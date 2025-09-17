Ανησυχία στην Κεφαλονιά λόγω συνεχών σεισμικών δονήσεων – Νέος σεισμός 3,2 Ρίχτερ
Συνεχείς σεισμικές δονήσεις σημειώνονται στην Κεφαλονιά, προκαλώντας ανησυχία
- Ανησυχία στην Κεφαλονιά λόγω συνεχών σεισμικών δονήσεων – Νέος σεισμός 3,2 Ρίχτερ
- Καπνιστές μούμιες στην Ασία ίσως είναι οι αρχαιότερες του κόσμου
- Φρίκη: Πέταξαν κοντά στο φράγμα του Αλφειού ζωντανή κατσίκα που είχε ακρωτηριαστεί λόγω παστουρώματος
- Εκοιμήθη ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης – Είχε επιβαρυμένη υγεία
Πολλαπλές σεισμικές δονήσεις έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ώρες στην Κεφαλονιά, προκαλώντας ανησυχία. Νέος σεισμός έλαβε χώρα 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Σεισμοί στην Κεφαλονιά
Σεισμική δόνηση 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεφαλονιά στις 15:08 το μεσημέρι. Το επικέντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα Δυτικά-Βορειοδυτικά του Ληξουρίου και το εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.
Είχε προηγηθεί σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών Ρίχτερ το πρωί της Τετάρτης με επίκεντρο 11 χλμ. δυτικά του Άσσου Κεφαλληνίας.
Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.
Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για τα συνεχή φαινόμενα στην περιοχή.
- Η μάξι Burberry γκαμπαρντίνα της Μελάνια Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η λατρεία στην υπερβολή
- Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»
- Ιωάννινα: Την κάτω γνάθο 15χρονου έσπασε 16χρονος – Συνελήφθη ο δράστης και ο πατέρας του
- Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή
- «Τέχνη από τα κάτω» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
- LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις