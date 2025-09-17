Ανησυχία στην Κεφαλονιά λόγω συνεχών σεισμικών δονήσεων – Νέος σεισμός 3,2 Ρίχτερ

Πολλαπλές σεισμικές δονήσεις έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ώρες στην Κεφαλονιά, προκαλώντας ανησυχία. Νέος σεισμός έλαβε χώρα 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σεισμοί στην Κεφαλονιά

Σεισμική δόνηση 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεφαλονιά στις 15:08 το μεσημέρι. Το επικέντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα Δυτικά-Βορειοδυτικά του Ληξουρίου και το εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.

Είχε προηγηθεί σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών Ρίχτερ το πρωί της Τετάρτης με επίκεντρο 11 χλμ. δυτικά του Άσσου Κεφαλληνίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για τα συνεχή φαινόμενα στην περιοχή.