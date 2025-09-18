Ναν: «Ζεσταινόμαστε σιγά σιγά, νιώθω καλά φέτος…»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-82 της Παρτιζάν, για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 21 πόντους και 8 ασίστ, δείχνοντας πανέτοιμος ενόψει της νέας σεζόν. Ο Αμερικανός άσος έκανε δηλώσεις μετά το ματς, τονίζοντας πως νιώθει καλά και πως πρέπει η ομάδα να απολαμβάνει κάθε ματς.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Κέντρικ Ναν:

«Ζεσταινόμαστε σιγά-σιγά. Ήταν το πρώτο ματς που παίξαμε με όλη την ομάδα. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας βέβαια. Είμαι καλά, νιώθω καλά φέτος και έκανα αυτό το κάρφωμα στο ματς. Όπως έχω πει, πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε ματς. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη χημεία μας στο παιχνίδι και μετά να επιστρέψουμε υγιείς στην Ευρώπη».