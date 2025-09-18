Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Η Τουρκία και η Αίγυπτος θα πραγματοποιήσουν κοινές ναυτικές ασκήσεις για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Οι σχέσεις των δύο χωρών συνεχίζουν να βελτιώνονται με ταχύτητα, έπειτα από τη σοβαρή κρίση που είχαν τα τελευταία χρόνια.

Η ναυτική άσκηση, που έχει την ονομασία «Θάλασσα Φιλίας» θα πραγματοποιηθεί στην ανατολική Μεσόγειο, περιοχή ελληνικού ενδιαφέροντος, από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση σε αυτήν θα περιλαμβάνονται τουρκικές φρεγάτες, σκάφη ταχείας επίθεσης, ένα υποβρύχιο και μαχητικά αεροσκάφη F-16, μαζί με αιγυπτιακές ναυτικές μονάδες.

Επίσης, οι αρχηγοί του πολεμικού ναυτικού των δύο χωρών αναμένεται να παραστούν στις ασκήσεις στις 25 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα εκείνη τις ασκήσεις θα παρακολουθήσουν «προσκεκλημένοι υψηλού επιπέδου», σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο υπογραμμίζει τη σημασία της άσκησης μετά από περισσότερο από μια δεκαετία τεταμένων σχέσεων.

Αδελφοί Μουσουλμάνοι και πραξικόπημα

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Τουρκία, η οποία ήταν μακροχρόνιος και σταθερός υποστηρικτής της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, γνωστής ισλαμιστικής ομάδας, επιδεινώθηκαν πριν από μια δεκαετία. Αιτία, το στρατιωτικό πραξικόπημα της Αιγύπτου το 2023 που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μοχάμεντ Μόρσι, ο οποίος καταγόταν από την Αδελφότητα, κατά τη διάρκεια μαζικών διαμαρτυριών κατά της διακυβέρνησής του. Η Αίγυπτος επίσης έθεσε εκτός νόμου την ομάδα, χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική οργάνωση».

Άλλη μία αιτία έντασης στις σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου ήταν οι αποκλίνουσες θέσεις τους σχετικά με τη Λιβύη και την ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, το 2023, οι δύο χώρες συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους και να επαναδιορίσουν πρεσβευτές. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές επισκέψεις μεταξύ Τούρκων και Αιγυπτίων ηγετών και αξιωματούχων.

Επίσης, οι δύο χώρες έχουν σταθερή θέση κατά των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα, συμβάλλοντας στις προσπάθειες για εκεχειρία.