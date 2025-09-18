Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης

Η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της ΕΕ που ενέκρινε έναν ολοκληρωμένο νόμο, ο οποίος ρυθμίζει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και περιλαμβάνει την επιβολή ποινών φυλάκισης σε όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να προκαλέσουν βλάβη – όπως η δημιουργία deepfakes – και τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών.

Η δεξιά κυβέρνηση της Τζιόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η νομοθεσία, η οποία ευθυγραμμίζεται με τον ιστορικό νόμο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την επηρεασμό του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η AI σε όλη την Ιταλία.

Στόχος είναι η προώθηση της «ανθρωποκεντρικής, διαφανούς και ασφαλούς χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης», με έμφαση στην «καινοτομία, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία της ιδιωτικής ζωής», υπογράμμισε.

Μέχρι και 5 χρόνια φυλάκιση εάν προκαλεί βλάβη

Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο εισάγει ποινές φυλάκισης από ένα έως και πέντε έτη για την παράνομη διάδοση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί ή παραποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, εάν προκαλεί βλάβη.

Θα επιβληθούν επίσης αυστηρότερες κυρώσεις για τη χρήση της τεχνολογίας στη διάπραξη εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της κλοπής ταυτότητας, καθώς και αυστηρότεροι κανόνες διαφάνειας και ανθρώπινης εποπτείας που θα διέπουν τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας στους χώρους εργασίας, αλλά και σε μια σειρά τομέων, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και ο αθλητισμός.

Επιπλέον, τα παιδιά κάτω των 14 ετών θα χρειάζονται τη συγκατάθεση των γονέων τους για να έχουν πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα, ο νόμος ορίζει ότι τα έργα που δημιουργούνται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης προστατεύονται εάν προέρχονται από γνήσια πνευματική προσπάθεια, ενώ κείμενα και δεδομένα που δημιουργούνται με τη βοήθεια της AI θα επιτρέπονται μόνο για περιεχόμενο που δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή για επιστημονική έρευνα από εξουσιοδοτημένους φορείς.

Ο Αλέσιο Μπούτι, υφυπουργός ψηφιακής μετάβαση, δήλωσε ότι ο νόμος «επαναφέρει την καινοτομία στο πλαίσιο του δημόσιου συμφέροντος, κατευθύνοντας την τεχνητή νοημοσύνη προς την ανάπτυξη, τα δικαιώματα και την πλήρη προστασία των πολιτών».

Μελόνι: AI μόνο μέσα σε ένα πλαίσιο ηθικών κανόνων, που εστιάζουν στους ανθρώπους

Η κυβέρνηση Μελόνι ανέθεσε στην Υπηρεσία για την Ψηφιακή Ιταλία και στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας την εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία έλαβε την τελική έγκριση του κοινοβουλίου μετά από ένα χρόνο συζητήσεων.

Αναφερόμενη στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι «μπορεί και πρέπει να υπάρχει ένας ιταλικός τρόπος όσον αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, ένας ιταλικός τρόπος ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και ένας ιταλικός τρόπος διαχείρισής της».

Σημείωσε πως θεωρεί την τεχνολογία ως «τη μεγαλύτερη επανάσταση της εποχής μας», αλλά τόνισε πως θα μπορούσε να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της «μόνο αν αναπτυχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο ηθικών κανόνων, που εστιάζουν στους ανθρώπους και στα δικαιώματα και τις ανάγκες τους».

Ο νόμος επιτρέπει τη διάθεση έως ενός δισ. ευρώ από ένα κρατικό ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των τηλεπικοινωνιών, αν και οι επικριτές του υποστηρίζουν πως το ποσό αυτό είναι μικρό σε σύγκριση με τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι ΗΠΑ και η Κίνα.