Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
«Η μόδα μάς ιντριγκάρει» – To 1ο Greek Fashion Festival της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας
18 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:20

«Η μόδα μάς ιντριγκάρει» – To 1ο Greek Fashion Festival της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας

Η Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας - Hellenic Fashion Designers Association διοργανώνει το 1ο Greek Fashion Festival 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2025 στον Χώρο Δ’ της Πειραιώς 260.

Σύνταξη
A
A
Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου ο Χώρος Δ’ της Πειραιώς 260 θα γεμίσει στυλ, δημιουργικότητα και μόδα. Το 1ο Greek Fashion Festival με την υπογραφή της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας φαίνεται ήδη να είναι το πιο αναμενόμενο γεγονός της βιομηχανίας στην Ελλάδα και υπόσχεται μια διήμερη γιορτή όπου η μόδα συναντιέται με τον πολιτισμό, με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

«Η μόδα μάς ιντριγκάρει πέρα από το να μας ντύνει» λέει η σχεδιάστρια μόδας και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας, Ορσαλία Παρθένη. «Ένα τέτοιο event καταγράφεται αλλιώς από μια συλλογή που βγαίνει δυο φορές τον χρόνο» συνεχίζει ενώ ο σχεδιαστής μόδας και αντιπρόεδρος της Ένωσης, Γιώργος Ελευθεριάδης, συμπληρώνει: «Είναι μια προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί η ελληνική μόδα, να ανέβει τα σκαλοπάτια της ανάπτυξης με σημερινά δεδομένα. Δεν είχαμε ανάγκη για άλλη μια εβδομάδα μόδας, η οποία διεξάγεται από έναν ιδιωτικό φορέα. Είχαμε ανάγκη από μια συλλογική προσπάθεια».

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, ο κόσμος της μόδας, του θεάτρου, της μουσικής, της όπερας και της performance, θα σμίξουν με την πρωτοποριακή παράσταση Dramodé, με τη συμμετοχή περισσότερων από 55 καλλιτεχνών.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με μία σειρά από εκπαιδευτικά workshops και θεματικές συζητήσεις με σημαντικούς ομιλητές που θα αναδείξουν επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον χώρο της μόδας. Τέλος, η ημέρα θα κορυφωθεί με το Musical Chairs Fashion Show, ένα ανατρεπτικό fashion show που συνδυάζει την κλασική αισθητική των 50s με σύγχρονο χιούμορ και κοινωνική κριτική.

Συμμετέχουν οι σχεδιαστές: 240791ek, Daphne Valente, Dassios, Denise Eleftheriou, ISSI, Konstantinos Tsigaros, Kathy Heyndels, Kourbela, Liana Camba, Maison Faliakos, Maison Zoulias, Olga Karaververis, Parthenis, Sotiris Georgiou, Tassos Mitropoulos, Vrettos Vrettakos, Yiorgos Eleftheriades.

Οργάνωση-Συντονισμός Ένωσης: Κατερίνα Κιαπέκου

Ζωή Χατζηαντωνίου

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Dramodé
Πειραιώς 260 – Χώρος Δ΄

Θεατρικό ντεφιλέ Dramodé: 21:00 / After-drinks & Networking: 10:30

Την πρώτη ημέρα του 1ου Greek Fashion Festival, δεκαεπτά κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές εμπνέονται από εμβληματικές παραστάσεις της εβδομηντάχρονης ιστορίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, συμπράττουν με τη σκηνοθέτιδα και χορογράφο Ζωή Χατζηαντωνίου και παρουσιάζουν μια μοναδική παράσταση – θεατρικό ντεφιλέ. Σε συνεργασία με περισσότερους από 55 ηθοποιούς, λυρικούς τραγουδιστές και χορευτές, ζωντανεύουν επί σκηνής η Μήδεια, η Νόρμα, ο Ιππόλυτος, η Μπλανς Ντιμπουά και τα ερωτευμένα ζευγάρια του Ονείρου Θερινής Νυκτός.

Συμμετέχουν αλφαβητικά οι καλλιτέχνες:

Θωμάς Βασιλειάδης, Γιώργος Βασιλόπουλος, Γεωργία Βιδάκη, Θαλασσινή Βοσταντζόγλου, Μαρία Βρεττού, Ραφαέλα Βρεττού, Αναστασία Γαλέρου-Βλάσση, Κων/νος Γεωργόπουλος, Μαλαματένια Γκότση, Κατερίνα Διδασκάλου, Βασιλική Δρίβα, Νικόλαος Ζήσου, Νικολέττα Θαμνοπούλου, Γιώργος Καραμίχος, Κόρα Καρβούνη, Χρήστος Κραγιόπουλος, Έμιλυ Κολιανδρή, Ανδρέας Κολίσογλου, Μυρτώ Κοντονή, Σοφία Κόκκαλη, Ελένη Κόκλα, Ταμίλα Κουλίεβα, Μελία Κρέιλινγκ, Χρήστος Κυπριώτης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κατερίνα Λέχου, Aurora Marion, Κατερίνα Μισιχρόνη, Δημήτρης Μοθωναίος, Μάρκος Μουζάκης, Δώρα Μπηλιώνη, Μιχάλης Οικονόμου, Ιωάννης Παπαζήσης, Άννα Παπαθανασίου, Αναστασία Πετροπούλου, Μυρσίνη Πετρούτσου, Μάνος Πίντζης, Άλκηστις Πουλοπούλου, Παναγιώτης Ρενιέρης, Niko Rupllem, Έκτορας Σπηλιόπουλος, Νάνσυ Σταματοπούλου, Μαρίζα Τσάρη, Δημήτρης Τσίκλης, Ηλιάνα Υφαντή, Ελένη Φώτου, Αιμίλιος Χειλάκης, Βιβή Χριστοδουλοπούλου.

Επίσης, θα συμμετάσχουν: η σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη, η μεσόφωνος Μαρισία Παπαλεξίου και στο πιάνο ο Σπύρος Σουλαδάκης.

Συντελεστές Dramodé:

Σκηνοθεσία / Σύλληψη /  Χορογραφία:  Ζωή Χατζηαντωνίου

Επιμέλεια σκηνικού και αρχιτεκτονικού χώρου: Ελίνα Λούκου Μουσική σύνθεση – Ηχητικά τοπία: Γιώργος Μιζήθρας Σχεδιασμός φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου Βίντεο: Γρηγόρης Πανόπουλος Τεχνική υποστήριξη Video: Αποστόλης Κουτσιανικούλης Ηχοληψία – Ηχητικός Σχεδιασμός: Χάρης Κρεμμύδας Βοηθός Σκηνοθέτριας: Σίλια Κόη Βοηθός παραγωγής: Κωνσταντίνος Σακουλάς Βοηθός Σκηνογράφου: Λυδία Τσαντίλα Social Media: Βίκυ Μουτάφη

Κομμώσεις: L’Oreal Professionnel

Make up: MAC Cosmetics

Διεύθυνση παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου Εκτέλεση παραγωγής:  Λυκόφως / Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

«Ένα τέτοιο event καταγράφεται αλλιώς από μια συλλογή που βγαίνει δυο φορές τον χρόνο» – Ορσαλία Παρθένη

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια, Θεματικές Συζητήσεις, Fashion show
Πειραιώς 260 –  Χώρος Δ΄

Η δεύτερη ημέρα του 1ου Greek Fashion Festival είναι αφιερωμένη στη γνώση και την έμπνευση, με ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων και workshops, που απευθύνεται σε νέους δημιουργούς, επαγγελματίες του χώρου αλλά και στο ευρύ κοινό. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με το Musical Chairs Fashion Show.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας:

13:00-15:00 Workshops
Fashion is Thinking (Design Thinking) by Mediterranean College

Μπορείς να χτίσεις μια ιδέα μόδας σε μόλις 30 λεπτά; Η απάντηση είναι “ναι”. Το Fashion is Thinking by Mediterranean College είναι ένα ταχύρυθμο, στοχευμένο workshop στο πλαίσιο του Greek Fashion Festival, που φέρνει κοντά το upcycling, τη συμπερίληψη και την τεχνολογία. Οι συμμετέχοντες θα αξιοποιήσουν καινοτόμες τεχνικές Design Thinking για να εντοπίσουν market gaps και target groups, να σχεδιάσουν βασικές στρατηγικές go-to-market και να συν-διαμορφώσουν επιχειρηματικές προτάσεις που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες της μόδας. Μέσα από δημιουργική συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών, το κοινό θα κατανοήσει στην πράξη τη σημασία του Creative Direction και του Fashion Marketing, ανακαλύπτοντας πώς η βιωσιμότητα και η καινοτομία μπορούν να μετατραπούν σε πραγματική επιχειρηματική αξία.

Εισηγήτρια: Δανάη Ιωάννου, Programme Leader BA Fashion Design & Marketing Mediterranean College

Εργαλεία στήριξης & χρηματοδοτικές λύσεις με την υποστήριξη της Eurobank

Το workshop απευθύνεται σε νέους σχεδιαστές και γεφυρώνει τη δημιουργικότητα με την επιχειρηματικότητα. Στόχος είναι να παρουσιαστούν χρήσιμα εργαλεία και λύσεις που μπορούν να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον χώρο της μόδας. Τα βασικά σημεία θα αναπτύξουν ο κ. Γιώργος Καρακατσάνης, Head of RBB Market Segments & Development Programs της Eurobank, και ο κ. Σταμάτης Βελεγράκης, CEO της AFI. Συμμετέχουν από την Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας η Ελένη Καββάδα και ο Βενέδικτος Αντύπας.

Τη συζήτηση συντονίζει η Editor-In-Chief του Queen, Διονυσία Καλαποθαράκου.

15:00-19:00 Fashion talks 

Διακεκριμένοι ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, διερευνούν με καταξιωμένους δημοσιογράφους τη σχέση της μόδας με την κοινωνία, τον πολιτισμό και το μέλλον. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους σχεδιαστές της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας.

Μόδα & Πολιτισμός: Δύο όψεις της ίδιας ταυτότητας

Συμμετέχουν: Γιώργος Ελευθεριάδης (Ε.Ε.Σ.Μ.), Μαρία Λουίζου (Εικαστικός), Ζωή Χατζηαντωνίου (Σκηνοθέτρια), Ελευθερία Τσέλιου (Eleftheria Tseliou Gallery & Ιστορικός Τέχνης), Στέλλα Λιζάρδη (Creative Director, Benaki Museum Shop & Fashion Writer, LIFO), Νικόλας Βιλλιώτης (L’oreal Pro Creator)

Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος και σύμβουλος επικοινωνίας, Βάσω Παπαγιαννακοπούλου.

Μόδα & Πρότυπα Ομορφιάς σε μια εποχή αποδοχής 

Συμμετέχουν: Ελένη Καββάδα (Ε.Ε.Σ.Μ.), Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου (Global Senior Artist, MAC), Διονύσης Καββαθάς (Καθηγητής Φιλοσοφίας και Αισθητικής των Μέσων), Μαρία Φωκά (Αρχιτέκτονας/Fashion Artist), Έλενα Παπαδοπούλου (Radio Athènes, Institute for Contemporary Visual Culture)

Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Έφη Φαλίδα.

Η Μόδα στην πόλη μας

Η Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας ανακοινώνει τη συνεργασία της με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Fabrix και τον διαγωνισμό που επιβραβεύει 10 δράσεις μόδας. Οι ιδέες που θα ξεχωρίσουν για τη συμβολή τους στη βιωσιμότητα και τη συμπερίληψη θα τιμηθούν με έπαθλο 5.000 ευρώ η καθεμία.

Συμμετέχουν: Ορσαλία Παρθένη (Πρόεδρος Ε.Ε.Σ.Μ.), η Δρ. Φιόρη Α. Ζαφειροπούλου (Senior Researcher Ο.Π.Α., Ιδρύτρια SOFFA & Fashion Revolution Greece).

Τη συζήτηση συντονίζει η Σάντυ Τσαντάκη (Δ/ντρια Fashion Bible & SKY Magazine).

Το Αύριο της Μόδας: Χτίζοντας τις νέες γενιές σχεδιαστών 

Συμμετέχουν: Ορσαλία Παρθένη (Πρόεδρος, Ε.Ε.Σ.Μ.), Έλις Κις (Editor-In-Chief, Vogue Greece), Γαλάτεια Λασκαράκη (Editor-In-Chief, Marie Claire Greece), Ελένη Στασινοπούλου (Εκδότρια-Madame Figaro Greece).

Τη συζήτηση συντονίζει η Δ/ντρια Fashion Bible & SKY Magazine, Σάντυ Τσαντάκη.

20:00-21:00 
Musical Chairs Fashion Show

Ένα ανατρεπτικό ντεφιλέ που συνδυάζει την κλασική αισθητική των 50s με σύγχρονο χιούμορ και κοινωνική κριτική. Μοντέλα θα συναγωνιστούν στο παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» – μια έξυπνη μεταφορά του φαινομένου του «front row» στα διεθνή fashion weeks.

Συντελεστές Musical Chairs Fashion Show:

Παρουσίαση Musical Chairs Fashion Show: Γιώργος Ριζόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου Ηχοληψία – Ηχητικός Σχεδιασμός: Χάρης Κρεμμύδας Επιμέλεια χωροταξίας: Φελίτσια Ταστάνη Οργάνωση Παραγωγής: Τζένη Αναγνωστοπούλου Βοηθός Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή Social Media: Βίκυ Μουτάφη

Κομμώσεις: L’Oreal Professionnel

Make up: MAC Cosmetics

Διεύθυνση παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου Εκτέλεση παραγωγής:  Λυκόφως / Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Προπώληση: tickets/happenings

