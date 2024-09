Την ‘Αγκυρα επισκέπτεται σήμερα, πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας στο προεδρικό μέγαρο.

Κατά την επίσκεψη του Αιγύπτιου προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα, οι Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα προεδρεύσουν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας – Αιγύπτου.

Egyptian leader set to visit Türkiye in new era of ties

President Abdel-Fattah el-Sissi’s visit to Türkiye on September 4 marks the first by an Egyptian president in 12 years, signaling a significant thaw in relations.

He will meet President Erdoğan to discuss bilateral ties,… pic.twitter.com/mYDWFPWbrk

