και εστίαζαν στην κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, δημητριακών ολικής αλέσεως, ξηρών καρπών, όσπριων, ακόρεστων λιπαρών και στη μείωση της κατανάλωσης γλυκών, κόκκινου κρέατος και επεξεργασμένου κρέατος.

Η τέταρτη δίαιτα, ωστόσο (φλεγμονώδης διατροφή), εστίαζε στο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας, τα υπέρ-επεξεργασμένα τρόφιμα και ροφήματα, με χαμηλότερη κατανάλωση λαχανικών, τσαγιού και καφέ.

Τροφές VS πολυνοσηρότητας

Πάνω από 2.400 ηλικιωμένοι στη Σουηδία παρακολουθήθηκαν για 15 χρόνια. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι όσοι ακολουθούσαν μια πιο υγιεινή διατροφή παρουσίαζαν βραδύτερη εξέλιξη χρόνιων παθήσεων. Αυτό ίσχυε για τις καρδιαγγειακές παθήσεις και την άνοια, αλλά όχι για τις παθήσεις που σχετίζονται με τους μυς και τα οστά. Αντίθετα, όσοι ακολουθούσαν την φλεγμονώδη διατροφή παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων.

Η διατροφική πρόσληψη προσδιορίστηκε μέσω ερωτηματολογίων συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και υπολογίστηκε η τήρηση τεσσάρων διατροφικών προτύπων:

  • MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, Μεσογειακή-DASH Παρέμβαση για την Καθυστέρηση της Νευροεκφυλιστικής Νόσου): Μια διατροφή σχεδιασμένη για να προάγει την εύρυθμη λειτουργία του εγκεφάλου και τη μείωση του κινδύνου άνοιας.
  • AHEI (Alternative Healthy Eating Index, Εναλλακτικός Δείκτης Υγιεινή Διατροφής): Αξιολογεί την τήρηση των διατροφικών οδηγιών που μειώνουν τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων γενικά.
  • AMED (Alternative Mediterranean Diet, Εναλλακτική Μεσογειακή Διατροφή): Μια τροποποιημένη εκδοχή της μεσογειακής διατροφής προσαρμοσμένη στις δυτικές διατροφικές συνήθειες.
  • EDII (Empirical Dietary Inflammatory Index, Εμπειρικός Δείκτης Φλεγμονής της Διατροφής): Εκτιμά τους φλεγμονώδεις κινδύνους μιας διατροφής.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν πόσο σημαντική μπορεί είναι η επίδραση της διατροφής στην εμφάνιση πολυνοσηρότητας σε γηράσκοντες πληθυσμούς», λέει ο συνεπικεφαλής συγγραφέας Adrián Carballo-Casla, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Aging Research Centre, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society του Karolinska Institutet.

Το επόμενο βήμα στην έρευνά τους είναι να προσδιορίσουν τις διατροφικές συστάσεις που μπορεί να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη μακροζωία και τις ομάδες ηλικιωμένων που μπορεί να επωφεληθούν περισσότερο από αυτές, με βάση την ηλικία, το φύλο, το ψυχοκοινωνικό υπόβαθρο και τις χρόνιες παθήσεις τους.

* Πηγή: Vita

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας
Κόσμος 19.09.25

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο καθημερινός απολογισμός από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ εκτοξεύει νέες απειλές

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»
«Διαφθορά και διαπλοκή» 19.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»

Τα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κυβερνητικές «μεθοδεύσεις» στην εξεταστική, με στόχο τη «συγκάλυψη» άλλου ενός «γαλάζιου» σκανδάλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα
H δεξιά πτέρυγα 19.09.25

Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα

«Οι δεξιοί θέλουν ο Τσάρλι Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική», αναφέρει η καθηγήτρια σε δήλωση της στο ARTnews.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι
Culture Live 19.09.25

Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι

Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Γκαμπριέλε Στέτσερ στις Άλπεις αναδεικνύει το έργο μιας γυναίκας που, μέσα από τη φωτογραφία, μετέτρεψε την προσωπική της αντίσταση σε καλλιτεχνική κληρονομιά

Σύνταξη
Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση
Bloomberg 19.09.25

Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση

Δημοσιονομικά προβλήματα, μεταναστευτικό, πολιτική αστάθεια, αλλά και αδύναμες κυβερνήσεις δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα στην Ευρώπη. Και οι κίνδυνοι είναι πολλοί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μάγδα Φύσσα: «Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί…»
Ελλάδα 19.09.25

«Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί...» - Η Μάγδα Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, γνωστού και ως Killah P, η μητέρα του μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη Χρυσή Αυγή, την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου και τη συνέχιση του αγώνα

Βασίλης Τσουκαλάς
Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική

«Αν θες έναν πρωθυπουργό, κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις όλους τους πρωθυπουργούς» ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφορικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης να κληθεί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο «με επικίνδυνες συνέπειες» για την αγορά του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας
«Επικίνδυνες συνέπειες» 19.09.25

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο για την αγορά του ισραηλινού Barak ΜΧ

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας που φέρεται να έχει φτάσει στην Κύπρο προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, η οποία «παρακολουθεί με προσοχή» και απειλεί με «επικίνδυνες συνέπειες».

Σύνταξη
Γερμανία και Ισπανία αναζητούν λύση για το ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF ως το τέλος του 2025
«Δεν προχωράμε» 19.09.25

Γερμανία και Ισπανία επιθυμούν λύση για το ευρωπαϊκό αεροσκάφος του μέλλοντος

«Δεν προχωράμε στο σχέδιο» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος του μέλλοντος (SCAF), συμφωνούν Μερτς και Σάντσεθ, αναζητώντας «αμφότεροι λύση το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τριμερής 19.09.25

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
