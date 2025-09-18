magazin
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Νεφέλη Φασούλη: Live στο Κηποθέατρο Παπάγου
Culture Live 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:05

Νεφέλη Φασούλη: Live στο Κηποθέατρο Παπάγου

Το live της Νεφέλης Φασούλη θα γίνει στο Κηποθέατρο Παπάγου στις 19 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Spotlight

Καλό αποκαλόκαιρο;
Καλό φθινόπωρο;
Ή καλό χειμώνα;

Αν δεν σε αφορά καθόλου να απαντήσεις στα παραπάνω, έλα στο live της Νεφέλης Φασούλη στο Κηποθέατρο Παπάγου, στις 19 Σεπτεμβρίου.

Αυτή και η πενταμελής μπαντα – ρα της, αφού πήραν σβάρνα τα βουνά και τα νησιά, μάζεψαν καλοκαιρινές ιστορίες και ανυπομονούν να σας τις πουν.

Με Wyrd ύφος και ψυχεδέλεια στα κόκκινα, στήνουν μία ιεροτελεστία αποχαιρετισμού στην ωραιότερη εποχή του χρόνου, με τραγούδια που υπόσχονται ότι θα την κρατήσουν ζωντανή για όσο την έχουμε ανάγκη.

Βάλε τα λαμπερά σου και έλα στον Κήπο / Κηποθέατρο μας

Νεφέλη Φασούλη

Συντελεστές:

Νεφέλη Φασούλη: Τραγούδι
Κατερίνα Λιάκη: Πλήκτρα
Γιώργος Κωνσταντίνου: Μπάσο
Παναγιώτης Κωστόπουλος: Τύμπανα
Γιάννης Πατάκας: Κιθάρα
Νίκος Παπαϊωάννου: Τσέλο-Σάζι

Βασίλης Αλεξόπουλος: Ηχοληψία

Εικαστικό: Studio Hervik
Παραγωγή: Fishbowl Music Tank
Πληροφορίες: info@fishbowl.gr

Μείνετε συντονισμένοι στο facebook event της συναυλίας

Πληροφορίες

ΝΕΦΕΛΗ ΦΑΣΟΥΛΗ
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Κηποθέατρο Παπάγου

Οι Πόρτες ανοίγουν: 20:00
Ώρα Έναρξης: 21:00

Τιμές εισιτηρίων

Early Bird: 13 ευρώ (εξαντλήθηκαν)
Προπώληση: 15 ευρώ
Τιμή Πόρτας: 18 ευρώ

Η προπώληση έχει ξεκινήσει μέσω ticketmaster.gr

και στο

Γραφείο του Φεστιβάλ, Αναστάσεως 90, τηλ: 213 2027 187-186 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Επίσης, εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από το Ταμείο του Θεάτρου (την ημέρα της συναυλίας) από τις 7:00 μ.μ. – τηλ: 210 6520 412

Κηποθέατρο Παπάγου
Κορυτσάς, 6η Στάση, Παπάγου
213 2027 185

Πρόσβαση:

Μετρό: Σταθμός «Εθνική Άμυνα»

AGRO
Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Vita.gr
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Business
Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

inWellness
inTown
