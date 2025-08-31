Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Οι τροφές που μας φέρνουν ύπνο μέσα στην ημέρα
Υπνηλία 31 Αυγούστου 2025 | 08:20

Οι τροφές που μας φέρνουν ύπνο μέσα στην ημέρα

Όπως έδειξε νέα έρευνα, υπάρχουν τροφές που μπορούν να μας στείλουν στο κρεβάτι για ύπνο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Spotlight

Η υπνηλία ή το αίσθημα της συνεχούς κούρασης κατά τη διάρκεια της ημέρας, που μερικές φορές μπορεί να καταστρέφει την παραγωγικότητά μας, δεν προκαλείται μόνο από τον κακό ύπνο τη νύχτα ή από θέματα υγείας. Οι τροφές που καταναλώνουμε μέσα στην ημέρα μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διάθεση και την ενεργητικότητά μας.

Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι ορισμένα δημοφιλή τρόφιμα, τα οποία είναι πλούσια σε τυραμίνη, αλάτι, ζάχαρη και λιπαρά, ενδέχεται να προκαλέσουν ή να εντείνουν την υπνηλία. Πιο συγκεκριμένα:

Ώριμα τυριά και καπνιστά κρέατα στη διατροφή

Η τυραμίνη, μία ουσία που βρίσκουμε σε τρόφιμα όπως το ώριμο τυρί (τσένταρ, φέτα, παρμεζάνα) και τα επεξεργασμένα κρέατα (σαλάμι, μπέικον, λουκάνικα), έχει συσχετιστεί με την αύξηση των επιπέδων της ορμόνης του στρες, κορτιζόλης, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αίσθηση κόπωσης και υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αλμυρά και τουρσί φρούτα και λαχανικά

Τρόφιμα όπως το τουρσί, τα αλμυρά και τα αποξηραμένα φρούτα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία του νερού στο σώμα και να προκαλέσει αφυδάτωση. Η αφυδάτωση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ενέργεια και την ικανότητα του σώματος να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της ημέρας. Η κατανάλωση αλμυρών τροφίμων λοιπόν ενδέχεται να προκαλέσει μια αίσθηση κούρασης και ατονίας.

Ζάχαρη και επεξεργασμένοι υδατάνθρακες

Όταν καταναλώνουμε τροφές πλούσιες σε ζάχαρη ή επεξεργασμένους υδατάνθρακες (όπως γλυκά, μπισκότα, λευκό ψωμί και ζυμαρικά), τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα μας αυξάνονται απότομα. Ωστόσο, αυτή η αύξηση συνοδεύεται από απότομη πτώση της γλυκόζης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα κούρασης και υπνηλίας. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτές οι «διακυμάνσεις» του σακχάρου στο αίμα μπορεί να επιδεινώσουν την υπνηλία και να δημιουργήσουν αίσθημα αδυναμίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αλκοόλ και καφεΐνη

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή καφεΐνης μπορεί επίσης να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου και να προκαλέσει υπνηλία την επόμενη μέρα. Το αλκοόλ προκαλεί προσωρινή αίσθηση χαλάρωσης, αλλά υπονομεύει την ποιότητα του ύπνου. Έτσι, ξυπνάμε πιο κουρασμένοι. Η καφεΐνη μπορεί να φαίνεται σαν μία άμεση λύση για την κόπωση, αλλά όταν καταναλώνεται σε υπερβολικές ποσότητες ή αργά το απόγευμα, μπορεί επίσης να επηρεάσει τη φυσική ανάγκη για ύπνο και να προκαλέσει δυσκολίες στην ποιότητά του.

Διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά

Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κορεσμένα και τρανς λιπαρά (όπως τηγανητά φαγητά, fast food κ.λπ.) μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα κόπωσης. Τα λιπαρά αυτά επιβραδύνουν την πέψη, με αποτέλεσμα το σώμα να αναγκάζεται να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια για να τα επεξεργαστεί. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αίσθηση ατονίας, κάτι που εντείνει την υπνηλία.

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την υπνηλία μέσω της διατροφής;

Ορισμένες στρατηγικές περιλαμβάνουν:

  • Κατανάλωση περισσότερου νερού: Η αφυδάτωση είναι, όπως αναφέρθηκε, μια από τις βασικές αιτίες υπνηλίας. Η κατανάλωση αρκετού νερού μπορεί επομένως να βοηθήσει στη διατήρηση της ενέργειας και να αποτρέψει την αίσθηση κούρασης.
  • Επιλογή ολόκληρων τροφών: Τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ολικής άλεσης υδατάνθρακες και τα άπαχα πρωτεϊνικά τρόφιμα είναι καλές επιλογές για την πρόληψη της υπνηλίας. Αυτά τα τρόφιμα βοηθούν στη σταθεροποίηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα, αποτρέποντας τις απότομες αυξομειώσεις της ενέργειας.
  • Μικρά και συχνά γεύματα: Η κατανάλωση μικρών, θρεπτικών γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της υπνηλίας, αποτρέποντας την υπερφόρτωση του πεπτικού συστήματος.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
 Ακίνητα: «Χορός» δισεκατομμυρίων στο ελληνικό real estate – Η κίνηση της ΙΟΝ

 Ακίνητα: «Χορός» δισεκατομμυρίων στο ελληνικό real estate – Η κίνηση της ΙΟΝ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Ποια μέτρα «κλειδώνουν»

89η ΔΕΘ: Ποια μέτρα «κλειδώνουν»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Cooking
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
Δύο συνταγές για brunch
Cooking 27.08.25

Δύο συνταγές για brunch

Επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, ακολουθούν δύο συνταγές για brunch.

Σύνταξη
Δύο συνταγές για γεμιστά
Cooking 23.08.25

Δύο συνταγές για γεμιστά

Μια παραδοσιακή και μια... εναλλακτική, αυτές οι συνταγές είναι ότι πρέπει για το καλοκαίρι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 το Σάββατο και την Κυριακή, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θέλουν να συνεχίσουν και αυτοί με το απόλυτο στη Super League, κόντρα σε Αστέρα και Ατρόμητο, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα κλείνει η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα απέναντι στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Στόλος της Ελευθερίας: Ξεκινά σήμερα με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία»
Η συμμετοχή της Ελλάδας 31.08.25

Ξεκινά σήμερα ο στόλος της ελπίδας με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία» - Πότε θα φτάσει

Η ανθρωπιστική αυτή αποστολή στη Γάζα είναι μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία. Απροσδιόριστος αριθμός πλοίων αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τη Βαρκελώνη

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» – Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας
Ο στόχος των κινητοποιήσεων 31.08.25

«Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» - Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ

Πολλές μεγάλες και μικρές εργατικές οργανώσεις συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στις ΗΠΑ - Συγκέντρωση και έξω από τον Πύργο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)

Ο Μεχντί Ταρέμι έφτασε στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τροχαίο: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στη λεωφόρο Ποσειδώνος
Τροχαίο 31.08.25

Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου όταν η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τη λεωφόρο Ποσειδώνος από σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει την επιστολική ψήφο – Θα κάνει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας του εκλογέα
Νέο μέτρο 31.08.25

Θέλει να περιορίσει την επιστολική ψήφο ο Τραμπ - Θα κάνει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας του εκλογέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί εδώ και καιρό το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ και επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης νοθείας

Σύνταξη
Cardi B: Από τη δικαστική αίθουσα στα viral memes
Viral 31.08.25

Cardi B: Από τη δικαστική αίθουσα στα viral memes

Η δίκη των 24 εκατ. δολαρίων της Cardi B με την πρώην φρουρό ασφαλείας μετατράπηκε σε καταιγισμό viral στιγμών, με περούκες, ατάκες και αυθόρμητες αντιδράσεις που έγιναν memes

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Ένα chatbot μάς αλλάζει γνώμη μέσα σε 10 λεπτά
Τεχνητή νοημοσύνη 31.08.25

Ένα chatbot μάς αλλάζει γνώμη μέσα σε 10 λεπτά

Πληθαίνουν τα πειράματα και οι έρευνες που δείχνουν ότι τα προηγμένα μοντέλα chatbot μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τις πολιτικές απόψεις των ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Γιατί ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη υπονομεύει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;
Στο παρασκήνιο 31.08.25

Γιατί ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη υπονομεύει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να θεωρούν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Πραξικόπημα» και στη δημόσια υγεία
Ντόναλντ Τραμπ 31.08.25

«Πραξικόπημα» και στη δημόσια υγεία

Ντόμινο παραιτήσεων κορυφαίων αξιωματούχων των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων μετά την «καρατόμηση» της επικεφαλής τους, Σούζαν Μονάρεζ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τουρισμός: Το ελληνικό καλοκαίρι γίνεται «μακρύτερο»
Καλά σημάδια 31.08.25

Το ελληνικό καλοκαίρι γίνεται «μακρύτερο»

Ανθεκτικός τουρισμός και ανάπτυξη - Νέα περίοδος αιχμής για την Ελλάδα με Σεπτέμβριο και Οκτώβριο - Περισσότεροι προορισμοί ανοιχτοί, ακόμα και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου

Κώστας Ντελέζος
Μέσα στη βουή του δρόμου: Ποια χώρα στην Ευρώπη υποφέρει περισσότερο από την ηχορύπανση;
Υγεία 31.08.25

Μέσα στη βουή του δρόμου: Ποια χώρα στην Ευρώπη υποφέρει περισσότερο από την ηχορύπανση;

Η ηχορύπανση απειλεί την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη με τις διαταραχές του ύπνου, τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές να είναι οι κύριες επιπτώσεις.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πακέτο ΔΕΘ: Διπλή ενίσχυση στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων
Ποιοι κερδίζουν 31.08.25

Διπλή ενίσχυση στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων

Έξτρα φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και πολυτέκνους ενσωματώνει το πακέτο ΔΕΘ - Στοίχημα η αντιμετώπιση της ακρίβειας - Ειδικές παρεμβάσεις στη φορολογία και τις εισφορές για τη μεσαία τάξη

Μαρία Βουργάνα, Ηλίας Γεωργάκης
«Νετάνιαχου, αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο…» – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό
Κόσμος 31.08.25

«Νετάνιαχου, αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο…» – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Η μητέρα ενός Ισραηλινού ομήρου που κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν 23 μήνες απείλησε σήμερα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα ασκήσει εις βάρος του δίωξη για «δολοφονία» αν ο γιος της δεν απελευθερωθεί ζωντανός. «Νετάνιαχου, αν ο Ματάν μου επιστρέψει σε σάκο πτωμάτων (…), θα φροντίσω προσωπικά ότι θα κατηγορηθείς για φόνο», […]

Σύνταξη
Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;
Deutsche Welle 31.08.25

Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;

Για μια ακόμα φορά ακούστηκε ότι η γαλλογερμανική μηχανή «πήρε μπροστά», αλλά η εσωτερική κατάσταση και στις δύο χώρες προκαλεί ερωτηματικά και για το αν και πόσο γρήγορα μπορεί αυτή να κινηθεί.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο