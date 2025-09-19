Έρευνα: Αυτές είναι οι τροφές «ασπίδα» του οργανισμού μας

Η υγιεινή διατροφή μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από το να διατηρεί το βάρος μας υπό έλεγχο. Ορισμένες τροφές μπορεί να επιβραδύνουν τη συσσώρευση χρόνιων ασθενειών σε ηλικιωμένους ενήλικες, ενώ οι φλεγμονώδεις διατροφές φαίνεται να την επιταχύνουν, σύμφωνα με νέα μελέτη του Karolinska Institutet που δημοσιεύθηκε στο Nature Aging.

Η γήρανση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών, ιδίως καρδιαγγειακών και νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Οι ερευνητές μελέτησαν πώς τέσσερα διαφορετικά διατροφικά πρότυπα επηρεάζουν τη συσσώρευση χρόνιων παθήσεων σε ηλικιωμένους ενήλικες. Τρεις από τις δίαιτες που μελετήθηκαν ήταν υγιεινές και εστίαζαν στην κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, δημητριακών ολικής αλέσεως, ξηρών καρπών, όσπριων, ακόρεστων λιπαρών και στη μείωση της κατανάλωσης γλυκών, κόκκινου κρέατος και επεξεργασμένου κρέατος.

Η τέταρτη δίαιτα, ωστόσο (φλεγμονώδης διατροφή), εστίαζε στο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας, τα υπέρ-επεξεργασμένα τρόφιμα και ροφήματα, με χαμηλότερη κατανάλωση λαχανικών, τσαγιού και καφέ.

Τροφές VS πολυνοσηρότητας

Πάνω από 2.400 ηλικιωμένοι στη Σουηδία παρακολουθήθηκαν για 15 χρόνια. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι όσοι ακολουθούσαν μια πιο υγιεινή διατροφή παρουσίαζαν βραδύτερη εξέλιξη χρόνιων παθήσεων. Αυτό ίσχυε για τις καρδιαγγειακές παθήσεις και την άνοια, αλλά όχι για τις παθήσεις που σχετίζονται με τους μυς και τα οστά. Αντίθετα, όσοι ακολουθούσαν την φλεγμονώδη διατροφή παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων.

Η διατροφική πρόσληψη προσδιορίστηκε μέσω ερωτηματολογίων συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και υπολογίστηκε η τήρηση τεσσάρων διατροφικών προτύπων:

MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, Μεσογειακή-DASH Παρέμβαση για την Καθυστέρηση της Νευροεκφυλιστικής Νόσου): Μια διατροφή σχεδιασμένη για να προάγει την εύρυθμη λειτουργία του εγκεφάλου και τη μείωση του κινδύνου άνοιας.

AHEI (Alternative Healthy Eating Index, Εναλλακτικός Δείκτης Υγιεινή Διατροφής): Αξιολογεί την τήρηση των διατροφικών οδηγιών που μειώνουν τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων γενικά.

AMED (Alternative Mediterranean Diet, Εναλλακτική Μεσογειακή Διατροφή): Μια τροποποιημένη εκδοχή της μεσογειακής διατροφής προσαρμοσμένη στις δυτικές διατροφικές συνήθειες.

EDII (Empirical Dietary Inflammatory Index, Εμπειρικός Δείκτης Φλεγμονής της Διατροφής): Εκτιμά τους φλεγμονώδεις κινδύνους μιας διατροφής.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν πόσο σημαντική μπορεί είναι η επίδραση της διατροφής στην εμφάνιση πολυνοσηρότητας σε γηράσκοντες πληθυσμούς», λέει ο συνεπικεφαλής συγγραφέας Adrián Carballo-Casla, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Aging Research Centre, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society του Karolinska Institutet.

Το επόμενο βήμα στην έρευνά τους είναι να προσδιορίσουν τις διατροφικές συστάσεις που μπορεί να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη μακροζωία και τις ομάδες ηλικιωμένων που μπορεί να επωφεληθούν περισσότερο από αυτές, με βάση την ηλικία, το φύλο, το ψυχοκοινωνικό υπόβαθρο και τις χρόνιες παθήσεις τους.

* Πηγή: Vita