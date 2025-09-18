Ναν: «Ζεσταινόμαστε σιγά σιγά, νιώθω καλά φέτος…»
Σε καλή κατάσταση δηλώνει ο Κέντρικ Ναν ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού.
- Ολοκληρώθηκε η αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας του ΓΕΕΘΑ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
- «Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη» - Για «μπαράζ διώξεων συνδικαλιστών» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ
- «Θα σταθώ δίπλα σου» - Πατέρας ξεκινά απεργία πείνας σε ένδειξη στήριξης στον Πάνο Ρούτσι
- Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που είχαν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-82 της Παρτιζάν, για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.
Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 21 πόντους και 8 ασίστ, δείχνοντας πανέτοιμος ενόψει της νέας σεζόν. Ο Αμερικανός άσος έκανε δηλώσεις μετά το ματς, τονίζοντας πως νιώθει καλά και πως πρέπει η ομάδα να απολαμβάνει κάθε ματς.
Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Κέντρικ Ναν:
«Ζεσταινόμαστε σιγά-σιγά. Ήταν το πρώτο ματς που παίξαμε με όλη την ομάδα. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας βέβαια. Είμαι καλά, νιώθω καλά φέτος και έκανα αυτό το κάρφωμα στο ματς. Όπως έχω πει, πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε ματς. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη χημεία μας στο παιχνίδι και μετά να επιστρέψουμε υγιείς στην Ευρώπη».
- «Πρόταση του Ολυμπιακού στον Μόντε Μόρις» (pic+vids)
- Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε
- Ναν: «Ζεσταινόμαστε σιγά σιγά, νιώθω καλά φέτος…»
- Ο Ραφίνια παρέλαβε τη φανέλα των 100 χρόνων και ευχαρίστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη (pic)
- Πίσω στη βάση τους οι διεθνείς του Ολυμπιακού – Πόζαραν με τα χάλκινα μετάλλιά τους (pic)
- Η Εθνική υποχώρησε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις