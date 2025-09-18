ΓΕΕΘΑ: Ολοκληρώθηκε η αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η άσκηση ετοιμότητας διετάχθη αιφνιδιαστικά από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ - Η τελική φάση περιλάμβανε ανακατάληψη βραχονησίδας
Ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 η μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας, που διετάχθη αιφνιδιαστικά από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.
Η τελική φάση της εν λόγω άσκησης διεξήχθη σε νήσο της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) η οποία περιλάμβανε ανακατάληψη βραχονησίδος, με συμμετοχή τμημάτων της διακλαδικής δύναμης επιχειρήσεων που ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης.
Τη δραστηριότητα παρακολούθησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.
Δείτε φωτογραφίες
