Μεγάλη Εικόνα: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανοίγει τα χαρτιά της σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Η Νίκη Λυμπεράκη φιλοξενεί στο MEGA και τη «Μεγάλη Εικόνα» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 00.30.
- Ολοκληρώθηκε η αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας του ΓΕΕΘΑ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
- «Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη» - Για «μπαράζ διώξεων συνδικαλιστών» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ
- «Θα σταθώ δίπλα σου» - Πατέρας ξεκινά απεργία πείνας σε ένδειξη στήριξης στον Πάνο Ρούτσι
- Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που είχαν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας
Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 00:30, η Νίκη Λυμπεράκη φιλοξενεί στο MEGA και στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα», τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Στον απόηχο της ΔΕΘ και εν μέσω ισχυρών πολιτικών αναταράξεων, η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», ανοίγει τα χαρτιά της σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.
Πώς σχολιάζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου τις επιλογές της κυβέρνησης σε οικονομία, δικαιοσύνη και διεθνή; Ποια η οπτική της μοναδικής γυναίκας αρχηγού της παρούσας Βουλής μέσα σε ένα ομιχλώδες γεωπολιτικό τοπίο; Πώς εξηγεί το κλίμα έντονης αμφισβήτησης των πολιτών απέναντι στο σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου και πόσο ψηλά έχει θέσει τον πήχη για την «Πλεύση Ελευθερίας» στις επόμενες εκλογές;
Σε μια περίοδο που το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από αμφισβήτηση, κοινωνική κόπωση και αναζητήσεις εναλλακτικής πολιτικής εκπροσώπησης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει τη δική της οπτική για τις εξελίξεις, σχολιάζει την πορεία της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και αναλύει τους στόχους και τις προτεραιότητες της «Πλεύσης Ελευθερίας».
«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:30
#MegaliEikona
- «Πρόταση του Ολυμπιακού στον Μόντε Μόρις» (pic+vids)
- Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
- Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;
- Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε
- Παναγιωτόπουλος: Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη – Μπαράζ διώξεων και εκδικητικότητας εναντίον συνδικαλιστών
- Φρουί Ζελέ ΓΙΩΤΗΣ! Και… η χαρά του καλοκαιριού δεν τελειώνει ποτέ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις