Η γυναίκα με την τεράστια κατσαρίδα στο Athens Fashion Week έκανε κεφάλια να γυρίσουν

Μία φασιονίστα καλεσμένη στο Athens Fashion Week προκάλεσε τα βλέμματα και μερικές ανατριχίλες (ειδικά στους κατσαριδοφοβικούς) αφού εμφανίστηκε με μια τεράστια, κόκκινη κατσαρίδα στο μπούστο της σαν αξεσουάρ πάνω στη μαύρη μπλούζα της.

Οκέι, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιο είδος του ζωικού βασιλείου να διακοσμεί σαν fashion statement ένα ρούχο – η καινοτόμος σχεδιάστρια Elsa Schiaparelli έχει ανοίξει τον δρόμο χρόνια τώρα.

Ωστόσο, το κοινό του Athens Fashion Week που έτυχε να παρακολουθεί τη στιγμή της φωτογράφισης της γυναίκας με τη γιγαντιαία κατσαρίδα στο μπούστο δε μπορούσε να πάρει τα μάτια του από το κόκκινο βλαττοειδές δικτυόπτερο.

Δεν είναι η πρώτη φορά ωστόσο που μια κατσαρίδα προκαλεί αναστάτωση σε κάποιο θεσμό της μόδας, μιας και τον Μάιο του 2023 μια άλλη κατσαρίδα, ζωντανή αυτή τη φορά είχε καταφέρει να κλέψει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί (το οποίο ήταν μπεζ για τη συγκεκριμένη περίπτωση).

Ο χειρότερος εφιάλτης για πολλούς, μια κατσαρίδα, έκανε την εμφάνισή της στο χαλί του Met Gala, με τους φωτογράφους και τους ρεπόρτερ να στρέφουν κατά πάνω της τα φλας, με τη στιγμή να γίνεται viral και να κάνει τον γύρο του διαδικτύου σε χρόνο dt.

Πολλά ήταν τα χιουμοριστικά σχόλια των χρηστών των social media για την εμφάνιση της κατσαρίδας στο κόκκινο χαλί του Met Gala.

Ένας έγραψε: «Φαντάσου την κατσαρίδα να ήταν η πιο καλοντυμένη στο Met Gala», ενώ άλλος είπε «Πραγματικά, η κατσαρίδα που έκλεψε την παράσταση και “περπάτησε” στο κόκκινο χαλί του Met Gala είναι το πιο φανταστικό πράγμα που έχω δει σε ολόκληρη τη ζωή μου».

Βέβαια, η κατσαρίδα μπορεί να «ρίσκαρε» να πάει ακάλεστη στο Met Gala, δεν είχε όμως αίσιο τέλος η περιπέτειά της, καθώς κάποιος την πάτησε, προκειμένου να μην προκαλέσει επιπλέον σύγχυση στους καλεσμένους.

Ευτυχώς, στο Athens Fashion Week η κόκκινη κατσαρίδα στο μπούστο της καλοντυμένης γυναίκας έγινε απλά αποδέκτης σχολίων –και τίποτα παραπέρα.

It is with deep sadness that we must report the #MetGala cockroach was stepped on. #RIP pic.twitter.com/cqtmfFNaKV

— Variety (@Variety) May 2, 2023