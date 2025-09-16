Η μεγάλη ώρα έφτασε: To Champions League κάνει πρεμιέρα με ματσάρες
Το Champions League της σεζόν 2025-26 κάνει σέντρα με έξι άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Τα βλέμματα μαγνητίζουν τα παιχνίδια σε Μπιλμπάο, Τορίνο και Μαδρίτη.
Επιτέλους… αρχίζει: Το Champions League της νέας σεζόν ξεκινάει, με το πρόγραμμα να έχει έξι άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Η αρχή γίνεται στο Μπιλμπάο, με την Αθλέτικ του Ερνέστο Βαλβέρδε να υποδέχεται την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 19.45.
Την ίδια ώρα στην Ολλανδία, η Αϊντχόφεν υποδέχεται την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Champions League σε ένα ματς πολύ σημαντικό για την ομάδα του Βελγίου.
Το πακέτο των 22.00 έχει τέσσερις αναμετρήσεις με τις δύο να παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον και τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους να αναμένεται να κάνουν ζάπινγκ για να τις παρακολουθούν και τις δύο ταυτόχρονα.
Η Γιουβέντους υποδέχεται την Ντόρτμουντ στο Τορίνο, σε ένα ματς στο οποίο οι γηπεδούχοι έχουν αμφίβολους τους Κονσεϊσάο και Μιρέτι, ενώ οι Γερμανοί αναμένεται να παραταχθούν πλήρεις.
Επίσης στις 22.00 η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Μαρσέιγ, η οποία επιστρέφει στο Champions League, με την Βασίλισσα να μην μπορεί να υπολογίζει στους Έντρικ, Ρούντιγκερ και Μεντί. Από την άλλη οι Γάλλοι δεν θα έχουν τον Μπλάνκο, τον Λιρόλα, τον Τραορέ και τον Αγκέρ.
Τέλος υπάρχει και το Μπενφίκα-Καραμπάκ με την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη να αντιμετωπίζει τους Αζέρους, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στην Αγγλία με την Τότεναμ να υποδέχεται την Βιγιαρεάλ.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας του Champions League
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
Μπιλμπάο-Άρσεναλ (19:45)
Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (19:45)
Γιουβέντους-Ντόρτμουντ (22:00)
Μπενφίκα-Καραμπάγκ (22:00)
Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ (22:00)
Τότεναμ-Βιγιαρεάλ (22:00)
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός-Πάφος (19:45)
Σλάβια Πράγας-Μπόντο/Γκλιμτ (19:45)
Άγιαξ-Ίντερ (22:00)
Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)
Μπάγερν-Τσέλσι (22:00)
Παρί-Αταλάντα (22:00)
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου
Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν (19:45)
Μπριζ-Μονακό (19:45)
Άιντραχτ-Γαλατάσαραϊ (22:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι (22:00)
Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα (22:00)
Σπόρτινγκ – Καϊράτ (22:00)
