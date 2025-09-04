Ένοχες απολαύσεις: Οι τροφές που δεν κάνουν τόσο κακό όσο πιστεύουμε

Τα φλαβονοειδή, ενώσεις που βρίσκονται σε φυτικές τροφές και έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, είναι το «μυστικό» που κάνει ορισμένες… ένοχες απολαύσεις, ωφέλιμες για την υγεία.

Τα αντιοξειδωτικά περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις επιβλαβών περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, ενώ τα αντιφλεγμονώδη, μειώνουν τη φλεγμονή σε όλο το σώμα, η οποία σχετίζεται με την παχυσαρκία, τις καρδιοπάθειες, την αρθρίτιδα και άλλες χρόνιες παθήσεις.

Κι ενώ όλα τα παραπάνω είναι ήδη γνωστά, μια νέα πρωτοποριακή μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η λήψη μιας ποικιλίας φλαβονοειδών από διαφορετικά τρόφιμα είναι πιο αποτελεσματική από την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων από μία μόνο πηγή και θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου κατά 14%.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δεδομένα από τη βιοτράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου, μια μεγάλη μελέτη πληθυσμού που καταγράφει βιολογικά δεδομένα ανά τα έτη. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο διατροφής (Oxford WebQ) διάρκειας 24 ωρών έως πέντε φορές μέσα σε διάστημα τριών ετών.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνέκριναν αυτά τα δεδομένα με τις ημερομηνίες και τα αίτια των θανάτων και των νοσηλειών των συμμετεχόντων για να καθορίσουν τη σχέση μεταξύ της διατροφής τους και της υγείας τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν τη μεγαλύτερη ποικιλία φλαβονοειδών (επιπλέον 6,7 τύπων φλαβονοειδών) ανά ημέρα, είχαν 14% χαμηλότερο κίνδυνο συνολικής θνησιμότητας και 10% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Είχαν επίσης 20% μειωμένο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 και 8% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου σε σχέση με εκείνους που κατανάλωναν μικρότερη ποικιλία.

Τρόφιμα που μας κάνουν καλό: Η ποσότητα παραμένει σημαντική

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη που κατανάλωναν περίπου 500mg φλαβονοειδών την ημέρα είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο συνολικής θνησιμότητας, μια ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου δύο φλιτζάνια τσάι.

Η μαύρη σοκολάτα και το κόκκινο κρασί είναι μόνο δύο παραδείγματα «ένοχων απολαύσεων» με υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβονοειδή, οι οποίες μπορούν να αποτελούν μέρος μιας υγιεινής διατροφής αλλά θα πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο και σε συνδυασμό με άλλες τροφές και ροφήματα πλούσια σε φλαβονοειδή, όπως το τσάι, τα μήλα, τα μούρα, τα πορτοκάλια και τα σταφύλια.

Η Καθηγήτρια Aedín Cassidy, συν-συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι απλές και εφικτές διατροφικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα το να πίνουμε λίγο περισσότερο τσάι και να καταναλώνουμε περισσότερα μούρα και μήλα, μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της ποικιλίας και της κατανάλωσης τροφών πλούσιων σε φλαβονοειδή και ενδεχομένως να βελτιώσουν την υγεία μακροπρόθεσμα».

Συνδύασε τα φλαβονοειδή με…

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C αυξάνει τη σταθερότητα και τη βιοδιαθεσιμότητα των φλαβονοειδών.

Δοκίμασε:

Εσπεριδοειδή (πορτοκάλι, λεμόνι, γκρέιπφρουτ) + Πράσινο τσάι

Φράουλες + μαύρη σοκολάτα

Σπανάκι + πιπεριές

«Καλά» λιπαρά

Τα φλαβονοειδή είναι λιποδιαλυτά, που σημαίνει ότι απορροφώνται καλύτερα όταν καταναλώνονται με υγιή λίπης. Αυτό βελτιώνει την απορρόφηση στον οργανισμό, ειδικά για τα καροτενοειδή και τις φλαβονόλες.

Δοκίμασε:

Αβοκάντο + ντομάτα

Ξηροί καρποί + μούρα

Ελαιόλαδο + σκούρα πράσινα λαχανικά

Πρεβιοτικά και προβιοτικά

Τα προβιοτικά ενισχύουν την εντερική μικροχλωρίδα, η οποία βοηθά στη διάσπαση & απορρόφηση των φλαβονοειδών.

Τα πρεβιοτικά (τροφές που τρέφουν τα καλά βακτήρια) βελτιώνουν την πέψη & αφομοίωση των φλαβονοειδών.

Δοκίμασε:

Μπανάνα + γιαούρτι

Καρύδια + κεφίρ

* Πηγή: Vita